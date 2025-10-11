Trianon Viviani quest’anno è anche danza

- pubblicità -

“TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea” è il titolo della rassegna con il quale il Trianon Viviani si apre alla danza contemporanea.

Alla vigilia dell’inaugurazione della nuova stagione teatrale «appassiunata» – il prossimo 15 ottobre ci sarà l’atteso debutto della nuova produzione di Festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani, con le elaborazioni musicali di Eugenio Bennato e la regia di Nello Mascia – il teatro pubblico di Forcella amplia la propria offerta, accogliendo e organizzando, per la

prima volta nella sua storia, una rassegna di danza.

Il cartellone si compone di quattordici appuntamenti in dodici giorni di programmazione, dal 22 ottobre al 17 dicembre, alle 20, che vedono la partecipazione delle maggiori compagnie professionali campane che lavorano in questo settore da anni.

In un mondo dove la parola e l’immagine diventano spesso abuso e anestetico, il corpo vivo in relazione e in continua evoluzione racconta, attraverso le infinite forme e narrazioni espressive della danza, il contemporaneo e le diversità.

La rassegna TrianonDanza porta a teatro lavori che attingono dalle molteplici visioni della danza: dalla rivisitazione del balletto classico alla danza inclusiva, dalle riletture del vissuto amoroso alle creazioni originali ispirate alla mitologia campana.

Il titolo inaugurale, mercoledì 22 ottobre, è Gisellə, ispirato al balletto romantico per antonomasia: i danzatori della compagnia Cornelia performano tra reale e virtuale un capolavoro intramontabile che trova una dimensione contemporanea attraverso la narrazione del corpo. La coreografia è di Nyko Piscopo, il sound design e le musiche originali di Luca Canciello, con i video artist di Andrea de Simone aka Desi.

Chiara Alborino e Fabrizio Varriale sono gli autori e gli interpreti di That day (mercoledì 29 ottobre), con i testi drammaturgici di Giuseppe Pompameo ed Enrico Manzo, la voice over di Kalina Georgieva e Fabrizio Varriale, con i suoni e i canti popolari dal vivo di Eleonora Ricciardi. La pièce, prodotta da Akerusia danza, è una rivisitazione scenica, coreografica

e teatrale, ispirata al vissuto di una coppia di amanti che ritornano in vita per invitarci al loro banchetto di nozze, rendendoci partecipi della loro storia d’amore.

Fabrizio Varriale, sempre con la produzione Akerusia danza, ritorna sul palco di Forcella giovedì 30 ottobre con il monologo danzato Deviazione della Rondine con le musiche di Sergej Rachmaninov e Max Richter. Il progetto teatrale e performativo indaga la dimensione onirica, la paura di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno e la riconciliazione del giorno con la notte.

Si prosegue martedì 18 novembre, con Il mare che ci unisce, per le coreografie di Emma Cianchi, le musiche originali di Lino Cannavacciuolo, con le interpreti Maria Anzivino, Tonia Laterza e Martina Massaro. Nella produzione di ArtGarage, ispirata alla Sibilla Cumana, la danza diventa rito collettivo che evoca storie e racconti identitari del Mediterraneo e il mare

è il simbolo di coesione universale tra i popoli.

Mercoledì 19 novembre, la compagnia Funa presenta due primi studî: Manuale di caduta libera – distruzioni per l’uso, con la regia e la coreografia di Marianna Moccia, nel quale Viola Russo interpreta una donna di quasi 40 anni, troppo giovane per appendersi al tubo della doccia, ma troppo vecchia per guardare e sperare nel futuro; Human scripts – dancing behaviors without knowing, con il concept e la regia di Sara Lupoli, che, con Maria Anzivino e Paolo Rosini, dà vita a una performance che indaga le trame invisibili delle relazioni umane attraverso il prisma dell’analisi transazionale.

