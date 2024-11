Trianon Viviani, gli appuntamenti del weekend

- pubblicità -

Il Trianon Viviani propone, nel prossimo fine settimana, tre serate che spaziano dalla divulgazione divertente della cultura napoletana alla canzone e l’apertura di una nuova rassegna dedicata a un dialogo tra la letteratura e la musica.

Si comincia venerdì 22 novembre, con la simpatia del “professore” Amedeo Colella, che, in “Nisciuno nasce ‘mparato”, veste i panni di un rettore universitario alle prese con una lezione di cultura partenopea. Lo ‎spettacolo ha registrato il “tutto esaurito” da quasi un mese.‎

Sabato 23, il teatro della Canzone napoletana ospita il concerto dei Neri per caso, l’ensemble vocale salernitano che ha venduto oltre mezzo milione di copie in Italia con le sue interpretazioni “a cappella”.

Infine domenica 24, ritornano sul palco del teatro pubblico di Forcella Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo, con “Pugni nel cuore”, un reading con musica che racconta la violenza di genere attraverso storie ispirate a fatti di cronaca. Lo spettacolo apre la rassegna “Pietre miliari”, che propone appuntamenti di dialogo tra la letteratura e la musica, che il Trianon Viviani promuove di intesa con Campania legge – fondazione Premio Napoli.

Tutti gli appuntamenti sono alle 21.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Il teatro della Canzone napoletana ringrazia Mister Bio wine per la collaborazione.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale www.teatrotrianon.org

Amedeo Colella in Nisciuno nasce ‘mparato

venerdì 22 novembre, ore 21

Amedeo Colella, nelle vesti di un rettore di un’università campana, vuole condurre una lezione di cultura partenopea realizzata con un intreccio di canzoni napoletane, ma viene disturbato da una sciantosa raccomandata, che deve esibirsi necessariamente, e da un attore fine dicitore.

La storia, la cultura, la lingua e la gastronomia partenopee sono così illustrate dal “Professore” della Napoletanità, nuovo fenomeno televisivo, “social” e teatrale degli ultimi anni, nella sua maniera dissacrante, leggera e divertente.

In scena, con Colella, Elena Vittoria, nei panni di una sciantosa della belle époque, e Umberto Tommaselli, nel ruolo dell’attore fine dicitore che interpreta classici da Viviani a Totò a De Filippo.

Intermezzi musicali con il cantante-chitarrista Francesco Cuomo, Michele Maione alle percussioni e Nicola Fiorillo al flauto.

Nisciuno nasce ‘mparato è prodotto da l’Ora d’Aria.

Neri per caso in concerto

sabato 23 novembre, ore 21

L’ensemble vocale dei Neri per caso è nato a Salerno nel 1991, così “battezzato” dal ‎produttore Claudio Mattone quando vide i componenti esibirsi tutti vestiti di nero.

Il sestetto, ‎noto per le interpretazioni “a cappella”, ha venduto oltre mezzo milione di copie in Italia e ‎collaborato con artisti come Pino Daniele, Giorgia e Lucio Dalla.

Lo spettacolo è prodotto da Italia concerti group.

rassegna Pietre miliari

Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo in Pugni nel cuore

domenica 24 novembre, ore 21

In questo reading Maurizio de Giovanni, con il contrappunto musicale di Marco Zurzolo ‎al sax alto, racconta la violenza di genere attraverso storie ispirate a fatti di cronaca realmente accaduti, ‎riuscendo a rendere limpide e vivide situazioni tristemente attuali e ancòra troppo frequenti.‎

Le storie sono raccontate assumendo il punto di vista del carnefice, fotografando il ‎momento esatto, o i momenti in cui l’amore si trasforma in gelosia, ossessione e odio.‎

In scena la cantante Marianita Carfora, con Carlo Fimiani alla chitarra e Umberto Lepore al basso.

Pugni nel cuore apre il ciclo Pietre miliari, la nuova rassegna del Trianon Viviani che propone appuntamenti di dialogo tra letteratura e musica, realizzata in collaborazione ‎con Campania legge – fondazione Premio Napoli.