Teatro danza a Capua domenica 25

DOMENICA 25 GENNAIO 2026 – ORE 19.00

Sala Teatro “A. Vinciguerra” di Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE)

PRIMO QUADRO

Compagnia “Arb Dance Company” di Capua (CE) con il sostegno del MIC e della Regione Campania

“HARMLESS”

Coreogafia

Irma CARDANO

Danzatori

Monica CRISTIANO – Luigi D’AIELLO

Direzione artistica

Annamaria DI MAIO

NOTE DI REGIA

Si dice che la pietra abbia la testa nell’ eternità e le braccia nel silenzio. Anche ciò che può sembrare inerme, immobile, in qualche modo ha vita e si evolve lasciandosi trasportare ed animare attraverso lo scorrere del tempo.

SECONDO QUADRO

Associazione “Campania Danza” di Salerno con il sostegno della Regione Campania

“STORIE DI CARTA. VIAGGIO NELLE PAROLE”

Coreografia

Simone LIGUORI

Danzatori

Francesca D’ARIENZO – Olimpia MILIONE – Melania NICASTRO – Simone CENTANNI – Luigi LAMBIASE

Drammaturgia

Eirene CAMPAGNA

Direzione artistica

Antonella IANNONE

NOTE DI REGIA

Lo spettacolo prende ispirazione da due opere letterarie: “I Custodi del libro” di Geraldine Brooks e “Una solitudine troppo rumorosa” di Bohumil Hrabal e da due figure emblematiche – il bibliotecario musulmano che salva l’Haggadah di Sarajevo dalle devastazioni della guerra e Hanta, lo straordinario creatore nella distruzione – che diventano simboli della lotta per preservare e reinventare la cultura, esplorando incessantemente il contrasto tra distruzione e creazione attraverso il simbolismo dei libri.