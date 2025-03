Trianon Viviani, gli appuntamenti di questa settimana

- pubblicità -

Tre importanti appuntamenti di musica e di riflessione su temi sociali aprono la programmazione di aprile del Trianon Viviani.

Venerdì 4 aprile, alle 21, i Capone & Bungtbangt, da sempre impegnati nella sensibilizzazione ai temi dei diritti umani e della tutela dell’ambiente, si esibiscono in “Femmena Vita e Libertà”: con la partecipazione di varie ospiti, in questo concerto danno voce al mondo femminile e contribuiscono al sostegno dell’acquisto di un’autoambulanza per Gaza.

Sabato 5 aprile, sempre alle 21, il debutto sul palco pubblico di Forcella di Mario Rosini, che in trio si esibisce nel concerto “Una canzone intorno al mondo”.

Infine, domenica 6 aprile, alle 20, per la rassegna Pietre miliari, il ciclo di incontri di musica e letteratura in collaborazione con Premio Napoli – Campania legge, la cantante e scrittrice Saba Anglana racconta in musica e parole “La signora Meraviglia”, il suo romanzo in cui ripercorre la storia della famiglia dalla Somalia all’agognato arrivo in Italia. L’accompagna Fabio Barovero, al piano e sound design.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Capone & BungtBangt

in Femmena Vita e Libertà

concerto

venerdì 4 aprile, ore 21

Con Femmena Vita e Libertà, i Capone & BungtBangt rendono omaggio al movimento nato dopo la morte di Mahsa Amini in Iran.

Il concerto, che rappresenta anche il cuore dell’ “ecofesta” Come suona il caos, giunta alla quarta edizione, celebra l’universo femminile attraverso canzoni e narrazioni, con un ricco parterre di ospiti, le cui voci si intrecciano in un mosaico di storie e battaglie quotidiane: Milly Borrego, Cristina Donadio, BeuRibe Escudero, Elckjaer Franco Bono, Fabiana Martone, Trisha Palma, Rozita Shoaei, Dalal Suleiman, Francesca Zazzera e il collettivo di sartoria sociale Action women.

La dimensione artistica si fonde con quella sociale: nel foyer sono presenti stand di Legambiente, Greenpeace e Amnesty international, mentre la serata sostiene una raccolta di fondi per l’acquisto di un’autoambulanza destinata alla popolazione di Gaza, in collaborazione con la comunità Palestinese della Campania.

La serata è aperta da un flash mob, che intende sensibilizzare sull’importanza delle aree verdi urbane, e dall’esibizione di Frente Murguero Campano – M’abbrucia ‘o frente.

Mario Rosini trio

in Una canzone intorno al mondo

concerto

sabato 5 aprile, ore 21

Mario Rosini, in trio, debutta al Trianon Viviani con un progetto musicale che esplora la forma canzone in varie sfaccettature e contaminazioni.

In Una canzone intorno al mondo ci accompagna in un viaggio sonoro che attraversa il cantautorato italiano più raffinato e le influenze internazionali, per celebrare la versatilità della canzone come veicolo espressivo universale, capace di abbattere confini e tessere connessioni tra culture diverse.

Il programma si compone, quindi, di brani come Ritornerai di Bruno Lauzi, Walk between raindrops di Donald Fagen, L’infinità di Franco Migliacci e Claudio Mattone, portata al successo da Eduardo De Crescenzo, Caribe di Michel Camilo e Anna verrà di Pino Daniele. In scaletta anche Sei la vita mia, la canzone con la quale Rosini si è classificato al secondo posto al festival di Sanremo (2004).

Saba Anglana

in La signora Meraviglia. Memoria magia e cittadinanza

racconto in musica

domenica 6 aprile, ore 20

Nell’àmbito della rassegna Pietre miliari, il ciclo di incontri di musica e letteratura in collaborazione con Premio Napoli – Campania legge, la cantante, attrice e scrittrice Saba Anglana porta in scena il suo racconto d’esordio La signora Meraviglia (Sellerio).

La narrazione intreccia due vicende apparentemente distanti: nel 1938, durante l’occupazione coloniale italiana, la giovane etiope Abebech viene rapita e abbandonata in Somalia, dove fonderà una famiglia segnata da un vuoto incolmabile. Decenni dopo, nel 2015, sua nipote Saba aiuta la zia Dighei, carattere ribelle e indomito, nella kafkiana ricerca dell’agognata cittadinanza italiana, tra burocrazia opprimente e documenti impossibili da reperire.

Questo viaggio attraverso generazioni di donne svela la presenza di uno spirito inquietante chiamato Wezero Dinkinesh (letteralmente «signora Meraviglia»), che conduce lo spettatore in un percorso dove fantasmi del passato coloniale, risate liberatorie e dolore condiviso si fondono in un affresco di straordinaria potenza narrativa, che trasforma la memoria personale in testimonianza collettiva.

Anglana è accompagnata al pianoforte da Fabio Barovero, che cura anche il sound design.