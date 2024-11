Zelig Open Mic in tour al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Stasera alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, inizia “Zelig Open Mic in tour”, organizzato con Area Zelig e Full Heads Comedy, con il primo appuntamento condotto da Vincenzo Comunale che accompagnerà dodici comici emergenti in una sfida all’ultima battuta in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore.