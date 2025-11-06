Un Magico Natale con Carolina, 8 dicembre Palapartenope

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 11:00 di giovedì 5 giugno su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.

La tournée toccherà le principali città italiane, da Nord a Sud del Paese: il 23 novembre ad Aprilia, Teatro Europa (ore 15:00 e ore 18:00); l’8 dicembre a Napoli, Palapartenope (ore 15:00); il 13 dicembre a Firenze, Cartiere Carrara (ore 15:00 e ore 18:00); il 14 dicembre a Brescia, Teatro Clerici (ore 15:00 e ore 18:00); il 21 dicembre a Padova, Gran Teatro Geox (ore 15:00 e ore 18:00); il 26 dicembre a Roma, Auditorium Conciliazione (ore 15:00 e ore 18:00); il 28 dicembre a Catania, Metropolitan (ore 15:00 e ore 18:00); il 29 dicembre a Palermo, Teatro Golden (ore 15:00 e ore 18:00); il 4 gennaio a Torino, Teatro Colosseo (ore 15:00 e ore 18:00); il 5 gennaio a Milano, Teatro degli Arcimboldi (ore 15:00 e ore 18:00); il 6 gennaio a Bologna, Teatro Celebrazioni (ore 15:00 e ore 18:00).

“Un magico Natale con Carolina” mette in scena una nuova avventura natalizia. La trepidazione nel provare e riprovare tutti insieme balli e canzoni per scambiarsi gli auguri prima delle lunghe vacanze di Natale. Quando una forte nevicata intrappola i bambini a scuola rischiando di far perdere loro tutti i festeggiamenti, solo il magico intervento della maestra Carolina li aiuterà a non perdersi d’animo e a scoprire il valore della collaborazione nei momenti di maggiore sconforto, trasformando così uno sfortunato imprevisto in un’esperienza indimenticabile.

Uno show musicale nuovo che vede protagonista Carolina Benvenga, una vera icona per le famiglie acclamata e seguitissima in tv, sui social, in teatro; un’artista completa nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti riaffermandosi tra le più importanti figure di riferimento nel mondo kids.

Carolina commenta con queste parole la sua nuova avventura teatrale: “Sono molto emozionata di tornare a teatro con questo nuovo spettacolo, che riserverà tantissime sorprese e divertimento per grandi e piccini! Anche quest’anno la tournée coinvolgerà tante città italiane e sono impaziente di tornare a esibirmi dal vivo per tutte le famiglie che mi seguono con affetto”.