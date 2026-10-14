Unalampa, da venerdì 16 al Teatro Serra

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“Per molto tempo ho inseguito l’idea che soltanto uno scandalo, uno qualsiasi, può far sì che qualcuno si accorga di noi in termini eclatanti e profondi e per molto tempo, ho inseguito l’idea di farne uno. Ma lo scandalo esiste già e si chiama Napoli” afferma l’attore, regista e drammaturgo che recupera l’invettiva un’arte antica e nobile sebbene irruente, nata nell’antica Roma e praticata da Dante, Pirandello, ecc. Una figura retorica, fatta di offese terribili e parole di fuoco scagliate con l’intento di accusare, oltraggiare o denunciare persone e situazioni che si ritengono deplorevoli.

Un testo “frutto di un giuramento nel traffico: giurai che prima di morire avrei litigato ufficialmente con la mia città” dice ancora l’autore. La sequela di situazioni contro le quali un napoletano responsabile vorrebbe inveire è lunga – giornalaio, tabaccaio, fila alle poste – e non può essere liquidata con un consolatorio ‘Napoli è la città più bella del mondo’.

“È una fortuna che sia da considerarsi obsoleto o improprio l’uso di associare all’invettiva a delle azioni violente, altrimenti è certo che una volta pronunciata l’ultima terribile invocazione ‘UNALAMPA’ rischierebbe di scatenare una rissa”.

“UNALAMPA”

di e con Roberto Maria Azzurro

venerdì 16 ottobre 2026 ore 21:00

sabato 17 ottobre 2026 ore 19:00

domenica 18 ottobre 2026 ore 18:00

Teatro Serra, Via Diocleziano n.316 (80125) Napoli

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793