In Romeo e Giulietta (martedì 25 novembre) Adriana Cristiano e Luigi Aruta vestono i panni di un uomo e di una donna che hanno vissuto un amore molto profondo e ripercorrono le tracce del sentimento che li unisce celebrando la vita. La rivisitazione dell’opera shakespeariana vede il concept e la coreografia di Claudio Malangone, la drammaturgia di Clotilde Chernetich, la musica originale e il sound design di Vittorio Giampietro, per la produzione di Borderlinedanza.

Trianondanza continua, mercoledì 26 novembre, con Marricord, un atto d’amore e di riconoscenza della compagnia Körper nei confronti del fondatore Gennaro Cimmino, maestro d’arte e di vita, instancabile creatore di mondi.

Lo spettacolo si compone di due opere di Cimmino: Aesthetica – esercizio n. 1 e Vivianesque_reloaded.

Chiara Alborino firma la coreografia Fiori d’estate (martedì 2 dicembre) con gli allievi di Corpo unico, il ciclo di danza inclusiva della Scuola elementare del Teatro – Conservatorio popolare per le Arti della Scena), per la produzione di Akerusia danza.

A dicembre (mercoledì 3), Campania danza presenta Solitudine bohémien, con

la coreografia di Simone Liguori. Il lavoro sperimenta con la danza i sentimenti di smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società contemporanea e che attraversano opere diverse come la Bohème di Puccini, Modernità liquida di Bauman e Biglietti agli amici di Tondelli.

L’Ego, coreografato e diretto da Zamy Fritz Georges e prodotto da Interno 5 e Avant Garde dance company (mercoledì 10 dicembre), vede in scena i danzatori Bobenkov Wlodymyr, Antonio Bollito, Georgiy Dats, Emanuele De Santis, Fabrizio Guerra ed Errico Riccardi. Qui il corpo è al centro di un’indagine sull’autenticità a cui ognuno dovrebbe ritornare, gettando la maschera omologante che la società impone.

Martedì 16 dicembre è la volta di Dianara, con l’ideazione e le coreografie

di Marcella Martusciello, i momenti evocativi narrati e cantati dalle Rondinella, la regia di Maria Vittoria Barrella e Marcella Martusciello.

Interpretato dalle danzatrici Manuela Facelgi, Sonia Ferraro, Marcella Martusciello e Maria Rosaria Napolano, lo spettacolo è ispirato alla figura della sacerdotessa della dea Diana e alla strega del folklore campano Janara. La produzione è di Akerusia danza.

Si conclude mercoledì 17 dicembre con due spettacoli della Arb dance company, diretta da Annamaria di Maio, coreografati da Fernando Suels Mendoza: StraVaganza e Scintilla tra le ombre, rispettivamente con Roberta De Rosa e Marco Munno.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti, abbonamenti e informazioni

Il biglietto di posto unico (5 euro) e la card a 5 spettacoli (15 euro) sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Per informazioni e prenotazioni: telefono 081 0128663, email <mailto:boxoffice@teatrotrianon.org>

boxoffice@teatrotrianon.org.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.

Intanto, in tutti i canali di vendita (botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su <https://azzurroservice.net/> AzzurroService.net) è ancòra possibile abbonarsi alla stagione teatrale Appassiunata, aperta il 15 ottobre prossimo da Festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani.

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

PROGRAMMA

TRIANONDANZA

Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea

teatro Trianon Viviani, mercoledì 22 ottobre ÷ mercoledì 17 dicembre 2025

inizio degli spettacoli ore 20

mercoledì 22 ottobre

Gisellə

coreografia Nyko Piscopo

sound design e musiche originali Luca Canciello

scenografia Paola Castrignanò

costume design Daria D’Ambrosio

costume design (video) Pina Raiano

video artist Andrea de Simone aka Desi

responsabile tecnico Cosimo Maggini

danzatori Mimmina Ciccarelli, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo

Guadagno, Eleonora Greco, Raffaele Guarino, Francesco Russo, Sara Ofelia

Sonderegger, Matilde Valente

danzatori (video) Marina Iorio, Giuseppe Li Santi, Samantha Marenzena, Rita

Pujia, Chiara Saracco

foto Serena Nicoletti

video Eros Brancalion

management Vittorio Stasi

produzione Cornelia

coproduzione Scenario pubblico – Centro di rilevante interesse nazionale

per la Danza

supporto Aterballetto – Fondazione nazionale della Danza, Asti Teatro,

Officine San Carlo

Ispirato al balletto romantico per antonomasia, Gisellə viene

reinterpretato da Nyko Piscopo per esaltare il tema dell’Amore, oltre il

genere, il pregiudizio e l’inganno in un tempo attuale ancòra stigmatizzato.

