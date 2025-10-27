Trianon Viviani, il programma della settimana

Dopo il felice inizio con grande riscontro di pubblico, TrianonDanza, la nuova rassegna dedicata ai «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea», ospita due spettacoli di Akerusia danza: nel primo, Chiara Alborino e Fabrizio Varriale rendono omaggio all’amore con That day; quindi lo stesso Varriale è il protagonista del monologo danzato Deviazione della Rondine, di cui è anche autore. Gli spettacoli, rispettivamente mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, sono alle ore 20.
Venerdì 31 ottobre, alle 21, Eddy Napoli è sul palco del teatro della Canzone napoletana con Buon compleanno “Luna rossa”!, uno spettacolo tra musica e narrazione per festeggiare i 75 anni di uno dei brani più noti del repertorio partenopeo.
Infine, l’indomani, sabato 1° novembre, sempre alle 21, Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio e il Solis string quartet presentano Anime in tempesta. In viaggio con i poeti, un racconto – concerto in cui rendono omaggio ai cantautori di ogni paese, tra cui Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque, Leonard Cohen, Nick Drake.
Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.
biglietti, abbonamenti e informazioni
I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.
Per TrianonDanza, il biglietto di posto unico (5 euro) e la card a 5 spettacoli (15 euro) sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro.
Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org
Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.
That day
autori, interpreti e drammaturgia Chiara Alborino e Fabrizio Varriale
testi drammaturgici Giuseppe Pompameo, Enrico Manzo
voice over Kalina Georgieva, Fabrizio Varriale
suoni e canti popolari dal vivo Eleonora Ricciardi
disegno luci Libero De Martino
produzione Akerusia danza
coordinamento e direzione Elena D’Aguanno
rassegna
TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea
mercoledì 29 ottobre, ore 20
That day è una rivisitazione scenica, coreografica e teatrale, ispirata al vissuto di una coppia di amanti che ritornano in vita per invitarci al loro banchetto di nozze, rendendoci partecipi della loro storia d’amore.
Il progetto è nato nel 2018, al Festival internazionale Korespondance, a Zdar nella Repubblica Ceca.
That day è prodotto da Akerusia danza, con il coordinamento e la direzione di Elena D’Aguanno.
Deviazione della Rondine
autore, interprete, drammaturgia Fabrizio Varriale
assistente alla coreografia Chiara Alborino
musiche Sergej Rachmaninov, Max Richter
disegno luci Libero De Martino
fotografia Simone Marigliano
produzione Akerusia danza
coordinamento e direzione Elena D’Aguanno
rassegna
TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea
giovedì 30 ottobre, ore 20
Il progetto teatrale e performativo indaga la dimensione onirica, la paura di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno e la riconciliazione del giorno con la notte.
In questo monologo danzato, Fabrizio Varriale ci porta a vivere la ritualità del teatro e della danza, immergendosi in una composizione di scene evocative e momenti rituali dedicati all’universo onirico. Una voce che diviene l’espressione del contenuto psichico, del rimosso, un atto di guarigione sciamanico, un’evocazione di immagini e memorie, per aprire un varco nella dimensione della notte e dell’umano.
Deviazione della Rondine è prodotto da Akerusia danza, con il coordinamento e la direzione di Elena D’Aguanno.
Eddy Napoli in
Buon compleanno “Luna rossa”!
75° anniversario
direzione artistica Eddy Napoli
testi Gino Aveta, Salvatore Lanza
conduce Gino Aveta
con la partecipazione di Veronica Simioli, Fabrizio Mandara
Luna rossa orchestra diretta da Peppe Fiscale
con la partecipazione straordinaria in video di Gianfranco Gallo
produzione Napulitanata
concerto
venerdì 31 ottobre, ore 21
Eddy Napoli è il nome d’arte di Eduardo De Crescenzo, figlio del poeta Vincenzo che con Vian compose settantacinque anni fa la famosa canzone Luna rossa.
Per celebrare questa ricorrenza, il popolare solista dell’Orchestra italiana di Renzo Arbore, con la Luna rossa orchestra diretta da Peppe Fiscale, dedica uno spettacolo scritto da Gino Aveta e Salvatore Lanza, che ripropone anche altri titoli di Vincenzo De Crescenzo e del repertorio della canzone napoletana del secondo Novecento.
Pubblicata nel 1950, Luna rossa iniziò una piccola rivoluzione nel mondo della melodia partenopea, entrando con successo nei night club e avviando, in questo scenario, la cosiddetta “nouvelle vague”. Con il suo ritmo di beguine e un testo che utilizzava un linguaggio radicato nel passato, ma profondamente nuovo, diventò presto un successo mondiale destinato a non tramontare mai. Incisa in Italia da Claudio Villa, fu tradotta in oltre cinquanta lingue e cantata da artisti come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Dean Martin.
Condotto dallo stesso Aveta, lo spettacolo vede la partecipazione di Veronica Simioli, Fabrizio Mandara e in video di Gianfranco Gallo.
Buon compleanno “Luna rossa”! è prodotto da Napulitanata.
Enzo Gragnaniello, Cristina Donadio
Solis string quartet in
Anime in tempesta
In viaggio con i poeti
soggetto Stefano Valanzuolo
Enzo Gragnaniello, voce
Solis string quartet
Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, violini
Gerardo Morrone, viola
Antonio Di Francia, violoncello e arrangiamenti
Cristina Donadio, voce recitante
adattamento dei testi musicali Enzo Gragnaniello
distribuzione Arealive
produzione Ssq produzioni
concerto
sabato 1° novembre, ore 21
Per Enzo Gragnaniello e il Solis string quartet esiste un territorio musicale di confine, sospeso tra sogno e realtà, nel quale si adopera solo l’alfabeto delle emozioni e dei sentimenti.
Dal loro incontro scaturisce Anime in tempesta, un viaggio appassionato nella galassia dei cantautori di ogni paese, che assomiglia ai viaggi romantici di Salgari, compiuti tra le mura di casa, perché quello che conta, nel mondo della canzone e della poesia, è l’universo che pulsa nel profondo dell’anima.
Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque, Leonard Cohen, Nick Drake e tanti altri poeti della musica diventano così ideali compagni d’avventura in una promenade d’autore, compiuta e raccontata con spirito libero e il doveroso rispetto che si deve alle cose belle.
Da questa traccia, nasce un racconto-concerto dalle sembianze quasi teatrali. Il testo originale di Stefano Valanzuolo, affidato alla voce e alla recitazione di Cristina Donadio, prova a svolgere un filo rosso che raccordi i diversi quadri, facendo del protagonista narrante una sorta di Wanderer moderno nella terra incantata dei cantautori.
Anime in tempesta è prodotto da Ssq produzioni, con la distribuzone di Arealive.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.