Torna Accogliere ad Arte, la IX edizione da venerdì 16

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Torna anche quest’autunno, dal 16 ottobre al 13 dicembre, l’atteso appuntamento con la rassegna culturale “Accogliere ad Arte”, giunta ormai alla sua nona edizione, dal titolo

“Tutti la notte dormono e io non dormo mai…” Sarà vero? Sarà falso?, frase canticchiata dal famigerato Omino di Burro, mentre guida il carro che porta Pinocchio e Lucignolo nel Paese dei Balocchi. L’iniziativa, anche quest’anno realizzata con il contributo della Regione Campania, celebra infatti il bicentenario della nascita di Carlo Collodi (1826-1890) con l’obiettivo di promuovere una rilettura del suo capolavoro “Le avventure di Pinocchio”, mettendo in virtuoso dialogo letteratura, patrimonio culturale e arte contemporanea.

Il progetto

Il progetto, ideato e curato dall’Associazione Progetto Museo, intende valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città partenopea, stimolando una riflessione critica sul rapporto tra verità e narrazione e sui meccanismi di costruzione delle leggende urbane, dei falsi miti e delle mistificazioni, in un territorio come quello di Napoli dove il confine tra cronaca e mito è da sempre estremamente sottile ed affascinante.

La figura di Pinocchio diventa così la chiave d’accesso privilegiata per esplorare le fake news legate al patrimonio storico-artistico napoletano, le invenzioni della storiografia e il tema della trasformazione come occasione di crescita e conoscenza.

Il programma si articola attraverso la formula di un ricco convegno diffuso, offrendo al pubblico talk, narrazioni itineranti e mostre di grafica contemporanea pensate per coinvolgere attivamente cittadini, visitatori e categorie professionali strategiche per l’accoglienza turistica.

Ottobre, si parte venerdì 16

Il fitto calendario si apre venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 17.30 alle 19.00, presso il Complesso Monumentale Purgatorio ad Arco in Via Tribunali, con il talk inaugurale “Apologia dell’asino. Leggere Pinocchio attraverso Vico e Leopardi” a cura di Davide Grossi, che indagherà la tensione tra l’irriducibile vitalità del burattino e i temi della metamorfosi e della perdita.

Le attività proseguono martedì 20 ottobre (ore 10.30-12.00) con la prima narrazione itinerante dal titolo “Il legno e l’anima”, un percorso originale alla scoperta dei più begli intagli lignei delle chiese napoletane con appuntamento a Piazza San Domenico Maggiore. Sabato 24 ottobre (ore 10.30-12.00) sarà la volta dell’itinerario “Donne: custodi del Bene, tra fede e leggenda”, con partenza da Piazza del Gesù Nuovo, per riscoprire le figure femminili invocate a Napoli fra sacro e profano, come veicolo di salvezza e redenzione.

Novembre

Il mese di novembre si apre venerdì 6 (ore 17.30-19.00) al Purgatorio ad Arco con il talk della storica d’arte Francesca Amirante intitolato “Come si ricostruisce la verità in relazione a un’opera d’arte?”, incentrato sulla ricerca storico-artistica e l’analisi critica delle fonti.

Martedì 10 novembre (ore 16.30-18.00) il pubblico potrà partecipare all’itinerario “Bugie ad Arte”, un viaggio ironico tra le opere e i miti creati dalle celebri e spregiudicate biografie di Bernardo De Dominici, con partenza dalla biglietteria del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Il calendario di appuntamenti prosegue venerdì 20 novembre (ore 17.30-19.00) con l’attesissima inaugurazione, sempre al Purgatorio ad Arco, della mostra collettiva di giovani artisti “Una linea non mente mai. L’arte della bugia nella grafica under 35”, a cura di Lorella Starita, fondatrice dell’Associazione per la Grafica Contemporanea Bruno Starita.

Venerdì 27 novembre (ore 17.30-19.00), al Purgatorio ad Arco, Andrea Zezza terrà il talk “Le favolose vite degli artisti napoletani di Bernardo De Dominici”, approfondendo le licenze e le affascinanti ricostruzioni che il famoso storiografo fa delle biografie di artisti napoletani più o meno noti.

Dicembre

Il programma di dicembre si apre venerdì 11 (ore 17.30-19.00) presso la sede di Hde Martucci in Via Giuseppe Martucci, dove si terrà il talk “Storie vere, false e quasi vere” con Candida Carrino (già direttore dell’Archivio di Stato di Napoli) e Leonardo Di Mauro (già professore ordinario di storia dell’architettura all’Università degli Studi di Napoli Federico II), che approfondirà alcuni racconti sulla storia e l’arte di Napoli spesso ripetuti come verità indiscutibili, cui seguirà l’inaugurazione della mostra di stampe Fine Art tratte dalle illustrazioni di Lorenzo Mattotti per “Le avventure di Pinocchio”, a cura di Francesca di Transo.

La rassegna si concluderà domenica 13 dicembre (ore 10.30-12.00) con l’itinerario “Napoli Svelata”, che, partendo dalla chiesa del Gesù Nuovo, accompagnerà i partecipanti tra miti, leggende e fake news sul patrimonio storico-artistico napoletano: dalle bizzarre invenzioni sul Principe di Sansevero e dalla presunta tomba di Dracula all’enigmatica facciata del Gesù Nuovo.

Talk e mostre per tutti

Accanto agli appuntamenti, talk e mostre, aperti a tutta la cittadinanza, “Accogliere ad Arte” conferma il suo forte impegno formativo e sociale, riservando la partecipazione alle narrazioni itineranti, previa prenotazione obbligatoria, a tassisti, operatori della polizia municipale, addetti ai trasporti pubblici, operatori di infopoint, personale alberghiero e ristoratori: un’occasione unica per fare di chi lavora a contatto quotidiano con i turisti i primi, appassionati e consapevoli custodi e narratori della bellezza di Napoli.

La partecipazione agli appuntamenti di Accogliere ad Arte è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti.



Le narrazioni itineranti sono gratuite ma riservate, previa prenotazione, a specifiche categorie professionali (tassisti, agenti di polizia municipale, dipendenti del trasporto pubblico, addetti a infopoint turistici, personale alberghiero e ristoratori). Per le prenotazioni inviare una mail a info@accogliereadarte.it (indicare nella mail nome e cognome propri e di un solo eventuale accompagnatore, numero di cellulare, categoria professionale di appartenenza e data degli itinerari cui si desidera partecipare) | cell. 334 6077812 (dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 14.00)