Con le musiche originali composte da Luca Canciello, i danzatori della

compagnia Cornelia performano tra reale e virtuale un capolavoro

intramontabile che trova una dimensione contemporanea attraverso la

narrazione del corpo.

mercoledì 29 ottobre

That day

autori, interpreti, drammaturgia Chiara Alborino e Fabrizio Varriale

testi drammaturgici Giuseppe Pompameo, Enrico Manzo

voice over Kalina Georgieva, Fabrizio Varriale

suoni e canti popolari dal vivo Eleonora Ricciardi

disegno luci Libero Di Martino

produzione Akerusia danza

coordinamento e direzione Elena D’Aguanno

That day è una rivisitazione scenica, coreografica e teatrale, ispirata al

vissuto di una coppia di amanti che ritornano in vita per invitarci al loro

banchetto di nozze, rendendoci partecipi della loro storia d’amore. Il

progetto è nato nel 2018, al Festival internazionale Korespondance, a Zdar

nella Repubblica Ceca.

giovedì 30 ottobre

Deviazione della Rondine

monologo danzato

autore, interprete, drammaturgia Fabrizio Varriale

assistente alla coreografia Chiara Alborino

musiche Sergej Rachmaninov, Max Richter

disegno luci Libero de Martino

fotografia Simone Marigliano

produzione Akerusia danza

coordinamento e direzione Elena D’Aguanno

Il progetto teatrale e performativo indaga la dimensione onirica, la paura

di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno

e la riconciliazione del giorno con la notte.

In questo monologo danzato, Fabrizio Varriale ci porta a vivere la

ritualità del teatro e della danza, immergendosi in una composizione di

scene evocative e momenti rituali dedicati all’universo onirico. Una voce

che diviene l’espressione del contenuto psichico, del rimosso, un atto di

guarigione sciamanico, un’evocazione di immagini e memorie, per aprire un

varco nella dimensione della notte e dell’umano.

martedì 18 novembre

Il mare che ci unisce

coreografie Emma Cianchi

musiche originali Lino Cannavacciuolo

costumi Leandro Fabbri

luci Enrico Giordano

interpreti Maria Anzivino, Tonia Laterza, Martina Massaro

produzione ArtGarage

Creazione ispirata alla Sibilla Cumana dove la danza diventa rito

collettivo che evoca storie e racconti identitari del Mediterraneo. Una

scena che vibra di presagi, canti e gesti antichi e trasporta lo spettatore

in una dimensione sospesa tra realtà e mito.

Il mare menzionato nel titolo come simbolo di coesione universale tra i

popoli, attraverso il quale storie, miti e tradizioni, migrano e si

mescolano dando vita a un immaginario condiviso.

mercoledì 19 novembre

Manuale di caduta libera – distruzioni per l’uso

(primo studio)

regia e coreografia Marianna Moccia

di e con Viola Russo

drammaturgia Martina Di Matteo

musica Autori varî

scenografia Ginevra Cecere

produzione Funa

con il sostegno di ArtGarage e Resextensa dance company

Una donna. Di quasi 40 anni. Troppo giovane per appendersi al tubo della

doccia, troppo vecchia per ricominciare a crederci. Si sveglia con il cuore

in gola e una bottiglia in mano. Sa bene che futuro è un’invenzione di chi

può permetterselo e che lei non ha più niente da aspettare. Mentre il mondo

va a fuoco a colpi di notifiche e dichiarazioni di emergenza, lei si accende

da sola. Una donna che non vuole guarire. Vuole vivere. Male, bene, ma viva.

