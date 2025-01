Via del Popolo, sabato 25 al Teatro Civico 14 di Caserta

- pubblicità -

Sabato 25 gennaio alle ore 20.00, il Teatro Civico 14 di Caserta ospiterà Via del Popolo, spettacolo scritto e interpretato da Saverio La Ruina. Il lavoro, già premiato con il prestigioso Premio UBU 2023 come Miglior nuovo testo italiano e candidato ai Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2023 come Migliore novità, racconta storie di appartenenza, memoria e cambiamento. La produzione è curata da Scena Verticale. I biglietti sono disponibili online su www.teatrocivico14.it al costo di €12 (intero) e €10 (ridotto per under 30, over 65 e convenzionati).

Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio poetico lungo Via del Popolo, una strada simbolica di una cittadina del Sud Italia, un tempo cuore pulsante di attività. C’erano due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema. Adesso ai negozi sono subentrati i centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. Attraverso il dialogo tra un uomo del presente e uno del passato, il racconto svela i cambiamenti sociali e culturali che hanno trasformato il tessuto urbano e umano della piccola città italiana. Con immagini vivide e dialoghi profondi, La Ruina racconta la perdita di un modello di vita basato su legami autentici e locali, sostituito da un mondo globalizzato e impersonale.

Via del Popolo non è solo una riflessione sul tempo che passa, ma anche un omaggio struggente a un universo fatto di appartenenze e radici. In quei 200 metri di strada, La Ruina racconta un percorso di formazione: il rapporto con i padri, la scoperta dell’amore, della politica, della vita stessa. È una storia universale che invita a riscoprire il valore delle relazioni e del tempo vissuto con consapevolezza, un viaggio emotivo e intellettuale che resterà nel cuore dello spettatore.