Tessuti Umani di Rosaria Corcione da giovedì 2 all’Acquedotto Augusteo

Giovedì 2 ottobre alle ore 18.00 sarà inaugurata all’Acquedotto augusteo del Serino la mostra TESSUTI UMANI di Rosaria Corcione a cura di Valentina Rippa con la direzione artistica e organizzativa di Luisa Corcione.
L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Visioni contemporanee” parte della programmazione di arte contemporanea 2025. Il progetto gode del Matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e del patrocinio Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed è un Evento Speciale di Open House Napoli 2025 ed è realizzato con il supporto di CGF srl.
TESSUTI UMANI è il secondo step di un più ampio progetto iniziato a giugno e che ha visto protagonista l’intera cittadinanza impegnata nella raccolta di materiali di scarto la cui trasformazione ha contribuito alla realizzazione delle opere della mostra installazione.
