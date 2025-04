Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

Mentre continua l’omaggio a Nino Taranto, il Trianon Viviani prosegue la programmazione di spettacolo con Tommaso Bianco, che interpreta Salvatore Di Giacomo, e con un testo teatrale di Stefano Amatucci.

All’Artista dalla paglietta con i pizzi è dedicato l’incontro di giovedì 24 aprile, alle 18, con la presentazione dell’autobiografia “Nino Taranto. Una vita per Napoli”, edita da Homo scrivens con la prefazione di Maurizio de Giovanni. Con Marisa Laurito, intervengono Tommaso Bianco, Giuseppe Giorgio e Bruno Troisi. L’ingresso è libero.

Sempre con ingresso libero, continua, fino al 30 aprile, la mostra documentaria “Nino Taranto. Nato a Forcella, professione attore” a cura di Giulio Baffi: fotografie, locandine e oggetti di scena raccolti dallo stesso Artista e dalla sua famiglia.

Venerdì 25 aprile, alle 21, va in scena il prossimo spettacolo del cartellone del Trianon Viviani: “Lassammo fa’ Dio!”, l’omaggio speciale e personale di Tommaso Bianco a Salvatore Di Giacomo. Sul palco, con l’attore partenopeo, Annarita Piantadosi e Marcello Bonanni. Ospite d’eccezione Francesco Paolantoni.

Quindi, sabato 26 aprile, alle 21, il regista Stefano Amatucci porta in scena “Storiacce”, uno spettacolo che affronta le tematiche più profonde dell’esperienza umana, dai conflitti alle passioni e i traumi. Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Giacomo Rizzo. Si replica domenica 27 aprile, alle 18, stavolta con le partecipazioni straordinarie di Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Nino Taranto

Una vita per Napoli

Autobiografia di un grande del palcoscenico

a cura di Diego Nuzzo

prefazione Maurizio de Giovanni

con Marisa Laurito, Tommaso Bianco e Giuseppe Giorgio

al pianoforte Bruno Troisi

presentazione del libro

giovedì 24 aprile, ore 18

Nino Taranto si è raccontato nell’autobiografia Una vita per Napoli, il libro edito da Homo scrivens nel 2019 e curato da Diego Nuzzo con la prefazione di Maurizio de Giovanni.

L’Artista è stato un attore comico e cantante tra i più noti e significativi del dopoguerra, massimo rappresentante di un genere, la “macchietta”, che lui stesso ha portato in giro per il mondo, connotandola di profonda ironia mista a malinconia per la sua città.

Dalla nascita nel popolare quartiere di Forcella alla sua ultima volta sulle tavole del palcoscenico: la vita di questo protagonista del teatro, della rivista, del cinema e della televisione italiana è narrata dalla sua stessa voce in una testimonianza di straordinario valore, ricca di aneddoti gustosi e di notizie inedite.

Oltre sessant’anni di carriera che raccontano con eleganza e delicatezza, dagli anni ‘20 agli anni ‘80, il costume, le abitudini, i gusti e le passioni degli italiani.

Alla presentazione del libro intervengono il direttore artistico Marisa Laurito, l’attore Tommaso Bianco e il critico teatrale Giuseppe Giorgio, con il pianista Bruno Troisi.

L’ingresso è libero.

Tommaso Bianco

in Lassammo fa’ Dio!

Omaggio a Salvatore Di Giacomo

con Annarita Piantadosi, Marcello Bonanni

ospite d’eccezione Francesco Paolantoni

con la partecipazione di Piermacchiè

orchestra diretta da Ciro Cascino

teatro musicale

venerdì 25 aprile, ore 21

Lassammo fa’ Dio! è l’omaggio di Tommaso Bianco a Salvatore Di Giacomo.

«Questo spettacolo – come spiega lo stesso artista – riprende i versi del Poeta, con le sue canzoni, con i suoi momenti drammatici e con la sua infinita poesia che entra nell’anima di noi poveri attori, per ricordarci che siamo tutti uomini d’amore, che anche i comici hanno un’anima e che ogni spettacolo serve solo a incentivare la voglia di amare».

«È un percorso drammaturgico – prosegue Bianco – che parte dalla mia memoria poetica, perché la mia passione per il teatro trae origini da quella per i poeti napoletani, partendo proprio dal mio maestro Eduardo».

