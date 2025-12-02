Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

Il Trianon Viviani inizia il mese di dicembre con una settimana ricca di appuntamenti. Due nuovi spettacoli di TrianonDanza, lo spettacolo teatrale pluripremiato Vizita, diretto da Davide Iodice, e una pièce sulle donne di Rosalia Porcaro.

La neorassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea» prosegue prosegue martedì 2 dicembre, alle 20, con Fiore d’estate, che, con la coreografia di Chiara Alborino, vede in scena gli allievi di Corpo unico (ciclo di danza inclusiva della Scuola elementare del Teatro – Conservatorio popolare per le Arti della Scena), con la produzione di Akerusia danza.

Sempre per TrianonDanza, mercoledì 3 dicembre, alle 20, Solitudine bohémien affronta la tematica dello smarrimento, con la coreografia di Simone Liguori e la drammaturgia curata da Eirene Campagna e Olimpia Milione.

Venerdì 5 dicembre, alle 21, a conclusione del ciclo il Teatro delle Persone, il Trianon Viviani ospita la prima nazionale italiana di Vizita, lo spettacolo in lingua albanese con sottotitoli in italiano, che ha vinto varî premi internazionali, con l’adattamento del testo – di Fabio Pisano – e la regia di Davide Iodice.

Infine, sabato 6 dicembre, alle 21, sul palco di Forcella è di scena Rosalia Porcaro in Donne da buttare. Ovvero donne oltre l’orlo di una crisi di nervi, un vero e proprio viaggio nell’universo femminile tra tic, smanie, sogni e bisogni. Si replica domenica 7 dicembre, alle 18.

Continua, intanto, Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore, che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene è il titolo della mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

Questa nuova iniziativa, che fa sèguito alla recente messa in scena di Il Testamento di Parasacco, prodotto dal Trianon Viviani insieme al Teatro di Napoli – teatro Nazionale, per la regia di Francesco Saponaro, è curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio dell’università Federico II.

La mostra racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti: a partire da Salvatore De Muto e Vincenzo Scarpetta, passando per Raffaele Viviani, fino a figure della scena contemporanea, come Carlo Cecchi, Mario Santella, Armando Pugliese, Mario Martone, Arturo Cirillo e Francesco Saponaro.

La mostra è visitabile fino a domenica 11 gennaio, nei giorni e orarî di apertura del teatro con ingresso libero.

Fiori d’estate

ciclo di danza inclusiva

coreografia Chiara Alborino

allievi di Corpo unico (ciclo di danza inclusiva della Scuola elementare del Teatro – Conservatorio popolare per le Arti della Scena ideato e diretto da Davide Iodice)

produzione Akerusia danza

rassegna TrianonDanza

martedì 2 dicembre, ore 20

Fiori d’estate è un lavoro coreografico che nasce dall’esperienza pluriennale di Chiara Alborino come docente di danza inclusiva nell’àmbito del progetto della Scuola elementare del Teatro.

La coreografa ha immaginato un coro di corpi distesi al suolo, come fiori che dormono e che si risvegliano all’alba uno per volta, portando alla luce ognuno la propria fragranza vitale attraverso un processo coreografico composto da quadri diversi.

In scena assoli, duetti e danze corali, ispirati alla nascita, alla vita e all’amore.

Solitudine bohémien

coreografia Simone Liguori

drammaturgia Eirene Campagna e Olimpia Milione

produzione Campania danza

direzione artistica Antonella Iannone

rassegna TrianonDanza

mercoledì 3 dicembre, ore 20

Solitudine bohémien sperimenta con la danza tutti quei sentimenti di smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società contemporanea e che attraversano, come un fil rouge, opere diverse come la Bohème di Giacomo Puccini, Modernità liquida di Zygmunt Bauman e Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli.

Una danza nel tempo, dai quartieri bohémiens parigini agli attuali monolocali in affitto pieni di solitudine, raccontata attraverso l’esperienza corporea dello smarrimento.

Vizita

da La Visita meravigliosa di H.G.Wells

testo Fabio Pisano | traduzione Zija Vuka

con Nikolin Ferketa, Raimonda Markja, Pjerin Vlashi, Fritz Selmani, Rita Gjeka Kacarosi, Julinda Emiri, Jozef Shiroka, Merita Smaja, Alexander Prenga, Vladimir Doda

adattamento, spazio scenico e regia Davide Iodice

musiche originali Lino Cannavacciuolo

luci Loïc François Hamelin

collaborazioni alle costruzioni scenografiche e costumi Divni Gushta

assistente alla regia Jozef Shiroka

produzione Teatro Migjeni, Sardegna Teatro

con il supporto dell’Istituto italiano di Cultura di Tirana

rassegna il Teatro delle Persone

venerdì 5 dicembre, ore 21

A conclusione del Teatro delle Persone, il progetto di arte e inclusione sociale del regista, drammaturgo e pedagogista Davide Iodice, va in scena Vizita, che ha vinto il Festival del Teatro albanese Moisiu, per il miglior spettacolo, la migliore musica e Ia migliore scenografia, nonché il premio della stampa Oslobodenje al Festival di Sarajevo.

Il testo di Fabio Pisano, adattato dallo stesso Iodice, trae libera ispirazione da La Visita meravigliosa di Herbert George Wells, spostando però l’asse del suo interesse dalla satira nei confronti del conformismo e del perbenismo vittoriano, verso una critica più contemporanea, che riguarda soprattutto il modo in cui noi accogliamo «chi viene da fuori», lo straniero.

Lo spettacolo è in lingua albanese con sottotitoli in italiano.

Rosalia Porcaro in

Donne da buttare

ovvero Donne oltre l’orlo di una crisi di nervi

di Rosalia Porcaro

scritto con Francesco Burzo

adattamento scenico Corrado Ardone

regia Barbara Terrinoni

assistente alla regia Carlo Andrea Recchia

produzione Lab48

teatro

sabato 6 dicembre, ore 21

domenica 7 dicembre, ore 18

Tra parole e musica dal vivo, Rosalia Porcaro offre un racconto di personaggi femminili di varie generazioni che volgono in positivo i loro drammi.

Donne da buttare, ovvero Donne oltre l’orlo di una crisi di nervi è un vero e proprio viaggio tra tic, smanie, sogni e bisogni di mamme, mogli, figlie e nonne, la cui loquacità si interrompe solo davanti all’incomunicabilità con il maschile. Nel desiderio di essere capite si esprime il paradosso e l’ironia delle loro vite.