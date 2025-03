Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

La canzone napoletana, il jazz e la stand up comedy caratterizzano l’offerta di spettacolo della settimana del Trianon Viviani, nell’àmbito della stagione teatrale Live in Napoli curata da Marisa Laurito.

Venerdì 21 marzo, in un inedito quartetto ritornano i Suonno d’ajere con la loro proposta originale di interpretazione della canzone napoletana.

Sabato 22 marzo, per la prima volta sul palco di Forcella si esibisce Raphael Gualazzi con “Dreams live… to be continued 2025”, un concerto dedicato a tre maestri della musica da film: Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Piero Umiliani.

Chiude la settimana, domenica 23 marzo, il ritorno di Giorgio Montanini con la sua nuova irriverente stand up “Fall”, in cui affronta il crollo delle certezze contemporanee.

Tutti gli spettacoli sono programmati alle 21.

La settimana vede anche un appuntamento particolare: giovedì 20 marzo, alle 11, il teatro pubblico di Forcella ospita la presentazione del volume celebrativo di Raffaele Viviani, edito dal quotidiano la Repubblica, nel 75° anniversario della scomparsa del grande commediografo stabiese.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Gran teatro Viviani

Attualità e memoria a 75 anni dalla morte

presentazione del libro edito da la Repubblica

giovedì 20 marzo, ore 11

Nel 75° anniversario della scomparsa di Raffaele Viviani, il teatro della Canzone napoletana – che ha associato allo storico nome Trianon quello del grande commediografo stabiese – ospita la presentazione del volume celebrativo edito dal quotidiano la Repubblica e distribuito in omaggio con il giornale, nel giorno della ricorrenza, sabato 22 marzo.

Intitolato “Gran teatro Viviani”, il libro contiene due commedie degli esordi, ‘O vico (1917) e Tuledo ‘e notte (1918), oltre a una selezione di poesie e contributi critici di studiosi e artisti: Giuliano Longone Viviani, Matteo Palumbo, Valentina Venturini, Antonia Lezza, Pasquale Scialò, Giulio Baffi, Paolo Speranza, Maria Senatore Polisetti, Diego Guida, Franco

Acampora, Fiorenza Calogero, Nino D’Angelo, Maria Pia De Vito, Gianfelice Imparato, Marisa Laurito, Angela Luce, Nello Mascia, Mariano Rigillo, Lara Sansone, Anna Spagnuolo e Tonino Taiuti.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, i sindaci di Napoli e Castellammare di Stabia, Gaetano Manfredi e Luigi Vicinanza, con il direttore artistico del teatro Marisa Laurito.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Suonno d’ajere quartet

concerto

venerdì 21 marzo, ore 21

Dopo un anno intenso di impegni internazionali, i Suonno d’ajere -Irene Scarpato (voce), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandola, mandoloncello, cori) e Gian Marco Libeccio (chitarre classica, elettrica e acustica, cori) – si presentano nel teatro della Canzone napoletana con Salvio La Rocca, già membro dei Tartaglia Aneuro, specialista dei tamburi a cornice e delle percussioni mediterranee.

Il gruppo rivisita i classici partenopei della metà del Novecento e propone brani originali ispirati ai maestri di quel periodo. Nella sua ricerca musicale, tra tradizione e innovazione, il suo sound si arricchisce ora per l’adozione della chitarra elettrica.

In questo concerto i Suonno d’ajere ripercorrono i brani dell’album Nun v’annammurate e presentano le nuove suggestioni musicali maturate negli incontri con altre culture e popoli.

Raphael Gualazzi

in Dreams live… to be continued 2025

concerto

sabato 22 marzo, ore 21

Raphael Gualazzi debutta al Trianon Viviani con “Dreams live… to be continued 2025”, un raffinato percorso musicale che prosegue la sua esplorazione artistica sul tema dei sogni.

Con questo concerto il cantautore, compositore e pianista di formazione classica continua, continua il suo lavoro sul tema dei sogni, dopo gli album Dreams e Dreams in jazz, in cui, riprendendo la sua passione per la musica da film – ha tra l’altro firmato la colonna sonora di Un ragazzo d’oro di Pupi Avati – reinterpreta con sensibilità contemporanea le musiche iconiche degli anni ’60 e ’70 di tre maestri che hanno segnato la cinematografia italiana – Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Piero Umiliani – spaziando dal jazz alla bossa nova fino alle atmosfere della commedia all’italiana.

Gualazzi ha sviluppato uno stile originale tra stride piano, jazz e blues.

Dopo il successo a Sanremo 2011 con Follia d’amore (premio della Critica e vittoria nella categoria Giovani), ha quindi conquistato il pubblico internazionale esibendosi in prestigiosi festival europei e mondiali.

Giorgio Montanini

in Fall

stand up comedy

domenica 23 marzo, ore 21

Giorgio Montanini ritorna al Trianon Viviani con “Fall”, un monologo dedicato al crollo delle certezze contemporanee.

Considerato il precursore della stand up comedy in Italia, Montanini propone una riflessione caustica e profonda sul nostro tempo: dalla caduta delle ideologie al dominio del politicamente corretto, dall’erosione dei diritti sociali al paradosso dell’immobilismo al centro, dalla spiritualità in crisi alla guerra. Con il suo caratteristico stile irriverente, l’artista si muove in direzione ostinata e contraria rispetto alle convenzioni sociali, invitando il pubblico a confrontarsi con le contraddizioni della società contemporanea.

Attivo tra teatro, cinema e televisione, Montanini ha debuttato nel 2004 con L’Edipo re di Sofocle per la regia di Franco Branciaroli, per poi affermarsi nel panorama comico italiano con il gruppo Satiriasi, primo esperimento italiano di stand up comedy. Ha firmato programmi televisivi innovativi come Nemico pubblico (Rai3) e Stand up comedy (Sky), oltre alla copertina satirica del talk show Ballarò, registrando negli anni il “tutto esaurito”

nei più prestigiosi teatri italiani.

Fall è prodotto da AltraScena.