Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

Il Trianon Viviani presenta gli ultimi due gli appuntamenti che completano la programmazione di marzo di Live in Napoli, la stagione teatrale curata da Marisa Laurito.

Il primo, venerdì 28 marzo, alle 21, è con la musica d’autore partenopea e vede il ritorno sul palco di Forcella del cantautore Giovanni Block con il suo concerto inedito “Solo ma non troppo”.

Quindi, sabato 29 marzo, sempre alle 21, il regista e interprete Mario Brancaccio porta in scena “Vietato ai migliori”, uno spettacolo dedicato al varietà del primo Novecento, con Patrizia Spinosi.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Giovanni Block

in Solo ma non troppo

concerto

venerdì 28 marzo, ore 21

Personalità irrequieta e imprevedibile, il cantautore Giovanni Block è da sempre «in direzione ostinata e contraria», come i suoi maestri gli hanno insegnato a essere.

Con un pugno di canzoni, qualche storia, i suoi amici attori e musicisti e la sua chitarra, in “Solo ma non troppo” racconta come la solitudine, per gli artisti (o presunti tali), o per i folli (o dichiarati tali), sia dietro ogni angolo, anche quando si è circondati da folla festante o in compagnia, e come la dimensione “social” svanisca nel nulla quando si resta di fonte al quadro che nessuno vorrebbe mai davvero osservare: se stessi.

Sul palco con il cantautore, Enzo Lamagna, Salvatore Torregrossa e Roberto Trenca.

L’apertura del concerto è affidata ad Antonio Calabrese e Matteo Trapanese.

Solo ma non troppo è prodotto da Way to blue.

Vietato ai migliori

Varietà del primo Novecento

di Mario Brancaccio

con Patrizia Spinosi, Mario Brancaccio, Simona Esposito, Gustavo La Volpe, Fortuna Liguori, Monica Assante di Tatisso, Francesco Viglietti

regia Mario Brancaccio

teatro musicale

sabato 29 marzo, ore 21

Mario Brancaccio è il commediografo, regista e interprete di Vietato ai migliori, uno spettacolo teatrale dedicato al varietà del primo Novecento.

Siamo tra gli anni ‘30 e ’40, nell’arco temporale in cui il repertorio cabarettistico e teatrale ha in Europa una sua personalità, con figure come il romano Petrolini, il napoletano Viviani o il tedesco Valentin.

Un gruppo di attori, cantanti e cabarettisti provenienti dall’Italia e dalla Germania sono costretti dal Governo italiano a sostare nel sottopalco del teatro in cui dovevano debuttare con il loro spettacolo. Il numero dei “rimandati” all’esibizione cresce di giorno in giorno. Nell’attesa, gli artisti continuano a provare i loro numeri, nella speranza che il direttore del teatro dia inizio alla loro “risalita”, e spiano che cosa si rappresenta intanto sul palcoscenico. Vengono, quindi, a conoscenza che il Governo non gradisce rappresentazioni mirate al divertimento e al piacere del cosiddetto “popolino”, perché preferisce una forma di spettacolo più alta che rappresenti il riscatto e la grandezza dello Stato.

I personaggi del sottopalco sono quelli della tradizione partenopea, come Raffaele Viviani e Rosalia Maggio, e del cabaret tedesco di Karl Valentin e Lisa Karlstadt, mentre le musiche e le canzoni sono riferite al varietà italiano e tedesco di quel tempo.

In scena Patrizia Spinosi con lo stesso Brancaccio, Simona Esposito, Gustavo La Volpe, Fortuna Liguori, Monica di Tatisso e Francesco Viglietti.

La scenografia è di Clelio Alfinito, i costumi di Annalisa Ciaramella, con le musiche eseguite al pianoforte da Eunice Petito.

Vietato ai migliori è prodotto da Parthenope production e Ttr di Tato Russo, con l’organizzazione di Mario Minopoli.