Vincenzo Salemme, Ogni Promessa è debito, gran finale all’Arena Flegrea

- pubblicità -

Dopo il grande successo della stagione invernale, nei principali teatri italiani, Vincenzo Salemme torna a calcare i palcoscenici con la sua nuova commedia dal titolo “Ogni promessa è debito”.

Lo fa in grande stile, con una tournée estiva che toccherà alcune delle location più suggestive della Penisola, da Caserta a Lecce, da Trani a Roma, con un gran finale a Napoli. “Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme, è prodotta da Chi è di scena, il tour italiano è organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Biglietti in vendita su Ticketone.it.

“Il voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese, valgono comunque, anche se fatti da un sonnambulo in dormiveglia? È proprio quello che accade a Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. L’uomo, a bordo di una barca, finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al suo cameriere di sala. Privo di sensi, per un colpo in testa, durante l’incidente, riesce a rivolgersi a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo: “vi prego, se venite a salvarci, io faccio un voto a Sant’Anna, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!” Una barca raccoglie il suo appello e li soccorre. Il fatto è che Benedetto Croce, una volta risvegliatosi dallo svenimento, non ricorda proprio nulla di tutto questo. Ma, una volta tornato a casa, tutti gli chiedono di quel voto. I figli vogliono sapere se il loro papà, vedovo e pieno di debiti, possegga davvero tutti quei soldi e gli altri, dal sindaco al parroco della chiesa di sant’Anna, dai soccorritori, al fratello Gaetano, dalla banca ai dipendenti in attesa degli stipendi arretrati, perché vantano diritti su quella donazione. Nessuno, insomma, pare voglia tenere in conto che il pover’uomo, ha fatto sì un voto a Sant’Anna, ma lo ha fatto mentre dormiva e quindi non in piena e lucida coscienza. Ma la domanda vera è: perché, seppure da sonnambulo, decidere di donare una cifra così alta e soprattutto così precisa al centesimo? Questi soldi esistono o sono solo il frutto di una inspiegabile e oscura spinta dell’inconscio? Come farà Benedetto a districarsi fra tutte queste domande? Soprattutto come farà a sottrarsi alla regola non scritta nel codice legale, ma in quello dell’etica popolare che ci obbliga a rispettare le promesse solenni perché come sappiamo bene “ogni promessa è debito!!? (Vincenzo Salemme).

📅 Calendario Tournée Estiva 2025 – “Ogni promessa è debito”

24 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio – SOLD OUT

25 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio (seconda replica) – SOLD OUT

3 agosto – Lecce, Cave del Duca

4 agosto – Trani, Piazzale Santa Maria di Colonna

10 agosto – Sabaudia, Arena del Mare

8 settembre – Macerata, Arena Sferisterio

10 settembre – Pisa, Piazza dei Cavalieri

13 settembre – Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

20 settembre – Napoli, Arena Flegrea

21 settembre – Napoli, Arena Flegrea (seconda replica)