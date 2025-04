Trianon Viviani, programmazione sospesa in segno di lutto

- pubblicità -

La fondazione Trianon Viviani, con la direzione artistica e tutto il personale, esprime profondo cordoglio e partecipa commossa al dolore che ha colpito l’Italia e il mondo intero per la scomparsa del Santo Padre Francesco.

la presentazione dell’ autobiografia di Nino Taranto (giovedì 24 aprile);

(giovedì 24 aprile); lo spettacolo “ Lassamme fa’ Dio! ” con Tommaso Bianco (venerdì 25 aprile);

” con (venerdì 25 aprile); lo spettacolo “Storiacce” di Stefano Amatucci (sabato 26 e domenica 27 aprile).

In questo momento di lutto nazionale, la Fondazione si unisce al sentimento di partecipazione collettiva e, in segno di rispetto per la proclamazione ufficiale giunta dalle autorità, ha deciso di annullare tutti gli appuntamenti previsti nella programmazione culturale della settimana in corso.Sono pertanto sospesi:

Il teatro comunicherà a breve la nuova programmazione degli appuntamenti annullati, fornendo tutte le indicazioni utili per gli spettatori in possesso di biglietto.