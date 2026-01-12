Trianon Viviani, gli appuntamenti del weekend

Il fine settimana della seconda settimana di gennaio al Trianon Viviani è all’insegna della musica e della prosa con due diversi appuntamenti.
Venerdì 16 gennaio, alle 21, Luca ‘O Zulù Persico e Caterina Bianco in Vio-Lenti attraversano la carriera del frontman della 99 Posse con un’esperienza di teatro narrativo che si intreccia col concerto, ricca di introspezione, passione e impegno sociale.
Sabato 17 gennaio, alle 21, Massimo Venturiello ritorna in scena nel teatro di Forcella con Chicchignola di Ettore Petrolini, con cui l’attore e drammaturgo romano dipinge un affresco tragicomico dell’Italia popolare dei primi del Novecento racconta di un piccolo antieroe che affronta la sua vita con una comicità spontanea.
ABBONAMENTI, biglietti e informazioni
Per la seconda parte di stagione (da gennaio a maggio), è possibile regalarsi e regalare una card o un abbonamento.
Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro. Per quanto riguarda, invece, sottoscrivere l’abbonamento – con formule da sette o a otto spettacoli a scelta del cartellone – da 90 euro.
I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.
Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org
Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.
Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.
|gli appuntamenti
Luca ‘o Zulù Persico, Caterina Bianco
Vio-lenti
concerto
venerdì 16 gennaio, ore 21
Luca ‘o Zulù Persico e Caterina Bianco accompagnano il pubblico in uno spettacolo che dura trent’anni. Voce e violino attraversano la carriera del frontman dei 99 Posse con un’esperienza di teatro narrativo che si intreccia col concerto, ricca di introspezione, passione e impegno sociale.
Questo viaggio emozionale è diviso in tre momenti che richiamano tre fasi della vita dell’artista: dall’entusiasmo dei primi passi all’apice del successo, dai viaggi alla carriera solista, il ritorno nel gruppo e la paternità.
Massimo Venturiello
Chicchignola
di Ettore Petrolini
con Maria Letizia Gorga
e con (o.a.) Elena Berera, Franco Mannella, Claudia Portale
scenografia Alessandro Chiti
disegno luci Marco Laudando
regia Massimo Venturiello
teatro
sabato 17 gennaio, ore 21
Chicchignola è un piccolo antieroe, un personaggio tenero e goffo, esilarante e malinconico, che affronta la vita con una comicità spontanea e con cui Petrolini dipinge un affresco tragicomico dell’Italia popolare dei primi del Novecento.
La sua comicità è semplice e diretta, carica di intelligenza e capace di far riflettere sulla società, sulle illusioni e sui desiderî.
Una commedia musicale che rivisita brani originali con nuovi arrangiamenti, ricreando l’atmosfera tipica dell’avanspettacolo.
