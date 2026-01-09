Un magico Natale con Carolina, domenica 11 al Palapartenope

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.

La tournée, dopo aver debuttato il 23 novembre al Teatro Europa di Aprilia, toccherà le principali città italiane, da Nord a Sud del Paese: il 13 dicembre a Firenze, Teatro Cartiere Carrara (ore 15:00 e ore 18:00); il 14 dicembre a Brescia, Teatro Clerici (ore 15:00 e ore 18:00); il 21 dicembre a Padova, Gran Teatro Geox (ore 15:00 e ore 18:00); il 26 dicembre a Roma, Auditorium Conciliazione (ore 15:00 e ore 18:00); il 28 dicembre a Catania, Metropolitan (ore 15:00 e ore 18:00); il 29 dicembre a Palermo, Teatro Golden (ore15:00 e ore 18:00); il 4 gennaio a Torino, Teatro Colosseo (ore 15:00 e ore 18:00); il 5 gennaio a Milano, Teatro degli Arcimboldi (ore 15:00 e ore 18:00); il 6 gennaio a Bologna, Teatro Celebrazioni (ore 15:00 e ore 18:00); l’11 gennaio alle ore 15:00 a Napoli, Palapartenope (data inizialmente prevista per lunedì 8 dicembre e riprogrammata).

“Un magico Natale con Carolina” mette in scena una nuova avventura natalizia. La trepidazione nella classe terza B nel provare e riprovare tutti insieme balli e canzoni per scambiarsi gli auguri prima delle lunghe vacanze di Natale. Quando una forte nevicata intrappola i bambini a scuola rischiando di far perdere loro tutti i festeggiamenti, solo il magico intervento della maestra Carolina li aiuterà a non perdersi d’animo e a scoprire il valore della collaborazione nei momenti di maggiore sconforto, trasformando così uno sfortunato imprevisto in un’esperienza indimenticabile.

Uno show musicale nuovo che vede protagonista Carolina Benvenga, una vera icona per le famiglie acclamata e seguitissima in tv, sui social, in teatro; un’artista completa nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti riaffermandosi tra le più importanti figure di riferimento nel mondo kids.

Carolina commenta con queste parole la sua nuova avventura teatrale: “Sono molto emozionata di esibirmi a teatro con questo nuovo spettacolo, che riserverà tantissime sorprese e divertimento per grandi e piccini! Anche quest’anno la tournée coinvolgerà tante città italiane e sono contenta di incontrare dal vivo tutte le famiglie che mi seguono con affetto”.

Nel cast, oltre a Carolina Benvenga nel ruolo della maestra magica Carolina, ci sono: Aurora Convertini (Gisella, alunna distratta), Luca Dalle Molle (Giuliano, alunno timido), Sofia Magrini (Violetta, alunna modello), Giorgia Morana (Lorella, alunna birbante), Davide Pinto (Martino, alunno tenore), Sofia Proietti (Amélie, alunna in scambio con l’estero), Pietro Rebora (Piergiacinto, maestro precisino), Lanfranco Rosa (Gerardo, alunno ripetente), Domiziano Toniolo (Tancredi, alunno monello).