Tesoro di San Gennaro, 4 appuntamenti serali, il primo venerdì 25

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“Un Tesoro di serata” è il nuovo programma di aperture straordinarie e visite guidate serali proposto dal Tesoro di San Gennaro durante l’orario di chiusura del museo che condurrà, con quattro appuntamenti speciali, alla scoperta della collezione dei tesori del Santo Patrono, della Real Cappella e delle opere della mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, allestita nelle sale del Museo, all’interno nel Duomo di Napoli.

Al termine del percorso sarà offerto un aperitivo nel suggestivo cortile del Tesoro di San Gennaro.

Primo appuntamento venerdì 25 a porte chiuse

Si parte venerdì 25 settembre alle ore 19.30 con la visita guidata esclusiva a porte chiuse, e si replicherà con un appuntamento ogni mese, fino a dicembre (23 ottobre, 20 novembre, 4 dicembre, ore 19.30). I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it.

L’itinerario

Il pubblico sarà condotto in un itinerario nella storia, nelle leggende e nelle curiosità legate a San Gennaro. Si potranno ammirare i doni, una collezione di inestimabile valore storico, artistico e devozionale, la mitra e la collana di San Gennaro, capolavori di oreficeria che raccontano il legame profondo tra il Santo Patrono e i suoi fedeli, la Real Cappella in cui sono custodite le reliquie del Santo e le adiacenti magnifiche Sacrestie.

La mostra di Mimmo Jodice

Compresa nel percorso anche la visita alla mostra di Mimmo Jodice all’interno delle sale del Museo del Tesoro di San Gennaro, che con questa esposizione, visitabile fino al 10 gennaio 2027, rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea. “Il colore di Mimmo Jodice”, mostra prodotta e organizzata da D’Uva srl in collaborazione con Mimmo Jodice Studio, a cura di Sylvain Bellenger, presenta l’unico progetto a colori di Jodice, un corpus raro e in parte inedito di opere dedicato ai capolavori pittorici del Seicento napoletano. Oltre quaranta le opere in mostra, alcune mai esposte prima, dal forte valore simbolico, distribuite lungo l’intero percorso del Museo del Tesoro di San Gennaro, dalle sale del Tesoro alle Sacrestie, con un allestimento che mette in dialogo fotografia, pittura e opere del museo.

Costi della visita: € 25,00 ad adulto (ridotto € 20,00). Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito. Il biglietto comprende la visita al museo, alla mostra e l’aperitivo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it.

Apertura nel weekend fino alle 19

Il Museo del Tesoro di San Gennaro, inoltre, amplia gli orari di visita dal venerdì alla domenica fino alle ore 19, per permettere ai visitatori, nel fine settimana, di avere più tempo per scoprire uno dei patrimoni d’arte più straordinari al mondo.

I nuovi orari prevedono dal lunedì al giovedì l’ingresso dalle 9.30 alle 18.00 ( ultimo ingresso ore 17), mentre dal venerdì alla domenica si potrà visitare il museo dalle ore 9.30 fino alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18).

www.tesorosangennaro.it

“UN TESORO DI SERATA”

PROGRAMMA DELLE VISITE

/ 25 settembre – 23 ottobre – 20 novembre – 4 dicembre

ore 19.30 / Visita guidata alla mostra di Mimmo Jodice, al Museo del Tesoro di San Gennaro e alla Real Cappella. Al termine del percorso sarà offerto un aperitivo nel cortile del Museo

Costi: € 25,00 ad adulto (ridotto € 20,00). Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito. Il biglietto comprende la visita al museo, alla mostra e l’aperitivo.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it.

Orari museo:

dal lunedì al giovedì: dalle 9.30 alle 18.00 ( ultimo ingresso ore 17)

dal venerdì alla domenica: dalle ore 9.30 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18)