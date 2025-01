Trianon Viviani, i primi appuntamenti dell’anno

- pubblicità -

Prende il via la seconda parte della stagione teatrale “Live in Napoli” al Trianon Viviani con nuovi spettacoli e concerti all’insegna della musica dal vivo e un nuovo appuntamento con la rassegna “Pietre miliari”.

Si inizia venerdì 10 gennaio, alle 21, con il concerto di Antonio Onorato che continua il suo percorso musicale tra l’orizzonte afroamericano, le memorie tarantellesche e le improvvisazioni jazz.

Sabato 11 gennaio, sempre alle 21, arriva l’allegria con la compagnia i Bugiardini con “B.L.U.E.”, un musical completamente improvvisato.

Chiude la settimana, domenica 12 gennaio, il nuovo doppio incontro con Pietre miliari, la rassegna di musica e letteratura nata in collaborazione con la fondazione Premio Napoli – Campania legge: alle 19, Manlio Santanelli presenta il racconto “Il mare in fondo al water” con le letture di Mario Porfito; quindi, alle 20:30, Antonella Morea in “Dove c’è il mare”, un concerto dedicato al potere incantatorio, alla saggezza e all’imprevedibilità dell’elemento marino.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro e le prevendite convenzionate, oppure online su AzzurroService.net .

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica dalle 10 alle 13:30.

Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Antonio Onorato in “Antonio Onorato Neapolitan jazz quartet”

concerto – venerdì 10 gennaio, ore 21

Antonio Onorato, musicista eclettico, compositore fertile e innovativo, è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana. Nei suoi circa quaranta album, ha saputo innestare su linguaggi jazz-rock, gli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana, fondendoli con la musica afro-americana, medio-orientale e brasiliana, elaborando uno stile originale e sempre in evoluzione.

È l’unico musicista al mondo a utilizzare la breath guitar o chitarra a fiato, uno strumento rivoluzionario e futuristico. Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in tutto il mondo, tra cui il Blue Note di New York, e ha collaborato tra gli altri con Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, Gerald Cannon ed Enrico Rava.

Per il suo concerto “Antonio Onorato Neapolitan jazz quartet”, sarà come sempre alla chitarra, accompagnato da Gianni D’Argenzio, sax, Angelo Farias, basso, e Mario De Paola, batteria. La produzione è di Sofy music.

i Bugiardini in “B.L.U.E.”

musical – sabato 11 gennaio, ore 21

“B.L.U.E.” è un musical completamente improvvisato, ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica del teatro musicale di Broadway.

In ogni spettacolo, i Bugiardini, una delle più note compagnie di improvvisazione teatrale in Italia, con i musicisti che accompagnano dal vivo, trasformano i suggerimenti del pubblico in un musical assolutamente originale e irripetibile. Ogni sera viene chiesto al pubblico di suggerire un luogo dove ambientare il musical e il titolo di un nuovo musical mai scritto prima. Con questi soli suggerimenti, gli attori in scena creeranno all’istante lo spettacolo, supportati dalla band che improvviserà insieme a loro. Storie emozionanti, personaggi memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie decisamente coraggiose. Ogni cosa sarà creata sul momento o, come dicono gli anglosassoni, «out of the blue». Questo singolare mix tra musical, spontaneità e comicità è stato rappresentato con continui sold out sia a Roma, città di origine della compagnia, che in numerosi teatri sul territorio nazionale.

In scena gli attori-improvvisatori Emanuele Ceripa, Silvia Cox, Cecilia Fioriti, Alessio Granato, Francesco Lancia, Andrea Laviola, Fabrizio Lobello, Fulvio Maura e Simona Pettinari. La band è composta da Eleonora Beddini (piano), Roberto Battilocchi (contrabbasso e basso elettrico), Nando Farina (fiati) e Damiano Daniele (batteria e percussioni). La regia e la direzione artistica sono firmati da Fabrizio Lobello, con la direzione musicale di Eleonora Beddini. Il disegno luci e gli effetti sono a cura di Maria Elena Fusacchia, Alessandro Albertazzi e Giulia Belardi. Proiezioni di Carlo Coculo, supervisione audio di Federico Millimaci e scenografie di Alessandro Chiti.

La produzione è dei Bugiardini e di Altra Scena.

Pietre miliari – Manlio Santanelli in “Il mare in fondo al water”

con Mario Porfito

domenica 12 gennaio, ore 19

Con la sua ironia pungente e raffinata Manlio Santanelli sale sul palco di Forcella per presentare la sua ultima fatica letteraria: “Il mare in fondo al water”. Un racconto singolarissimo, unico per linguaggio e per stile, a metà strada tra la narrazione letteraria e la scrittura drammaturgica, che, sul piano linguistico, mescola l’italiano e il dialetto napoletano.

Ad accompagnare il drammaturgo partenopeo, l’attore Mario Porfito, che legge alcune pagine del racconto.

Pietre miliari – Antonella Morea in “Dove c’è il mare. Concerto per voce e mare”

domenica 12 gennaio, ore 20:30

Per presentare il suo concerto dedicato al mare, Antonella Morea prende a prestito le parole dello scrittore Alessandro Baricco: «Il mare incanta, uccide, commuove, spaventa, ma fa anche ridere. Ogni tanto si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze e non da risposte. Eppure è saggio, potente e imprevedibile. Ma soprattutto il mare chiama. Non fa altro che chiamare senza smettere mai. Ti entra dentro, ce l’hai addosso ed è te che vuole. Puoi anche fare finta di niente ma serve perché continuerà a chiamarti».

Antonella Morea è accompagnata da Vittorio Cataldi (piano), Emidio Ausiello (percussioni), Davide Costagliola (basso) e Giuseppe Dicolandrea (sax e clarinetto).

La produzione è di Lab48.