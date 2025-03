Trianon Viviani, settimana dedicata alle donne

- pubblicità -

Un concerto di musica d’autore e una doppia celebrazione della donna sono gli appuntamenti della prima settimana di marzo del Trianon Viviani.

Venerdì 7 marzo, alle 21, nel teatro della Canzone napoletana ritorna Lino Cannavacciuolo, con un concerto che racconta in musica la sua continua evoluzione, al quale partecipano varî ospiti a sorpresa.

Quindi due appuntamenti per la giornata internazionale della donna, entrambi a ingresso libero.

Sabato 8 marzo, dalle 9:30 e, nel pomeriggio, dalle 17:30, si terrà un dibattito dedicato all’universo femminile, per il quale il direttore artistico Marisa Laurito ha invitato varie docenti, artiste e professioniste a esprimersi. La giornata è promossa in collaborazione con il Comune di Napoli e la fondazione premio Napoli – Campania legge.

L’indomani, domenica 9 marzo, alle 18, “18… facciamo festa! 2008 – 2025”, un evento promosso dall’associazione Femminile Plurale e dalla regista Marina Rippa per brindare alla maggiore età de La Scena delle donne, il progetto di percorsi teatrali con le donne a Forcella: una festa teatrale con dibattiti, proiezioni, canti, balli e tante sorprese.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org

Lino Cannavacciuolo quartet

concerto

venerdì 7 marzo, ore 21

Lino Cannavacciuolo ritorna al Trianon Viviani con un quartetto per raccontare in musica la sua evoluzione artistica.

Con lui, sul palco si alterneranno tanti ospiti a sorpresa che fanno parte del suo lungo cammino lavorativo.

Il violinista e compositore, che ha iniziato i suoi studî a undici anni al conservatorio di San Pietro a Majella, ha lavorato tra gli altri per Eduardo e Luca De Filippo, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Adriano Celentano. Dal 1986 al 1988 partecipa agli spettacoli diretti da Roberto De Simone, come Cantata di Natale e La gatta Cenerentola. Degno di nota è anche il connubio artistico con Peppe Barra che darà vita a diverse produzioni teatrali e discografiche. Una su tutte è La Cantata dei pastori andata in scena proprio nel teatro pubblico di Forcella.

Grazie alla sua esperienza e versatilità, ha firmato anche colonne sonore per film e fiction Rai, oltre che per il mondo del cinema. Tra gli altri, ha curato la colonna sonora di Mater natura, film di Massimo Andrei, e la canzone Tanos del film di Ferzan Özpetek Napoli velata. Nel 2023 esce il suo ultimo album Via Napoli, nel quale ripropone diversi brani del patrimonio musicale partenopeo dal ‘500 ai nostri giorni.

La libertà è donna

incontro per la giornata internazionale della donna

sabato 8 marzo, dalle ore 9:30 e dalle ore 17:30

Per la giornata internazionale della donna il direttore artistico Marisa Laurito ha organizzato “La libertà è donna”, un dibattito/confronto che vede la partecipazione di docenti, attiviste e artiste.

«La libertà è donna – dichiara Laurito – l’istruzione è donna, la tenerezza è donna, la professionalità è donna, la femminilità è donna. Ma le nostre radici sono anche gli uomini responsabili, che rispettano e amano le donne!».

Alle 9:30 si terrà un incontro pubblico del progetto Coscienza Comune (seconda annualità) promosso dal Comune di Napoli. Quindi la proiezione del docufilm Uomini come tanti di Mariagrazia Contini, cui farà sèguito un confronto tra gli studenti e la regista, docente dell’università di Bologna, la stessa Marisa Laurito e Stefano Maltese, ricercatore in Pedagogia generale e sociale alla Federico II.

Nel pomeriggio, alle 17:30, Liberamente donna!, una riflessione sulla libertà femminile con una performance musicale della band Bateria PegaOnda, che accoglierà il pubblico all’esterno del teatro, in piazza Vincenzo Calenda, cui faranno sèguito conversazioni e letture con le scrittrici Antonella Ossorio, Annella Prisco, Sabrina Efionay e Igiaba Scego, e con la partecipazione di Marisa Laurito, Rosita Marchese, Désirée Klain, Cristina Donadio, Antonella Stefanucci, Veronica Mazza, Alessia Moio, Mariano Bellopede e Francesca Colapietro.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

18… FACCIAMO FESTA! 2008 – 2025

La Scena delle donne

Percorsi teatrali con le donne a Forcella

festa teatrale

domenica 9 marzo, ore 18

Compie diciotto anni “La Scena delle donne – percorsi teatrali con le donne a Forcella”, il progetto che esplora l’universo femminile attraverso le arti sceniche, il racconto e l’autobiografia.

Per l’occasione il Trianon Viviani ospita una festa teatrale di sapore familiare, raccontando gli anni trascorsi con proiezioni, mostra di materiali, archivi e oggetti di scena, frammenti di performance e dibattiti.

Partendo dal primo laboratorio tenuto nel teatro della Canzone napoletana nel 2007, la serata ripercorrerà la rete di storie, relazioni, azioni, partecipazioni, maturate in questi diciotto anni.

Saranno presenti le persone che negli anni hanno seguìto, accolto, incoraggiato il progetto nato e sviluppatosi a Forcella. Ci sarà tutta la parentela che ha sopportato e supportato quest’avventura arrivata all’età della “cosiddetta” maturità. Insieme al pubblico che verrà a festeggiare.

La realizzazione dell’evento è a cura della regista Marina Rippa, Monica Costigliola, Fiorella Orazzo, Isabella Mari. Si aggiungono Amelia Patierno, Anna Liguori, Anna Manzo, Anna Marigliano, Anna Patierno, Antonella Esposito, Flora Faliti, Flora Quarto, Gianna Mosca, Giusy Esposito, Giustina Cirillo, Ida Pollice, Iolanda Vasquez, Melina De Luca, Nunzia Patierno, Patrizia Iorio, Rosetta Lima, Rosa Tarantino, Rosalba Fiorentino, Rossella Cascone, Susy Cerasuolo, Susy Martino e Tina Esposito.

A raccontare il progetto, Annamaria Sapienza, Carmen Vicinanza, Francesca Saturnino, Natascia Festa. Chiunque può intervenire per offrire una riflessione, un consiglio o chiedere curiosità.

A chiusura della serata la rituale torta con spumante offerta dall’associazione commercianti A’Forcella.

L’ingresso è libero.