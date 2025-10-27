Trianon Viviani, il programma della settimana

- pubblicità -

Dopo il felice inizio con grande riscontro di pubblico, TrianonDanza, la nuova rassegna dedicata ai «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», ospita due spettacoli di Akerusia danza: nel primo, Chiara Alborino e Fabrizio Varriale rendono omaggio all’amore con That day; quindi lo stesso Varriale è il protagonista del monologo danzato Deviazione della Rondine, di cui è anche autore. Gli spettacoli, rispettivamente mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, sono alle ore 20.

Venerdì 31 ottobre, alle 21, Eddy Napoli è sul palco del teatro della Canzone napoletana con Buon compleanno “Luna rossa”!, uno spettacolo tra musica e narrazione per festeggiare i 75 anni di uno dei brani più noti del repertorio partenopeo.

Infine, l’indomani, sabato 1° novembre, sempre alle 21, Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio e il Solis string quartet presentano Anime in tempesta. In viaggio con i poeti, un racconto – concerto in cui rendono omaggio ai cantautori di ogni paese, tra cui Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque, Leonard Cohen, Nick Drake.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti, abbonamenti e informazioni

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Per TrianonDanza, il biglietto di posto unico (5 euro) e la card a 5 spettacoli (15 euro) sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

That day

autori, interpreti e drammaturgia Chiara Alborino e Fabrizio Varriale

testi drammaturgici Giuseppe Pompameo, Enrico Manzo

voice over Kalina Georgieva, Fabrizio Varriale

suoni e canti popolari dal vivo Eleonora Ricciardi

disegno luci Libero De Martino

produzione Akerusia danza

coordinamento e direzione Elena D’Aguanno

rassegna

TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea

mercoledì 29 ottobre, ore 20

That day è una rivisitazione scenica, coreografica e teatrale, ispirata al vissuto di una coppia di amanti che ritornano in vita per invitarci al loro banchetto di nozze, rendendoci partecipi della loro storia d’amore.

Il progetto è nato nel 2018, al Festival internazionale Korespondance, a Zdar nella Repubblica Ceca.

That day è prodotto da Akerusia danza, con il coordinamento e la direzione di Elena D’Aguanno.

Deviazione della Rondine

autore, interprete, drammaturgia Fabrizio Varriale

assistente alla coreografia Chiara Alborino

musiche Sergej Rachmaninov, Max Richter

disegno luci Libero De Martino

fotografia Simone Marigliano

produzione Akerusia danza

coordinamento e direzione Elena D’Aguanno

rassegna

TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea

giovedì 30 ottobre, ore 20

Il progetto teatrale e performativo indaga la dimensione onirica, la paura di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno e la riconciliazione del giorno con la notte.

In questo monologo danzato, Fabrizio Varriale ci porta a vivere la ritualità del teatro e della danza, immergendosi in una composizione di scene evocative e momenti rituali dedicati all’universo onirico. Una voce che diviene l’espressione del contenuto psichico, del rimosso, un atto di guarigione sciamanico, un’evocazione di immagini e memorie, per aprire un varco nella dimensione della notte e dell’umano.

Deviazione della Rondine è prodotto da Akerusia danza, con il coordinamento e la direzione di Elena D’Aguanno.

Eddy Napoli in

Buon compleanno “Luna rossa”!

75° anniversario

direzione artistica Eddy Napoli

testi Gino Aveta, Salvatore Lanza

conduce Gino Aveta

con la partecipazione di Veronica Simioli, Fabrizio Mandara

Luna rossa orchestra diretta da Peppe Fiscale

con la partecipazione straordinaria in video di Gianfranco Gallo

produzione Napulitanata

concerto

venerdì 31 ottobre, ore 21

Eddy Napoli è il nome d’arte di Eduardo De Crescenzo, figlio del poeta Vincenzo che con Vian compose settantacinque anni fa la famosa canzone Luna rossa.

Per celebrare questa ricorrenza, il popolare solista dell’Orchestra italiana di Renzo Arbore, con la Luna rossa orchestra diretta da Peppe Fiscale, dedica uno spettacolo scritto da Gino Aveta e Salvatore Lanza, che ripropone anche altri titoli di Vincenzo De Crescenzo e del repertorio della canzone napoletana del secondo Novecento.

Pubblicata nel 1950, Luna rossa iniziò una piccola rivoluzione nel mondo della melodia partenopea, entrando con successo nei night club e avviando, in questo scenario, la cosiddetta “nouvelle vague”. Con il suo ritmo di beguine e un testo che utilizzava un linguaggio radicato nel passato, ma profondamente nuovo, diventò presto un successo mondiale destinato a non tramontare mai. Incisa in Italia da Claudio Villa, fu tradotta in oltre cinquanta lingue e cantata da artisti come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Dean Martin.

Condotto dallo stesso Aveta, lo spettacolo vede la partecipazione di Veronica Simioli, Fabrizio Mandara e in video di Gianfranco Gallo.

Buon compleanno “Luna rossa”! è prodotto da Napulitanata.

Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio

Solis string quartet in

Anime in tempesta

In viaggio con i poeti

soggetto Stefano Valanzuolo

Enzo Gragnaniello, voce

Solis string quartet

Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, violini

Gerardo Morrone, viola

Antonio Di Francia, violoncello e arrangiamenti

Cristina Donadio, voce recitante

adattamento dei testi musicali Enzo Gragnaniello

distribuzione Arealive

produzione Ssq produzioni

concerto

sabato 1° novembre, ore 21

Per Enzo Gragnaniello e il Solis string quartet esiste un territorio musicale di confine, sospeso tra sogno e realtà, nel quale si adopera solo l’alfabeto delle emozioni e dei sentimenti.

Dal loro incontro scaturisce Anime in tempesta, un viaggio appassionato nella galassia dei cantautori di ogni paese, che assomiglia ai viaggi romantici di Salgari, compiuti tra le mura di casa, perché quello che conta, nel mondo della canzone e della poesia, è l’universo che pulsa nel profondo dell’anima.

Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque, Leonard Cohen, Nick Drake e tanti altri poeti della musica diventano così ideali compagni d’avventura in una promenade d’autore, compiuta e raccontata con spirito libero e il doveroso rispetto che si deve alle cose belle.

Da questa traccia, nasce un racconto-concerto dalle sembianze quasi teatrali. Il testo originale di Stefano Valanzuolo, affidato alla voce e alla recitazione di Cristina Donadio, prova a svolgere un filo rosso che raccordi i diversi quadri, facendo del protagonista narrante una sorta di Wanderer moderno nella terra incantata dei cantautori.

Anime in tempesta è prodotto da Ssq produzioni, con la distribuzone di Arealive.