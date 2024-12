Trianon Viviani, Ute Lemper e non solo

- pubblicità -

La programmazione della settimana del Trianon Viviani propone due nuovi appuntamenti della rassegna “Pietre miliari” e il recital di Ute Lemper con un omaggio speciale a Napoli.

Venerdì 13 dicembre, doppio incontro di letteratura e musica del ciclo organizzato in collaborazione con fondazione Premio Napoli – Campania legge. Si inizia alle 19: lo scrittore Fabio Stassi, con “Vrascadù. L’educazione di un lettore”, proporrà la lettura come strumento terapeutico. Alle 20:30, il pianista e compositore Antonio Fresa presenta “L’Arte della Felicità. 6 emozioni per pianoforte”, un viaggio musicale e filosofico nella psiche umana, con la partecipazione straordinaria di Raiz e con Alessandra Sorrentino e Stefano Jorio.

Sabato 14 dicembre, alle 21, Ute Lemper si esibisce per la prima volta nel teatro della Canzone napoletana con “Time Traveler”. In questo recital, che ripercorre oltre quarant’anni di carriera internazionale, l’artista tedesca propone uno speciale omaggio alla tradizione musicale partenopea insieme al Solis string quartet.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura

Fabio Stassi in Vrascadù. L’educazione di un lettore

venerdì 13 dicembre, ore 19

Lo scrittore Fabio Stassi, direttore della biblioteca di Studî orientali della Sapienza, racconta le proprie origini – quelle di una famiglia arbëreshë sparsa per il mondo – e la grande passione per la letteratura, vista addirittura come strumento terapeutico.

In alcuni romanzi (La lettrice scomparsa e Ogni coincidenza ha un’anima) ha inventato il personaggio di Vince Corso, insegnante precario romano, che cura le persone attraverso la lettura di libri: Jorge Amado somministrato a chi vuole ingrassare, Ernest Hemingway a chi non sopporta i propri capelli e Anna Maria Ortese di Il mare non bagna Napoli a chi ha problemi di vista.

L’incontro , che fa parte del ciclo Pietre miliari, è a ingresso libero.

Antonio Fresa in L’Arte della Felicità. 6 Emozioni per pianoforte

ospiti speciali Raiz e Alessandra Sorrentino, Stefano Jorio

venerdì 13 dicembre, ore 20:30

Uno spettacolo di musica, filosofia e cinema.

Il pianista, compositore e direttore d’orchestra Antonio Fresa, autore della colonna sonora originale del film di animazione e della docuserie Rai “L’Arte della Felicità”, accompagna gli spettatori con la musica e le parole in un viaggio attraverso le sei emozioni di base della psiche umana.

L’Amore, la Rabbia, l’Orgoglio, la Felicità, la Paura e la Tristezza sono così riportati nel concerto come spazî verbali e sonori, in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva.

Lo spettacolo, che vede un pianoforte al centro del palco, oggetti di scena, proiezioni e didascalie, propone un dialogo virtuale tra pensiero e musica attraverso le parole di Nelson Mandela, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche e Omero.

Ute Lemper in Time Traveler

ospite speciale Solis string quartet

sabato 14 dicembre, ore 21

Cantante, attrice, compositrice e pittrice, Ute Lemper ci accompagna in un viaggio musicale e poetico che attraversa oltre quarant’anni della sua intensa carriera artistica.

Tra memorie, musica e aneddoti, il suo recital, intitolato “Time Traveler” (Viaggiatrice nel tempo), tocca luoghi e culture di tutto il mondo, dipanandosi da Weimar a Berlino, da Parigi a Londra, da New York a Buenos Aires, per toccare anche Napoli in una serata che si annuncia unica.

Il programma mette in fila i suoi maggiori successi – scritti da Kurt Weill, Astor Piazzolla, Jacques Brel, John Kander, George Gershwin, Tom Waits e Chava Alberstein –, ma anche le canzoni che ha composto, ispirandosi ai testi di autori come Charles Bukowski, Pablo Neruda e Paulo Coelho.

Per il Trianon Viviani, l’artista tedesca ha voluto inserire un particolare omaggio a Napoli, con le interpretazioni di due “classici” moderni: Caruso di Lucio Dalla e Napul’è di Pino Daniele, che vedono la partecipazione del Solis string quartet.

Ad accompagnare Ute Lemper sul palco, Vana Gierig al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria.

Time Traveler è prodotto da Kino musica.

Il Trianon Viviani ringrazia per la collaborazione la fondazione Campania dei Festival.