Senza permessi. E senza chiedere scusa a nessuno.

a seguire

Human scripts – dancing behaviors without knowing

(primo studio)

concept e regia Sara Lupoli

creazione e performance Maria Anzivino, Paolo Rosini, Sara Lupoli

musica Autori varî

produzione Funa

con il sostegno di ArtGarage

Human scripts è un progetto performativo che indaga le trame invisibili

delle relazioni umane attraverso il prisma dell’analisi transazionale. Il

lavoro si sviluppa come un mosaico di episodi performativi e coreografici

che si intrecciano negli spazî di rappresentazione, mettendo in luce di

volta in volta le configurazioni mutevoli del nostro essere in relazione

agli altri. Un’esperienza immersiva che intreccia danza, teatro fisico e

parola, per dare visibilità ai copioni che agiamo inconsapevolmente e aprire

lo spazio di un possibile riconoscimento.

martedì 25 novembre

Romeo e Giulietta

concept e coreografia Claudio Malangone

autori e interpreti Adriana Cristiano, Luigi Aruta

drammaturgia Clotilde Chernetich

musica originale e sound design Vittorio Giampietro

costumi Andrea Cavalletto

scene Luca Brinchi

light designer Giuseppe Ferrigno

project manager Maria Teresa Scarpa

responsabile produzione Hanka I. Van Dongen

produzione Borderlinedanza

con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania

Un uomo e una donna, che nella loro vita hanno condiviso un amore molto

profondo, sono seduti fianco a fianco di fronte a un calmo paesaggio

collinare. Ripercorrono le tracce del sentimento che li unisce. Sono due

archeologi che guardano a ritroso alla propria storia, alla ricerca

dell’origine che li unisce. Guardando la fine di quell’amore impossibile,

oggi, Romeo e Giulietta celebrano la vita.

mercoledì 26 novembre

Marricord

produzione Körper | centro nazionale di produzione della danza

Marricord è un atto d’amore, l’atto di riconoscenza verso Gennaro Cimmino,

maestro d’arte e di vita, fondatore di Körper e instancabile creatore di

mondi. Il titolo riprende il fortunato film di Federico Fellini – Amarcord,

cioè «Mi ricordo» in romagnolo – trasponendolo nel dialetto napoletano. Lo

spettacolo contiene due opere di Cimmino, Aesthetica – esercizio n° 1 e

Vivianesque_reloaded. Un ricordo dell’artista, attraverso un intreccio di

visioni e di storie che si compongono in scena, che non è un ritorno al

passato, ma un atto creativo che restituisce la forza di un immaginario

capace di restare vivo, mutevole e contagioso.

Aesthetica – esercizio n° 1

regia, progetto e costumi Gennaro Cimmino

coreografia Gennaro Cimmino, Gennaro Maione

Vivianesque_reloaded

progetto, regia e coreografia Gennaro Cimmino

voci registrate Lalla Esposito, Massimo Masiello, Paolo Romano (Shaone – la

Famiglia), Coro giovanile del teatro di san Carlo

diretto da Carlo Morelli

musiche originali Vito Pizzo

testi e drammaturgia Gennaro Cimmino

installazione video Alessandro Papa

martedì 2 dicembre

Fiori d’estate

coreografia Chiara Alborino

allievi di Corpo unico (ciclo di danza inclusiva della Scuola elementare

del Teatro – Conservatorio popolare per le Arti della Scena)

produzione Akerusia danza

Fiori d’estate è un lavoro coreografico che nasce dall’esperienza

pluriennale di Chiara Alborino come docente di danza inclusiva nell’àmbito

del progetto della Scuola elementare del Teatro. La coreografa ha immaginato

un coro di corpi distesi al suolo, come fiori che dormono e che si

risvegliano all’alba uno per volta, portando alla luce ognuno la propria

fragranza vitale attraverso un processo coreografico composto da quadri

diversi. In scena assoli, duetti e danze corali, ispirati alla nascita, alla

vita e all’amore.

