Trianon Viviani, 4 appuntamenti questa settimana

Particolarmente articolata la programmazione della settimana del Trianon Viviani, che propone quattro appuntamenti tra musica, danza e letteratura.

Si inizia giovedì 6 febbraio, con il trio Malinconico in un «reading letterario con inserti di musica jazz».

Il gruppo è nato dall’incontro tra Diego De Silva, con il sassofonista Stefano Giuliano e il contrabbassista Aldo Vigorito.

Prende il nome dall’«Avvocato d’insuccesso» protagonista di molti romanzi dello scrittore, ripresi anche in una fortunata serie televisiva.

Lo spettacolo fa parte del ciclo “Pietre miliari”, la rassegna promossa in collaborazione con fondazione Premio Napoli – Campania legge.

Venerdì 7 febbraio, Gegè Telesforo presenta in anteprima l’album “Big Mama legacy”, il nuovo lavoro del vocalist, produttore discografico, autore e conduttore radiotelevisivo, un tributo al blues in chiave contemporanea che celebra anche lo storico club romano chiuso durante la pandemia. Con lui un ensemble di dieci musicisti.

Sabato 8 febbraio, è di scena la compagnia di Mvula Sungani con “Sabir”, uno spettacolo tra danza e musica che parla di integrazione dei migranti riprendendo con il titolo la lingua franca parlata per secoli dai marinai e dai mercanti nel Mediterraneo.

In scena l’étoile Emanuela Bianchini e il primo ballerino Damiano Grifoni, con le musiche dal vivo di Erasmo Petringa.

Chiude la settimana, domenica 9 febbraio, il concerto dei NeaCo’. L’ensemble rilegge i classici della Canzone napoletana attraversa contaminazioni musicali che spaziano dall’Europa all’Africa, fino alle Americhe.

Gli spettacoli sono programmati alle 21, tranne quello domenicale, previsto alle 18.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su <https://azzurroservice.net/> AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email <mailto:boxoffice@teatrotrianon.org>

boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale <https://teatrotrianon.org/> teatrotrianon.org

Diego De Silva in trio Malinconico

rassegna Pietre miliari

giovedì 6 febbraio, ore 21

Il nuovo appuntamento con Pietre miliari, la rassegna di letteratura e musica promossa in collaborazione con fondazione Premio Napoli – Campania legge, è con un reading letterario con inserti di musica jazz del trio Malinconico.

Il gruppo è nato dall’incontro dello scrittore Diego De Silva con il sassofonista Stefano Giuliano e il contrabbassista Aldo Vigorito per creare un dialogo tra musica e letteratura: «Non c’è scrittura narrativa che non segua una circolarità armonica e ritmica, allo stesso modo in cui non c’è musica che non racconti qualcosa», spiegano i componenti dell’ensemble.

Il trio prende il nome da Vincenzo Malinconico, l’«Avvocato d’insuccesso» protagonista dei fortunati romanzi di De Silva, ripresi anche in una popolare serie televisiva.

Gegè Telesforo

in Big Mama legacy

venerdì 7 febbraio, ore 21

Vocalist, polistrumentista e produttore, oltre che giornalista e conduttore radiotelevisivo, Gegè Telesforo presenta il nuovo album “Big Mama legacy”, un omaggio al blues e allo storico club romano chiuso durante la pandemia.

«Ho sentito il “richiamo della foresta” – racconta l’artista – dopo avere sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti; e Duke Ellington che diceva: “Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni…non blues!”. Questo è quello che faremo anche noi!».

Con Gegè Telesforo (voce, percussioni e batteria), Christian Mascetta (chitarre, ukulele e backing vocals), Michele Santoleri (batteria e percussioni), Vittorio Solimene (organo e pianoforte), Giovanni Cutello (sax alto), Matteo Cutello (tromba), Luca Bulgarelli (basso e contrabbasso), Danilo Rea (piano), Pietro Pancella (basso), Pasquale Strizzi (tastiere) e

Domenico Sanna (piano).

Big Mama legacy è prodotto da Telesforo con Roberto Ramberti. La coproduzione è firmata da Christian Mascetta, che ha anche curato gli arrangiamenti con il vocalist.

Mvula Sungani physical dance

in Sabir. Viaggio mediterraneo

Emanuela Bianchini, étoile

Damiani Grifoni, primo ballerino

regia e ideazione Mvula Sungani

sabato 8 febbraio, ore 21

“Sabir. Viaggio mediterraneo” è il nuovo balletto del regista e coreografo italo africano Mvula Sungani, che vede in scena la sua compagnia di “physical dance” con l’étoile Emanuela Bianchini, coautrice delle coreografie, e il primo ballerino Damiano Grifoni.

Il titolo di quest’opera visuale e astratta riprende il nome dell’antica lingua franca parlata per secoli dai marinai e dai mercanti nei porti del Mediterraneo. Con il linguaggio della physical dance, l’evocazione di questa specie di esperanto ante litteram intende far riflettere sul tema dell’integrazione fra etnie diverse attraverso i racconti e le storie di

migranti. Il messaggio sotteso è un invito a non dimenticare chi eravamo, chi siamo e chi vorremmo o dovremmo essere.

Le musiche di Erasmo Petringa, sono eseguite dal vivo dal compositore con diversi strumenti etnici del sud Italia e dell’area mediterranea, in dialogo con suoni elettronici.

Sabir è uno spettacolo di MSPD̈ studios, Dce produzioni e AreaLive.

NeaCo’

in Il viaggio di NeaCo’. Favola in forma di concerto

domenica 9 febbraio, ore 18

NeaCo’, ovvero Neapolitan contamination, è un ensemble che reinterpreta i classici della Canzone napoletana giocando in modo particolare con la contaminazione dei linguaggi musicali di diversi continenti.

Il gruppo trasforma così ‘O surdato ‘nnammurato in un blues; sposta ‘A tazza ‘e cafè in Giamaica; e i «guagliune ‘e malavita» di Guapparia assomigliano ai personaggi di Fred Buscaglione.

Il gruppo è composto da Luigi Carbone (pianoforte, tastiere e voce), Mats Erik Hedberg (chitarre ed ebow), Giovanni Imparato (percussioni e voce), Davide Grottelli (sax, flauto e clarinetto), Antonio Carluccio (voce e chitarra classica), Stefano Di Meglio (basso elettrico e voce) e Annarita Di Pace (voce e violino).

Il viaggio di NeaCo’ è prodotto da Etherea omnis.