Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

Al Trianon Viviani, due nuovi spettacoli della neorassegna di danza contemporanea, uno show sugli anni ’90 di Massimiliano Gallo e l’allestimento di una mostra iconografica sul lascito teatrale di Eduardo Scarpetta sono gli appuntamenti della settimana.

TrianonDanza, la rassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», prosegue lunedì 24 novembre, alle 20, con Romeo e Giulietta, una rivisitazione teatrale del celebre dramma scespiriano, prodotta da Borderlinedanza, con le coreografie di Claudio Malangone e l’interpretazione di Adriana Cristiano e Luigi Aruta.

Sempre per TrianonDanza, mercoledì 26 novembre, alle 20, Marricord, l’omaggio speciale della compagnia Körper a Gennaro Cimmino. Del suo maestro d’arte e fondatore, recentemente scomparso, saranno ripresi tre titoli che testimoniano il suo spirito ironico e inventivo, elegante e potente, capace di ribaltare i linguaggi della danza contemporanea.

Infine, sabato 29 novembre, alle 21, Massimiliano Gallo è l’autore, il regista e il protagonista di Anni ‘90… noi che volevamo la favola!, uno spettacolo di teatro musicale che ripercorre un’epoca priva dei tanti conflitti odierni, ignara dell’impatto di una pandemia planetaria o di catastrofi ecologiche, scevra, in sostanza, di preoccupazioni del futuro. Replica domenica 30 novembre, alle 18.

LA MOSTRA ICONOGRAFICA SCARPETTA DOPO SCARPETTA, NEL CENTENARIO DELLA MORTE DELL’AUTORE DI “MISERIA E NOBILTà”

Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene è il titolo della mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

Questa nuova iniziativa, che fa sèguito alla recente messa in scena di Il Testamento di Parasacco, prodotto dal Trianon Viviani insieme al Teatro di Napoli – teatro Nazionale, per la regia di Francesco Saponaro, è curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio dell’università Federico II.

La mostra racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti: a partire da Salvatore De Muto e Vincenzo Scarpetta, passando per Raffaele Viviani, fino a figure della scena contemporanea, come Carlo Cecchi, Mario Santella, Armando Pugliese, Mario Martone, Arturo Cirillo e Francesco Saponaro.

La mostra è visitabile da sabato 29 novembre, nei giorni e orarî di apertura del teatro con ingresso libero.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Romeo e Giulietta

concept e coreografia Claudio Malangone

autori e interpreti Adriana Cristiano, Luigi Aruta

drammaturgia Clotilde Chernetich

musica originale e sound design Vittorio Giampietro

costumi Andrea Cavalletto

scene Luca Brinchi

light designer Giuseppe Ferrigno

project manager Maria Teresa Scarpa

responsabile produzione Hanka I. Van Dongen

produzione Borderlinedanza

con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania

rassegna TrianonDanza

lunedì 24 novembre, ore 20

Il coreografo Claudio Malangone, con la drammaturgia di Clotilde Chernetich, rivisita il famoso dramma scespiriano di Romeo e Giulietta.

Un uomo e una donna, che nella loro vita hanno condiviso un amore molto profondo, sono seduti fianco a fianco di fronte a un calmo paesaggio collinare. Ripercorrono le tracce del sentimento che li unisce. Sono due archeologi che guardano a ritroso alla propria storia, alla ricerca dell’origine che li unisce.

Guardando la fine di quell’amore impossibile, oggi, Romeo e Giulietta celebrano la vita.

Marricord

omaggio a Gennaro Cimmino

interpreti Chiara Barassi, Flavio Ferruzzi, Sara Lupoli, Gennaro Maione, Marianna Moccia, Paolo Rosini

riallestimento scenico e produzione Körper | Centro nazionale di produzione della danza

· Aesthetica – esercizio n° 1 / estratti (2015)

regia, progetto e costumi Gennaro Cimmino

coreografia Gennaro Cimmino, Gennaro Maione

ripresa coreografica Flavio Ferruzzi

musiche originali Vito Pizzo

disegno luci Gianni Netti

realizzazione costumi Mario Strino

· Dennis with flowers (2019)

progetto e coreografia Gennaro Cimmino, Franco Silvestro

assistente alla coreografia Marianna Moccia

musica the Velvet Underground, La Monte Young, Roberto De Simone, Vito Pizzo

cantante Lalla Esposito

costumi Concetta Iannelli

accessori di scena Maria Carcuro

disegni Franco Silvestro

commissione nuova produzione fondazione Donnaregina per le arti contemporanee

· Vivianesque (2018)

