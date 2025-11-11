- pubblicità -

ll Consorzio Utòpia porta in scena una nuova rassegna di danza, teatro, musica e contaminazioni artistiche dal titolo “Utòpia in scena ad Ichòs – Arte in Movimento”, in programma dal 14 al 16 novembre 2025 al Teatro Sala Ichòs di via Principe di Sannicandro 32/A a San Giovanni a Teduccio (Napoli). Tre giornate dedicate al dialogo tra corpo, parola e musica, con spettacoli che vedranno protagonisti artisti, compagnie e progetti legati alla rete creativa di Utòpia.

La rassegna si apre venerdì 14 novembre alle 21 con lo spettacolo “Stirpe di Sirene”, con Amelia Rondinella, Francesca Rondinella, Patrizia Di Martino, Maria Giulia D’Angelo, Noemi D’Angelo e Chiara Sorrentino, per la regia di Patrizia Di Martino e le coreografie di Elena D’Aguanno. Lo spettacolo è a cura di Antego, Akerusia Danza e Naturarte, con la collaborazione di Libero De Martino – Balagancik.

Sabato 15 novembre alle 18, spazio a tre diverse produzioni: “La Nascita di Partenope”, di e con Gianni Sallustro, a cura di Talentum Production ETS; “Mosaico… Frammenti di”, con Marcella Martusciello, Noemi D’Angelo e Chiara Sorrentino, coreografie di Elena D’Aguanno e Marcella Martusciello, a cura di Akerusia Danza; “Trittico della Pace”, con Cinzia Mirabella e Giulia Rizzo, da un’idea di Cinzia Mirabella Rosario Liguoro e Raffaella Savastano, a cura di Itinerarte.

La chiusura è prevista domenica 16 novembre alle 11 con “Aethra”, interpretato da Gennaro Monti e Sonia De Rosa, a cura di Migrazioni Sonore; “Gentilmente Amour” Spettacolo/Lab, di e con Silvana Marino e Massimiliano Cirelli, a cura di Le Scene Vuote; e “È Colpa Mia”, di Gemma Tisci, con Gianni Sallustro alla regia e interpretazione, a cura di Talentum Production ETS.

Sala Ichòs – via Principe di Sannicandro 32/A, San Giovanni a Teduccio

Parcheggio gratuito in loco

Costo: 10 € intero – 8 € ridotto

Info e prenotazioni: WhatsApp 366 8711 689 – info@consorzioutopia.it

www.consorzioutopia.it