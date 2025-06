Tifosi della legalità, il Viceministro Cirielli in visita all’ACI Napoli

- pubblicità -

Il Vice Ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, ha fatto visita ieri all’Automobile Club Napoli dove ha ricevuto l’associazione onoraria all’ACI ed ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dell’ente partenopeo “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità”, volta a promuovere la cultura del rispetto delle regole per una mobilità sicura e responsabile, in difesa della vita e dell’ambiente.

Nel fare gli onori di casa, il presidente dell’ACI partenopeo, Antonio Coppola, ha detto “siamo onorati di accogliere un eminente campano, esponente del Governo, nella grande famiglia dei Soci ACI, ente pubblico non economico, a base associativa, unico del cosiddetto ‘parastato’ a sostenersi autonomamente senza sovvenzioni gravanti sul bilancio statale”.

“La nostra mission – ha proseguito Coppola – è quella di promuovere e tutelare la ‘mobilità responsabile’, nella piena consapevolezza che la mobilità è un diritto, ma è nostro dovere esercitarlo nel rispetto delle regole, di tutti gli utenti della strada, dell’ambiente e della vita. In quest’ottica abbiamo cercato di dare sempre il nostro contributo, critico e propositivo, ai pubblici decisori. In tale attività di pungolo e proposta ci siamo avvalsi delle più qualificate competenze locali e nazionali che abbiamo raccolto intorno ad autorevoli tavoli di lavoro, di cui la Commissione giuridica prima ed il Cenacolo giuridico poi rappresentano il fiore all’occhiello da tutti riconosciuto. In tutti questi anni, il nostro Ente è stato sempre aperto ad un confronto libero, autonomo e disinteressato, ma ha drasticamente chiuso le porte ad interessi economici privati e speculazioni politiche”.

“Ed oggi – ha concluso il Presidente dell’Automobile Club – approfittiamo della visita del Vice Ministro per sottoporgli alcune questioni che riteniamo di fondamentale importanza, tra cui la necessità di varare un Codice della strada unico europeo ed istituire corsi di formazione per i docenti impegnati nell’insegnamento dell’educazione stradale. Inoltre, riteniamo indispensabile una revisione temporale del Green Deal, riconoscendo pari dignità a tutte le tecnologie in grado di contribuire alla decarbonizzazione del settore automotive, nonché affrontare definitivamente il preoccupante fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli”.

“Sono onorato – ha detto il Vice Ministro Cirielli – di aderire a questa campagna dell’Automobile Club Napoli sulla legalità. È importante, infatti, che il buon esempio provenga, innanzitutto, da quelli che occupano posizioni di rilievo nella società e nelle istituzioni. In proposito, mi piace sottolineare il valore della disciplina nella formazione dei giovani che qui a Napoli vede due autentiche eccellenze: la scuola militare Nunziatella e l’Accademia aeronautica. Rispettare il prossimo – ha concluso Cirielli – è il vero senso delle regole da capire e insegnare ed è ciò che fa appunto l’ACI di cui raccolgo le istanze avanzate per una mobilità sicura e responsabile”

Legalità, sicurezza ed educazione stradale hanno costituito il filo conduttore dei saluti portati dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, dal Comandante della Legione Campania dei Carabinieri, Gen. D. Canio Giuseppe La Gala e dal Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo.

Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli altri, il deputato Imma Vietri, il Comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli Gen. Luigi Casali, il Comandante della Polizia Stradale di Campania e Basilicata, Maria Pia Rossi, e quello di Napoli Agnese Pane, il Delegato del Ministro dello Sport in seno agli Organi dell’ACI Giuseppe Fabbricatore, il Comandante della Scuola Militare “Nunziatella” Col. Alberto Valent, il Presidente della Croce Rossa di Napoli Paolo Monorchio, il Sostituto Procuratore Generale Valter Brunetti, il Condirettore della testata giornalistica nazionale TGR RAI, Antonello Perillo, il direttore del TGR Campania Oreste Lo Pomo, i Sindaci di Furore e Atrani, rispettivamente Giovanni Milo e Michele Siravo, e l’on. Luciano Schifone.