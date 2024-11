Trianon Viviani, gli appuntamenti della prossima settimana

- pubblicità -

Nella prossima settimana il Trianon Viviani propone tre diversi appuntamenti musicali che spaziano dalla canzone partenopea d’autore a quella popolare, con un omaggio a una delle maggiori interpreti dell’opera lirica.

Si parte giovedì 28 novembre, alle 21, con “Maria Callas”, uno spettacolo di teatro totale, scritto e diretto da Kevin Arduini, dedicato alla divina interprete che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.

Venerdì 29 e sabato 30 novembre, sempre alle 21, il teatro pubblico di Forcella ospita “Vasame. L’Amore è rivoluzionario”, con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito, che propongono un viaggio musicale attraverso le più belle pagine della canzone napoletana d’autore.

Il fine settimana si conclude domenica 1° dicembre, alle 20, con il concerto “Quando fernesce ‘a guerra”, che vede Mimmo Maglionico&pietrArsa insieme a Giovanni Mauriello, storica voce della Nuova compagnia di Canto popolare, in una riflessione musicale sull’attualità attraverso il repertorio della tradizione, con la partecipazione di Tomash Noël.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Il teatro della Canzone napoletana ringrazia Mister Bio wine per la collaborazione.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Maria Callas di Kevin Arduini

giovedì 28 novembre, ore 21

Maria Callas, la cantante, la diva e la donna.

Al soprano greco che ha rivoluzionato l’interpretazione del melodramma nel Novecento, il coreografo e regista Kevin Arduini ha dedicato uno spettacolo che ripercorre il percorso artistico e umano attraverso le arie che ne hanno segnato la carriera sui principali palcoscenici internazionali.

La vita della cantante è in contrappunto con le figure di due altri protagonisti del mondo culturale del secolo scorso, che, pur non essendosi mai conosciuti, condividono il destino comune di aver trasformato il dolore personale in espressione artistica: il pianista Władysław Szpilman e la pittrice Frida Kahlo.

Lo spettacolo vede in scena Debora Di Vetta, William Diego Schiavo, Manuel Caruso, Jenny Siracusa, Enrica Cornacchia, Danilo Paris, Romano Pigliacelli, Naomi Vassallo, Giorgio Collepardi, Bianca Mantovani, Francesca Bracaglia, Pierluigi Datti, Marzio Cerilli e Michela Silvestri.

Maria Callas è prodotto da Nestor theater company.

Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito in Vasame. L’Amore è rivoluzionario

venerdì 29 e sabato 30 novembre, ore 21

Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito interpretano l’Amore nelle sue molteplici sfaccettature, tra tenerezza e passione, sul filo conduttore della musica del cantautore partenopeo.

Lo spettacolo propone un repertorio attentamente selezionato dai due artisti, che spazia dai classici della canzone napoletana, come Passione, Scètate e Indifferentemente, ai brani più celebri di Gragnaniello, tra cui Vasame, che ha ispirato il titolo, ‘O mare e tu, scritta per Andrea Bocelli, Senza voce e Cu me, quest’ultimo reso celebre anche nell’interpretazione di Roberto Murolo e Mia Martini.

Sul palco, ad accompagnare i due protagonisti, Erasmo Petringa al violoncello, Piero Gallo alla mandolina, e Marco Caligiuri alle percussioni.

La regia è di Massimo Venturiello, che ha curato la scrittura dello spettacolo insieme alla stessa Laurito e Mario Scaletta.

Vasame. L’Amore è rivoluzionario è uno spettacolo di Acast produzioni in collaborazione con compagnia Molière.

Mimmo Maglionico&pietrArsa e Giovanni Mauriello, con Tomash Noël in Quando fernesce ‘a guerra

domenica 1° dicembre, ore 21

Con un‎ titolo che si ispira alla celebre canzone scritta da Corrado Sfogli, il concerto riflette sull’attualità dei conflitti che attraversano il mondo contemporaneo attraverso il linguaggio universale della musica.

Alle sonorità world music di Mimmo Maglionico&pietrArsa si unisce la presenza di Giovanni Mauriello, voce storica della Nuova compagnia di Canto popolare e interprete di opere fondamentali come La Gatta Cenerentola e La Cantata dei Pastori di Roberto De Simone, per un dialogo che attualizza la tradizione musicale partenopea.

Ospite speciale della serata il musicista belga Tomash Noël, attualmente in tour europeo con Mimmo Maglionico&pietrArsa, che arricchisce il concerto con influenze musicali internazionali.

Il programma spazia dai brani storici della Nccp, come Medina e Quando fernesce ‘a guerra, canzoni come ‘O Guarracino, e Tammurriata nera, tarantelle e tammurriate, nonché composizioni originali di Mimmo Maglionico&pietrArsa.

Quando fernesce ‘a guerra è un concerto di Produzione spettacolo Campania.