Un giardino in stanza al Teatro Tram

da Venerdì 2 a Domenica 4 gennaio, Teatro TRAM (Via Port’Alba 30), Napoli.

Spettacolo scritto e diretto da Viola Di Caprio con Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano, realizzato con il sostegno del Teatro TRAM .

A causa di lavori di ristrutturazione, i pazienti terminali di un hospice vengono temporaneamente accolti in un reparto del Policlinico di Napoli. In questo spazio di confine si incontrano due visioni opposte della cura: da un lato il rigore silenzioso dell’hospice, dall’altro la vitalità rumorosa dell’ospedale pubblico.

Dorotea e sua figlia Mia attraversano questo luogo sospeso insieme a Orfeo e Vito, due infermieri portatori di modalità antitetiche, eppure complementari, di stare accanto alla sofferenza. ‘Un giardino in stanza’ è una commedia che affronta la venuta della morte con uno sguardo inatteso: leggero, buffo, innamorato della vita. Una favola contemporanea in cui il tragico e il comico si contaminano, restituendo un’idea di fine come spazio ancora abitabile, ancora vivo. La scelta di Napoli come ambientazione permette alla scrittura di scivolare tra dolore e ironia, trasformando la morte in materia teatrale capace di far sorridere senza negare la profondità del tema.

“’Un giardino in stanza’ incarna perfettamente la linea artistica del Teatro TRAM: un teatro che non ha paura di attraversare i territori più delicati dell’esistenza, cercando nuove forme di racconto e di relazione con il pubblico. Il lavoro di Viola Di Caprio riesce in un’operazione rara e preziosa: parlare della fine con grazia, senza retorica, restituendo complessità e umanità. Sostenere e ospitare questo spettacolo significa continuare a credere in una scena contemporanea capace di emozionare, interrogare e sorprendere”, ha dichiarato Mirko Di Martino direttore del teatro Tram.

Crediti artistici

Testo e regia: Viola Di Caprio

Con: Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano

Aiuto regia e voce fuori campo: Francesca Romana Nascè

Scenografia: Sabina Lembo

Musica originale Ninnanà: M° Edoardo Pepe

Spettacolo realizzato con il sostegno del Teatro TRAM

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card​: 4 spettacoli a scelta: € 36​; 8 spettacoli a scelta: € 64

​

Info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com

Per maggiori informazioni: tram.stampa@gmail.com 342 1785930