mercoledì 3 dicembre

Solitudine bohémien

coreografia Simone Liguori

drammaturgia Eirene Campagna e Olimpia Milione

produzione associazione Campania danza

direzione artistica Antonella Iannone

Solitudine bohémien sperimenta con la danza tutti quei sentimenti di

smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società

contemporanea e che attraversano, come un fil rouge, opere diverse come la

Bohème di Giacomo Puccini, Modernità liquida di Zygmunt Bauman e Biglietti

agli amici di Pier Vittorio Tondelli. Una danza nel tempo, dai quartieri

bohémien parigini agli attuali monolocali in affitto pieni di solitudine,

raccontata attraverso l’esperienza corporea dello smarrimento.

mercoledì 10 dicembre

L’Ego

coreografia e direzione Zamy Fritz Georges

danzatori Bobenkov Wlodymyr, Antonio Bollito, Georgiy Dats, Emanuele De

Santis, Fabrizio Guerra, Errico Riccardi

videomaker Kingvisionagency

produzione Interno 5, Avant Garde dance company

disegno luci Maurizio Girardi

L’Ego pone il corpo al centro di un’indagine sull’autenticità, come

prigione e come forza, come scudo e come ferita. Un lavoro coreografico che

mette a nudo l’autenticità primitiva a cui ognuno dovrebbe ritornare

gettando la maschera omologante che la società impone. Lo spettacolo di hip

hop firmato Fritz Zamy, con uno straordinario collettivo di b-boy,

hip-hoppers, housedancers e performers, dà vita all’energia incontenibile e

coinvolgente della street dance.

martedì 16 dicembre

Dianara

ideazione e coreografie Marcella Martusciello

momenti evocativi narrati e cantati le Rondinella

regia Maria Vittoria Barrella, Marcella Martusciello

danzatrici Manuela Facelgi, Sonia Ferraro, Marcella Martusciello, Maria

Rosaria Napolano

paesaggio sonoro Julia Primicile Carafa

direzione e coordinamento artistico Elena D’Aguanno

produzione Akerusia danza

Dianara è ispirato alla figura della sacerdotessa della dea Diana e alla

strega del folklore campano Janara. Attraverso diverse forme artistiche, lo

spettacolo indaga la natura istintuale della femminilità, l’importanza di

rispettarsi all’interno dei cicli della vita e la connessione tra terreno e

spirituale. Le voci narranti, i canti e i movimenti coreografici si

immergono oltre il velo del tempo, ritrovando il legame ancestrale con le

madri e le antenate che hanno tracciato il cammino.

mercoledì 17 dicembre

StraVaganza

coreografia Fernando Suels Mendoza

interprete Roberta De Rosa

produzione Arb dance company

direzione artistica Annamaria di Maio

La performance celebra il diritto alla stravaganza, esplorando la ricca

diversità della vita e l’unicità di ogni individuo. StraVaganza è un atto di

resistenza alla normalità, invitando a entrare nel mondo del libero

movimento e celebrando la libertà di espressione, l’autonomia individuale e

il valore della stravaganza in un mondo che talvolta dimentica l’importanza

della diversità e dell’originalità.

a seguire

Scintilla tra le ombre

coreografia Fernando Suels Mendoza

creazione e interpretazione Marco Munno

musica da Wicked Cinema, Matthew Wigton, Luella Gren, Pär Hagström,

Cristobal Tapia de Veer, Teddy Lasry, Fanfare Ciocărlia, Šaban Bajramović

produzione Arb dance company, Annamaria di Maio

Il lavoro è ispirato liberamente a Il Cavaliere nell’armatura arrugginita

di Robert Fischer: «Un richiamo nasce nel silenzio: non fermarsi anche se il

passo fa male, anche se l’orizzonte sembra lontano e sfocato. Nella

penombra, il viandante e il guerriero si incontrano. Sentono il peso dei

dubbi, la tentazione di restare immobili. Ma qualcosa arde dentro: un

risveglio, una scintilla che spezza l’inerzia…».