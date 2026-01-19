Trianon Viviani, Renzo Arbore ed Enzo Decaro tra gli appuntamenti della settimana

- pubblicità -

Il Trianon Viviani ospita tre diversi appuntamenti tra musica, racconto e stand up comedy che coinvolgono tre importanti protagonisti della scena nazionale.

Giovedì 22 gennaio, alle 18, Renzo Arbore racconta la sua vita e la sua carriera legata alla città di Napoli, in dialogo con l’amica di sempre Marisa Laurito. L’atteso incontro a inviti (già esauriti da giorni), intitolato La mia Napoli, prende spunto dal suo libro-intervista Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto, scritto con il giornalista Andrea Scarpa e pubblicato da Fuoriscena.

Quindi, venerdì 23 gennaio, alle 21, arriva la comicità di Gianpaolo Gambi in Io odio Napoli. Dichiarazione d’amore per la mia città, una stand up comedy che l’attore dedica alla sua città, troppo bella, piena di vita e soprattutto complessa.

Ultimo appuntamento, sabato 24 gennaio, alle 21: Enzo Decaro e gli Ànema, in Renatissimo, rendono omaggio a uno dei maggiori autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone, interpretando le sue canzoni più note e raccontandone la storia con aneddoti comici.

Intanto prosegue, fino al 22 gennaio, con ingresso libero, la mostra iconografica Jesce sole…, che presenta illustrazioni e scenografie di Gennaro Vallifuoco nell’opera di Roberto De Simone. Tra i documenti esposti figurano anche i bozzetti di Trianon Opera. Tra pupi, sceneggiata e belcanto, l’ultimo lavoro teatrale del grande compositore, regista e musicologo scritto proprio per il teatro pubblico di Forcella.

ABBONAMENTI, biglietti e informazioni

Per la seconda parte di stagione (da gennaio a maggio), è possibile regalarsi e regalare una card o un abbonamento.

Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro. Per quanto riguarda, invece, sottoscrivere l’abbonamento – con formule da sette o a otto spettacoli a scelta del cartellone – da 90 euro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

gli appuntamenti

Renzo Arbore

Renzo Arbore – La mia Napoli

Quattro chiacchiere con Marisa tra ricordi, emozioni e profumi

con la partecipazione di Marisa Laurito

produzione Filmitpro con il contributo della Fondazione Campania dei Festival

incontro conversazione

serata a inviti esauriti

giovedì 22 gennaio, ore 21

Un incontro speciale e unico con un protagonista della musica e dello spettacolo italiano: con La mia Napoli, Renzo Arbore dialoga con Marisa Laurito per «quattro chiacchiere tra ricordi, emozioni e profumi».

Prendendo spunto dal suo libro-intervista Mettetevi comodi. Vita, peripezie e tutto il resto, scritto con il giornalista Andrea Scarpa e pubblicato da Fuoriscena, lo showman condivide con il pubblico i suoi ricordi personali, gli aneddoti, le passioni e le visioni culturali.

Il filo conduttore è Napoli, con la sua anima musicale, la sua capacità inesauribile di ispirare e la sua natura aperta, colta e contemporanea, Una serata di parole, immagini e suoni, con filmati delle tournées internazionali con l’Orchestra Italiana e stralci delle più celebri trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno segnato intere generazioni.

Gianpaolo Gambi

Io odio Napoli

Dichiarazione d’amore per la mia città

stand up comedy

venerdì 23 gennaio, ore 21

Dopo una vita passata a raccontare una città fatta di sfogliatelle, pizze e Maradona, Napoli diventa più̀ sicura di Milano, i Quartieri spagnoli sono l’attrazione principale e nelle pizzerie della Sanità cenano le stelle di Hollywood.

E Gianpaolo Gambi si accorge ironicamente di odiare la sua città: perché è troppo bella, piena di vita e di complessità, tanto che qualunque altro posto del mondo non regge il confronto con lei.

Divenuto popolare grazie al programma d’intrattenimento quotidiano Detto fatto, andato in onda per dieci anni su Raidue. Gambi, napoletano, ha un’intensa attività cinematografica e televisiva e. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo 53 giorni, edito da Sperling & Kupfer.

Enzo Decaro e Ànema

Renatissimo

Omaggio a Renato Carosone

violino Marcello Corvino

chitarra Biagio Labanca

contrabbasso Massimo De Stephanis

percussioni, tammorre, oud e mandolino Fabio Tricomi

scene Michele Sabattoli

disegno luci Chiara Lussignoli

regia Paolo Bignamini

produzione I due della città del sole

in coproduzione con Centro teatrale Bresciano

teatro musicale

sabato 24 gennaio, ore 21

Enzo Decaro e gli Ànema rendono omaggio a Renato Carosone.

Diplomatosi in pianoforte a soli diciassette anni nel conservatorio di San Pietro a Majella, Carosone si impose nel dopoguerra come uno degli artisti più amati internazionalmente – negli Stati Uniti il disco della sua Torero raggiunse il primo posto nelle vendite –, con un successo ininterrotto vista la recente affermazione planetaria del remix di Tu vuo’ fà l’americano.

Enzo Decaro, nella doppia veste di narratore e cantante, intesse lo straordinario racconto della vita artistica e privata del grande musicista, attraverso aneddoti di grande comicità e vicende biografiche incredibili e surreali.

Gli Ànema reinterpretano il repertorio proponendo un’originale versione strumentale dei suoi grandi successi.

Jesce sole…

illustrazioni e scenografie di Gennaro Vallifuoco

nell’opera di Roberto De Simone

mostra iconografica

fino a giovedì 22 gennaio 2026

· dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19

· la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30

Jesce sole… è il titolo della mostra iconografica di illustrazioni e scenografie di Gennaro Vallifuoco nell’opera di Roberto De Simone.

Tra i documenti esposti figurano anche i bozzetti di Trianon Opera. Tra pupi, sceneggiata e belcanto, l’ultimo lavoro teatrale del grande compositore, regista e musicologo scritto proprio per il teatro pubblico di Forcella.

L’allestimento è curato da Alfredo Vella.

Jesce sole… è visitabile nei giorni e orarî di apertura del teatro con ingresso libero.