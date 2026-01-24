Teatro danza a Capua domenica 25

DOMENICA 25 GENNAIO 2026 – ORE 19.00
Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE)
PRIMO QUADRO
Compagnia “Arb Dance Company” di Capua (CE) con il sostegno del MIC e della Regione Campania
“HARMLESS”
Coreogafia
Irma CARDANO
Danzatori
Monica CRISTIANO – Luigi D’AIELLO
Direzione artistica
Annamaria DI MAIO
NOTE DI REGIA
Si dice che la pietra abbia la testa nell’ eternità e le braccia nel silenzio. Anche ciò che può sembrare inerme, immobile, in qualche modo ha vita e si evolve lasciandosi trasportare ed animare attraverso lo scorrere del tempo.
SECONDO QUADRO
Associazione “Campania Danza” di Salerno con il sostegno della Regione Campania
“STORIE DI CARTA. VIAGGIO NELLE PAROLE”
Coreografia
Simone LIGUORI
Danzatori
Francesca D’ARIENZO – Olimpia MILIONE – Melania NICASTRO – Simone CENTANNI – Luigi LAMBIASE
Drammaturgia
Eirene CAMPAGNA
Direzione artistica
Antonella IANNONE
NOTE DI REGIA
Lo spettacolo prende ispirazione da due opere letterarie: “I Custodi del libro” di Geraldine Brooks e “Una solitudine troppo rumorosa” di Bohumil Hrabal e da due figure emblematiche – il bibliotecario musulmano che salva l’Haggadah di Sarajevo dalle devastazioni della guerra e Hanta, lo straordinario creatore nella distruzione – che diventano simboli della lotta per preservare e reinventare la cultura, esplorando incessantemente il contrasto tra distruzione e creazione attraverso il simbolismo dei libri.
