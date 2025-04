Una Passione, da venerdì 11 al Teatro Tram

- pubblicità -

Un attore, destinato a una piccola parte in un grandioso spettacolo sulla Passione di Cristo, si ritrova improvvisamente solo. La replica è stata annullata, ma la sua passione per il teatro lo spinge a salire comunque sul palco. Con solo pochi brandelli del copione in mente, intraprende un viaggio inaspettato, mescolando i ricordi della trama sacra con le proprie divagazioni personali. Il risultato è un’esperienza teatrale sorprendente, dove i personaggi secondari della Passione, figure anonime “senza nome nemmeno sul copione”, acquistano finalmente un’identità e un senso critico grazie all’immaginazione del protagonista. Attraverso accostamenti audaci come l’esperimento Milgram e la Strage degli Innocenti, o un dialogo surreale tra Gesù e i suoi genitori, lo spettacolo pone interrogativi profondi sulle dinamiche che portano l’umanità a compiere azioni scellerate e sulle difficoltà relazionali.

Nonostante il dramma potenziale di una messa in scena così improvvisata e spoglia, lo spettacolo non rinuncia alla speranza. Si aprono nuove prospettive, come l’accenno alla “nuova disciplina del parkour” come metafora per superare gli ostacoli della storia, mantenendo viva una sensibilità discreta ma presente. Il protagonista, in bilico tra il rischio di un fallimento totale e la possibilità di un “miracolo” teatrale, entra in relazione con il pubblico, creando un clima di spontanea leggerezza e tracciando un percorso da condividere.

“Questo viaggio nel tentativo di rattoppare la trama della Passione- dice il regista– è il pretesto per dare finalmente un nome a personaggi dimenticati e farli vivere con un loro sguardo critico sul mondo. Voglio concentrare l’attenzione su ciò che accade dietro le quinte degli avvenimenti che tutti crediamo di conoscere.”

“Una Passione” si configura come un’esperienza teatrale atipica e profondamente umana. Lungi dall’essere una semplice improvvisazione nata da un imprevisto, lo spettacolo si trasforma in un’occasione unica per riflettere sulle dinamiche del potere, sulle responsabilità individuali e collettive di fronte alla storia, e sulle complesse relazioni familiari, il tutto filtrato attraverso lo sguardo inedito di personaggi marginali solitamente relegati sullo sfondo. La scena priva di orpelli amplifica la potenza del racconto e la capacità dell’attore di connettersi con il pubblico, creando un dialogo intimo e inaspettato. Lo spettacolo stimola interrogativi cruciali sulla natura umana e sulla nostra capacità di interpretare e reinterpretare le narrazioni che plasmano la nostra cultura, lasciando nello spettatore una traccia duratura e spunti di riflessione ben oltre la durata della rappresentazione.

UNA PASSIONE

testo di Valentina Diana

diretto e interpretato da Armando Distinto

assistente alla regia Simone Di Meglio

produzione Teen Theatre