progetto, regia e coreografia Gennaro Cimmino

voci registrate Lalla Esposito, Massimo Masiello, Paolo Romano (Shaone – la Famiglia), Coro giovanile del teatro di San Carlo diretto da Carlo Morelli

musiche originali Vito Pizzo

testi e drammaturgia Gennaro Cimmino

installazione video Alessandro Papa

disegno luci Gianni Netti

costumi Concetta lannelli

assistenti alla regia e coreografia Nicolas Grimaldi Capitello, Marianna Moccia

ripresa coreografica Flavio Ferruzzi

rassegna TrianonDanza

mercoledì 26 novembre, ore 20

La compagnia Körper | Centro nazionale di Produzione della Danza ricorda Gennaro Cimmino, scomparso prematuramente.

L’omaggio al suo fondatore è intitolato fellinianamente Marricord, per evocare i momenti nostalgici trascorsi insieme, e si compone di estratti da tre opere che testimoniano lo spirito ironico e inventivo, elegante e potente, con cui Cimmino riusciva a ribaltare i linguaggi della danza contemporanea.

Il primo titolo è Aesthetica – esercizio n. 1 è la riflessione corrosiva e ironica sul culto dell’immagine e le ossessioni dell’era digitale, dove il desiderio si fa nevrosi e la comunicazione si trasforma in spettacolo compulsivo.

Quindi Dennis with flowers, nata dalla collaborazione tra Cimmino e Franco Silvestro, che trae ispirazione dagli scatti di Robert Mapplethorpe ed è stata creata nell’àmbito di una mostra che il museo Madre ha dedicato al fotografo statunitense.

Infine Vivianesque, uno spettacolo multidisciplinare – al confine tra teatro popolare, danza contemporanea, danza acrobatica, canto e musica elettronica – che è un affresco corale sui punti cardinali e le figure archetipiche che attraversano l’opera di Viviani.

Massimiliano Gallo

Anni ‘90

… noi che volevamo la favola!

di Massimiliano Gallo

con Carmen Scognamiglio

ensemble Napolinord big band

corpo di ballo Anni ’90 dance

arrangiamenti Mimmo Napolitano

coreografie Ettore Squillace

scenografia e costumi Susi Schiappapietra

regia Massimiliano Gallo

produzione Città mediterranee – Nuovi orizzonti, Fan – Fabbrica audiovisiva napoletana

teatro musicale

sabato 29 novembre, ore 21

domenica 30 novembre, ore 18

Massimiliano Gallo racconta gli Anni ’90.

Tra assoli e duetti, l’Artista tocca tante corde dell’animo umano, passando dall’allegria alla serietà o alla riflessività, con un piglio filosoficamente “partenopeo”, per ripercorrere i momenti più significativi di un’epoca d’oro della nostra società in cui ancòra non erano esplosi conflitti in tante parti del mondo: un tempo in cui non si immaginava la possibilità di una pandemia planetaria, non si paventavano catastrofi ecologiche e non si pensava al futuro con la stessa preoccupazione che oggi tocca le nostre esistenze.

Scarpetta dopo Scarpetta

un secolo di ritorni e avventure sulle scene

in occasione del Centenario della morte di Eduardo Scarpetta

a cura di Francesco Cotticelli, Pino Miraglia, Gianni Pinto

con il patrocinio dell’università degli studî di Napoli Federico II

mostra iconografica

da sabato 29 novembre

Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene è il titolo della mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

Con tante immagini; fotografie, locandine, programmi di sala e curiosità visive la mostra racconta il grande patrimonio lasciato da Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti: a partire da Salvatore De Muto e Vincenzo Scarpetta, passando per Raffaele Viviani, Eduardo, Totò, Nino Taranto, Luigi De Filippo, Mario Scarpetta, i fratelli Giuffrè e tanti altri, non tralasciando l’interesse degli autori più legati a un teatro contemporaneo, come Carlo Cecchi, Mario Santella, Armando Pugliese, Mario Martone, Arturo Cirillo e Francesco Saponaro.

La mostra si avvale del patrocinio dell’università degli studî di Napoli Federico II. Vi hanno collaborato Igina Di Napoli e Antonio Roberto Lucidi.

Scarpetta dopo Scarpetta è visitabile nei giorni e orarî di apertura del teatro con ingresso libero.