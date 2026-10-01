Una merenda da paura al Teatro dei Piccoli

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Un appuntamento che intreccia prosa, magia e divertimento per i più piccoli è la nuova proposta della rassegna “È grande essere piccoli”, in corso di svolgimento al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Sabato 3 ottobre alle ore 17:00, con replica domenica 4 ottobre alla stessa ora, la Compagnia Teatrop di Lamezia Terme porta in scena “Una merenda da paura”, una produzione ideata da Greta Belometti e diretta insieme a Pierpaolo Bonaccurso, con protagonisti Ada Roncone e Francesco Rizzo.

Una merenda da paura

Pensato per un pubblico dai 5 anni in su, lo spettacolo racconta la storia degli abitanti del paesino di Puzzo Stregato, storicamente ghiotti di cibi carichi di zuccheri e grassi. La vicenda si sviluppa nella cucina della pasticceria di Strega Lucrezia e di suo cugino Stregone Bartolomeo. Mentre Lucrezia è intenta a preparare un imponente ordine di dolciumi per una grande azienda, Bartolomeo, di ritorno da un viaggio, cerca di far scoprire alla cugina e all’intero paese i benefici di un’alimentazione sana e bilanciata. In un incalzante e divertente scontro tra la golosità di Lucrezia e lo stile di vita salutista del cugino stregone, il pubblico è coinvolto in una storia dai contorni surreali e comici, tra gag e piccoli incantesimi che condurranno ad un finale sorprendente a suon di musica.

Solo sabato 3 ottobre, lo spettacolo sarà preceduto (alle ore 15) da un laboratorio teatrale per bambini dedicato alla costruzione di maschere e burattini, curato dalla compagnia I Teatrini (il laboratorio è incluso nel costo del biglietto di ingresso).

L’iniziativa si inserisce nella più ampia programmazione culturale 2026/2027 promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli, curata da Casa del Contemporaneo in collaborazione con Mostra d’Oltremare, Teatro dei Piccoli, I Teatrini e Progetto Sonora. Il cartellone proseguirà fino al 25 ottobre esplorando il teatro, la musica e il circo contemporaneo attraverso le esibizioni di artisti e compagnie provenienti da tutta Italia, spaziando da contaminazioni tra musica antica ed elettronica alla magia del fuoco, da spettacoli itineranti nel verde a percorsi musicali dedicati all’infanzia e alla tradizione rinascimentale partenopea.

Biglietto di posto unico 5 euro. Per dettagli e prenotazioni è possibile consultare i siti ufficiali casadelcontemporaneo.it e teatrodeipiccoli.it.

Il programma

È GRANDE ESSERE PICCOLI

rassegna di teatro, musica, circo contemporaneo

PROGRAMMA

sabato 3 e domenica 4 ottobre ore 17 – Teatrop, Lamezia Terme

UNA MERENDA DA PAURA

di Greta Belometti; regia Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti; con Ada Roncone e Francesco Rizzo: teatro d’attore, piccole magie (5+)

mercoledì 7 ottobre ore 20 – Ensemble ORFEO FUTURO, Bari

LE VOCI UMANE

un’evocazione di parola e suono (per tutti)

sabato 10 e domenica 11 ottobre ore 19

Creme Brulè Show, Roma – CIRCO CERINI

di e con Valeria Pediglieri, Alessio Dantignana ; teatro di figura, clown, fuoco (3+)

sabato 17 ottobre ore 17

i Teatrini, Napoli – LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

di Giovanna Facciolo, con Marta Vedruccio e Melania Balsamo, percussioni dal vivo Dario Mennella, maschere e oggetti di scena di Marco Di Napoli; teatro d’attore, maschere, musica dal vivo (3+)

domenica 18 ottobre ore 15 e ore 17

Compagnia degli Sbuffi, C.mmare di Stabia – INCONTRI RAVVICINATI CON IL POPOLO DEL BOSCO: ELFOLANDIA

testo e regia Aldo de Martino; con Luca Lombardi, Filippo D’Amato, Camilla Bruno, Gaia Napoletano, Violetta Ercolano: teatro d’attore e pupazzi, spettacolo itinerante (per tutti)

sabato 24 ottobre ore 17

Progetto Sonora, Napoli – CONCERTO PER L’INFANZIA

a cura di Sonora Chamber Ensemble (3+)

domenica 25 ottobre ore 20

Progetto Sonora, Napoli – VESUMEUS ANTIDOTUM TARANTULAE

con Giulia Lepore (canto), Federico Maddaluno, Eduardo Robbio (mandolini), Oscar Di Lorenzo (mandola), Tosca Tavaniello (arpa), Simone de Simone (contrabbasso); (per tutti)

Teatro dei Piccoli

Mostra d’Oltremare di Napoli. Ingressi da via Usodimare e via Terracina 197 (Quick Parking in convenzione, consigliato per chi viene in auto.

Info: tel. 08118903126 – 3270795871 entrambi anche whatsapp

Web: casadelcontemporaneo.it – teatrodeipiccoli.it e pagine social collegate

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