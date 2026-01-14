Viole e Tulipani – Le età difficili, sabato 17 Teatro Bolivar

- pubblicità -

Andrà in scena sabato 17 Gennaio 2026, alle ore 20:30, al Teatro Bolivar di Napoli, lo spettacolo teatrale “Viole e tulipani – Le età difficili”, riadattamento di Gianni Vastarella, regia a cura del Collettivo LaCorsa. La pièce teatrale prende spunto dall’opera “Risveglio di primavera” di Frank Wedekind.

Viole e Tulipani esplora le complesse sfide dell’adolescenza attraverso le vite di un gruppo di giovani che affrontano il passaggio dall’infanzia all’età adulta. La storia mette in luce le difficoltà legate alla crescita, evidenziando la confusione e l’ansia che accompagnano la scoperta della sessualità e l’identità.

Il rapporto con la scuola è centrale, rappresentando non solo un luogo di apprendimento ma anche di pressione, conformismo e potere subito. Gli studenti si confrontano con le aspettative degli adulti, le regole rigide e la malizia dei coetanei, che amplificano la loro vulnerabilità.

La narrazione è pervasa da una sensazione di malinconia e ribellione, mostrando come il desiderio di libertà e autenticità possa scontrarsi con le convenzioni sociali e le norme educative. In questo contesto, il “risveglio” non è solo una metafora della crescita, ma anche una chiamata a riconoscere e affrontare le complessità della vita.

Note di regia

“Ci troviamo in Italia, agli inizi degli anni ’60, in un’atmosfera di repressione e annientamento.

Anni di grande fermento, ma anche di forti contraddizioni, in cui la modernità stava entrando in conflitto con un mondo ancora intriso di tradizione e bigottismo, soprattutto per quanto riguarda l’educazione sessuale e il ruolo della sessualità nella vita giovanile.

L’Italia era ancora fortemente influenzata dalla cultura cattolica e da un’educazione conservatrice che relegava la sessualità a un tabù. In questo contesto, i protagonisti della nostra riscrittura affrontano le stesse tematiche di Risveglio di Primavera: il desiderio, la curiosità, la confusione e la repressione.

Mentre nel testo originale i ragazzi sono travolti da un sistema educativo rigido e da un ambiente sociale che li giudica e li punisce per le loro pulsioni, nella nostra versione questa stessa oppressione viene addizionata all’interno di un paese che inizia a subire gli influssi della modernità ma è ancora dominata da una visione puritana e patriarcale.

I temi emersi dal testo ci permettono di fare un parallelo diretto con la situazione attuale in Italia, dove la discussione sull’educazione sessuale ed affettiva nelle scuole è ancora un tema acceso e divisivo. Nonostante i progressi nella consapevolezza e nel riconoscimento dei diritti individuali, l’educazione sessuale continua a essere oggetto di polemiche politiche, religiose e sociali.

I nostri protagonisti tratti da Wedekind si trovano a essere vittime della società, visti come qualcosa di “pericoloso” e “immorale”.

Abbiamo scelto di evidenziare come il silenzio e la mancanza di dialogo, non solo nelle scuole ma anche in famiglia e nei media, generano situazioni tragiche e incomprensioni.

Viole e Tulipani – Le età difficili è una metafora del rischio psicologico che corre una generazione quando viene privata del diritto alla consapevolezza. Una denuncia alle ipocrisie sociali e alla repressione sessuale, ferita che crea terreno fertile per il disagio psicologico, l’abuso e la violenza.”

Spettacolo gratuito, è gradita la prenotazione online al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viole-e-tulipani-1977918556647?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Spettacolo teatrale degli studenti del corso di Recitazione Cineteatrale dell’accademia DAM (Giuseppe Niglio, Asia Pia De Cata, Nico De Gregorio, Angela Del Grosso, Alfonso Sicignano, Erika Esposito, Marco Spinosa, Paolo Mauriello, Giulia Polizzotto, Pasquale Pignatiello, Rebecca Codispoti, Francesco Pio Chiaro), in collaborazione con l’accademia REA.

Viole e tulipani – Le età difficili

Sabato 17 Gennaio 2026 ore 20:30

Teatro Bolivar di Napoli – Via Bartolomeo Caracciolo Detto Carafa, 30, Napoli