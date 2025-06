Una farsa chiamata unità, domenica 8 a Capua

- pubblicità -

FaziOpenTheater 2024 – 2025

Teatri d’Innovazione – Ricerca – Formazione

Rassegna Internazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Settima Edizione

Palazzo Fazio, via Seminario – 10 (centro storico)

CAPUA (CE)

Direzione artistica

Antonio IAVAZZO

Organizzazione Generale

Gianni ARCIPRETE

21^ SPETTACOLO – SEZIONE TEATRI D’INNOVAZIONE

DOMENICA 8 GIUGNO 2025 – Ore 19.00

Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario – 10 (centro storico)

CAPUA (CE)

JURY MONACO di Capua (CE)

presenta

UNA FARSA CHIAMATA UNITA’

DRAMMATURGIA E REGIA

Jury MONACO

INTERPRETE

Jury MONACO

BIGLIETTI

– Intero (per tutti): € 12

Info – contatti – prenotazioni

Antonio Iavazzo (Direzione Artistica) info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete (Organizzazione Generale) gianniarciprete@libero.it

In seguito agli eventi legati alla “Breccia di Porta Pia”, anche lo stato pontificio viene annesso al Regno d’Italia. Dopo l’unità d’Italia Francesco II, ultimo re delle due Sicilie, viene costretto ad esiliare a Roma. Il protagonista dello spettacolo è Gaetano Paparone, servo fedele di Francesco II, il quale rimasto solo a Palazzo Farnese si vede apparire sovente l’anima di una fanciulla, la quale lo convince a scrivere un libro che riaccrediti la figura di Franceschiello e tutte le realtà storiche che i Piemontesi hanno abilmente occultato. Durante la stesura del libro Gaetano parla confidenzialmente con il quadro di Francesco II come se fosse ancora presente e, grazie alla magia dei flashback cominciano a prendere vita tutti protagonisti della vicenda risorgimentale: Francesco II, il Generale Enrico Cialdini, Salvatore De Crescenzo, Carmine Crocco e tanti altri… Uno spettacolo intenso, struggente, emozionante che mette in luce una cruda verità mai raccontata nei libri di scuola.

A conclusione della rappresentazione ci sarà l’opportunità, per gli spettatori che lo vorranno, di intrattenersi conper un confronto e un dibattito relativi all’evento in programma e per una più vasta ricognizione/riflessione sullo stato dell’arte del teatro e della cultura in generale. Gli artisti della compagnia

COME RAGGIUNGERCI

Con mezzi privati

– Da Napoli: Autostrada del Sole, uscita Santa Maria Capua Vetere – S. Angelo in Formis – Capua

– Da Roma: Autostrada del Sole, uscita Capua

Parcheggio esterno al Teatro – Palazzo Fazio, via Seminario

Con mezzi pubblici

– Treni regionali: fermata staz. Ferroviaria di Capua (15 minuti a piedi dal teatro)

– Autobus : arrivo a Capua (5 minuti a piedi dal teatro)