Una guerra, Anna Foglietta al Teatro Bolivar domenica 27

Domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto da Nu’Tracks, arriva un altro grande appuntamento con Anna Foglietta che porterà in scena “Una guerra”.

Lo spettacolo di reading racconta una storia di malessere, di presa di coscienza di quel malessere, di quella propria personale “peste”: un magnifico dipinto policromatico, denso di tensioni e brividi provenienti dalle cavità remote del mare e dalle macerie sulla terra.

“Una guerra” è la vicenda di una donna che per salvare i suoi due figli dalla guerra del suo Paese decide di fare il viaggio che in molti fanno. Arriva al mare, il Mediterraneo, e la aspetta l’ultimo pezzo di quel viaggio, insieme ai suoi due figli. Ma nel mare dovrà prendere una decisione che le segnerà la vita. Anche per lei, una storia del Decamerone sarà la guarigione.

«Portare in scena questo reading – spiega Anna Foglietta – è per me sempre motivo d’orgoglio. È una storia molto dolorosa ma necessaria che offre una grande opportunità di catarsi collettiva».

Con Anna Foglietta

Musiche originali di Francesco Mariozzi

Violino di Roberto Baldinelli

Testo a cura di Michele Santeramo

Coordinamento Artistico Elena Marazzita

Produzione 2018 Fondazione Teatro della Toscana FestiValdera

Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Costo del biglietto 30 euro