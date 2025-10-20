Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

Il Trianon Viviani presenta un’intensa settimana di programmazione, con cinque appuntamenti che, dal 22 al 26 ottobre, attraversano varî linguaggi della scena contemporanea.

Dopo Festa di Piedigrotta di Viviani, che ha aperto la stagione teatrale (ultime repliche sabato 18, alle 21, e domenica 19 ottobre, alle 18), il teatro pubblico di Forcella conferma la propria vocazione di spazio multidisciplinare e inaugura TrianonDanza, una nuova rassegna dedicata ai «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea». Il primo titolo è Gisellə di Nyko Piscopo, una reinterpretazione del celebre balletto romantico che esalta il tema dell’Amore oltre il genere, il pregiudizio e l’inganno.

Giovedì 23 ottobre, alle 21, il comico napoletano Antonio Juliano, con ConFesso. È solo un pensiero, giuro, dà vita a una stand up comedy completamente improvvisata, nella quale si confessa con il pubblico e viceversa, in un’esperienza di ironia tagliente e allo stesso tempo terapeutica.

L’indomani, venerdì 24 ottobre, sempre alle 21, la cantautrice Vincenza Purgato presenta Anima di strega… La voce delle donne in viaggio con le mie canzoni, un concerto nel quale dà voce alle donne che hanno attraversato il fuoco dell’Inquisizione.

Quindi, sabato 25 ottobre, alle 21 Dario Sansone, frontman dei Foja, ritorna al Trianon Viviani dopo il successo del 2024 e la partecipazione a Festa di Piedigrotta: con il suo ensemble presenta Na poesia e na jastemma, concerto teatrale che racconta la storia di un uomo e dell’amore per Napoli, città madre e amante, in grado di deludere e far innamorare ancòra.

A chiudere la settimana, domenica 26 ottobre, alle 21, Paola Turci e il giornalista Gino Castaldo, che, con La rivoluzione delle donne, celebrano le voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana e hanno rappresentato modelli di libertà e bellezza, anticipando il desiderio di emancipazione con scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti, abbonamenti e informazioni

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Intanto, ultimi giorni della campagna abbonamenti della stagione appassiunata 2025 | 2026.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.