Tommaso Bianco, protagonista dunque, ma anche regista di questo spettacolo di teatro musicale, è in scena con Annarita Piantadosi e Marcello Bonanni. Ospite d’eccezione dello spettacolo Francesco Paolantoni, con la partecipazione di Piermacchiè.

L’orchestra è diretta da Ciro Cascino, il direttore di allestimento è Clelio Alfinito, con i fondali scenografici di Pierino Meglio. Le luci sono curate da Gianluca Sacco e l’audio da Daniele Chessa.

Completano la locandina Luciana Spaccaforno (assistente alla regia), Costantino Petrone (direttore di scena) e Pasquale Mallardo (foto).

Lassammo fa’ Dio! è prodotto da Nuovi orizzonti Città mediterranee.

Storiacce

spettacolo di Stefano Amatucci

con Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfito, Guido Arciuolo

con la partecipazione straordinaria di Giacomo Rizzo (26 aprile)

con la partecipazionme straordinaria di Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi (27 aprile)

teatro musicale

sabato 26, ore 21, e domenica 27 aprile, ore 18

«Storiacce è uno spettacolo che si configura come un viaggio emotivo e intellettuale nei territori più profondi dell’esperienza umana, affrontando il tema universale della guerra».

Così il regista Stefano Amatucci illustra questo suo lavoro teatrale, concepito come un mosaico di storie ed emozioni – tratte dalle opere di Francesco Silvestri, Davide Morganti, Alessandro Rak e Pierpaolo Palladino – in cui «si rappresentano i conflitti, le passioni e i traumi che la guerra infligge nelle vite delle persone, attraverso un intreccio di paure, speranze, dolori e desideri».

Il cuore pulsante di Storiacce è l’umanità dei suoi personaggi, che si fanno portavoce di esperienze intime e universali. Ogni racconto è un tassello che contribuisce a dipingere un quadro complesso e ricco di sfumature, invitando il pubblico a riflettere sulle molteplici pieghe e piaghe dell’animo umano.

In scena Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfìto e Guido Arciuolo.

Le due recite vedono la partecipazione straordinaria di Giacomo Rizzo, il 26 aprile, e di Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, il 27 aprile.

Storiacce è prodotta da Vomeroff.

Nino Taranto. Nato a Forcella, professione attore

a cura di Giulio Baffi

mostra iconografica

fino a mercoledì 30 aprile

Un percorso iconografico sulla vita e l’arte di Nino Taranto a cura di Giulio Baffi, con l’allestimento e il concept di Pino Miraglia e la ricerca iconografica di Angioletta Delli Paoli.

«Nino Taranto, attore, cantante, straordinario uomo di teatro, cinema, televisione – racconta Baffi – ha attraversato con enorme successo il mondo dello spettacolo che nasce da Napoli. A dicembre del 2024 il Comune di Napoli ha intitolato all’artista le scale che tagliano via Cesare Sersale e arrivano a piazza Vincenzo Calenda, nel rione di Forcella, siglando ulteriormente il rapporto di Nino Taranto con il quartiere natio, oggi fecondo presidio di cultura e legalità».

«Insieme con la fondazione Trianon Viviani – prosegue il curatore – provo a rendergli un ulteriore omaggio mettendo in mostra una parte dell’enorme quantità di materiale che lui stesso, caso ben raro nel mondo dello spettacolo, ha raccolto negli anni della sua lunga vita. Fotografie, locandine, articoli, caricature, costumi, oggetti adoperati in teatro, manoscritti, registrazioni audio e video costituiscono un patrimonio di memoria messo in salvo dalla famiglia e dalla fondazione Nino Taranto che ne custodisce il ricordo».

«Da questo fondo, di eccezionale importanza per chi vorrà indagare nella storia del teatro napoletano di quegli anni – conclude Baffi – ho potuto attingere con libertà ed emozione. La storia di Nino Taranto, da lui stesso raccontata, è il filo conduttore del percorso di grata testimonianza verso un grande, indimenticabile attore».

Il progetto grafico è di camerachiaraimage, l’impaginazione di Mauro Lastrucci e Gianluca Buonamassa, le elaborazioni digitali di Daniela Lombardo. Il video è a cura di Mario Franco, il montaggio video di Davide Franco e la realizzazione delle postazioni audio di Enrico de Capoa.

La mostra è a ingresso libero.