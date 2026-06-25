Torna Cinema intorno al Vesuvio a San Giorgio a Cremano

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Torna Cinema intorno al Vesuvio, storica rassegna dell’associazione Arci Movie. Edizione numero 33 per l’arena cinematografica estiva che, come da molti anni, trova casa nel giardino di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Dal 1° luglio 2026 un mese di proiezioni sotto le stelle accompagnate da registi, attori e altri ospiti.

La rassegna

La rassegna propone i migliori film italiani e internazionali degli ultimi mesi con una particolare attenzione al cinema d’autore italiano provando anche a valorizzare la vivacità del cinema napoletano in un momento di grande fermento. La rassegna di Arci Movie conferma la sua mission sociale e culturale impegnandosi a coinvolgere direttamente in arena registi, attori e altre personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che presentano le loro ultime opere e partecipano al dibattito con gli spettatori.

Roberto D’Avascio, presidente Arci Movie

«Con emozione inauguriamo l’edizione 2026 dell’Arena Arci Movie a Villa Bruno. Ogni estate questo luogo si trasforma in una piazza della cultura, dove il cinema torna a essere un’esperienza condivisa, un’occasione di incontro tra persone, generazioni e sensibilità diverse. In un tempo in cui siamo sempre più abituati a consumare immagini in solitudine, l’arena rappresenta un gesto controcorrente: sedersi accanto agli altri, guardare insieme una storia, discutere, emozionarsi e riflettere come comunità» dice Roberto D’Avascio, presidente Arci Movie.

Evelina Christillin

«È per me un grande piacere inaugurare l’arena Arci Movie di Villa Bruno, una rassegna che unisce cinema, cultura e partecipazione civile. In un tempo in cui abbiamo bisogno di ritrovare spazi di incontro autentici il cinema all’aperto rappresenta molto più di una semplice proposta culturale: è un’occasione per costruire comunità, condividere emozioni e alimentare il dialogo tra generazioni» così Evelina Christillin, ospite alla serata inaugurale della rassegna.

Michele Carbone, sindaco di San Giorgio a Cremano

«Cinema intorno al Vesuvio rappresenta ormai una presenza stabile e attesa dell’estate sangiorgese. Da dieci anni Villa Bruno, con la sua straordinaria bellezza e il suo valore storico e culturale, accoglie una rassegna che è diventata un punto di riferimento non solo per San Giorgio a Cremano ma per l’intera area metropolitana di Napoli.

Grazie ad Arci Movie e al lavoro appassionato portato avanti da Roberto D’Avascio e da tutta l’associazione, il cinema torna ad essere occasione di incontro, riflessione e condivisione, con una proposta di altissimo livello e con ospiti prestigiosi» evidenzia Michele Carbone, sindaco della Città di San Giorgio a Cremano, che insiste: «Voglio ringraziare il già Sindaco Giorgio Zinno che ha fortemente sostenuto l’approdo di questa manifestazione nella nostra meravigliosa Villa Bruno contribuendo a consolidare un percorso che io raccolgo e che ho intenzione di continuare oggi continua a crescere. San Giorgio a Cremano conferma così la propria vocazione ad essere una città viva, aperta e capace di ospitare eventi di grande prestigio, che arricchiscono il territorio e rafforzano il senso di comunità».

Primo appuntamento mercoledì 1 luglio

La 33esima edizione apre mercoledì 1° luglio con la proiezione di “Hamnet. Nel nome del figlio”, dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar Chloé Zhao, che racconta la potente storia d’amore e perdita che ha ispirato la creazione dell’intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto.

Alla serata inaugurale intervengono il neo-sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone ed Evelina Christillin, attuale presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e membro del consiglio di amministrazione del Teatro Stabile di Napoli.

Christillin ha alle spalle una carriera da manager aziendale con importanti incarichi nel mondo della cultura e dello sport: è stata presidente esecutivo del comitato promotore Torino 2006, ha partecipato alla giunta nazionale del CONI, prima e unica donna in Italia eletta in qualità di dirigente sportivo con delega speciale alle Olimpiadi del 2006. Inoltre, è stata rappresentante femminile della UEFA al Consiglio FIFA fino ad aprile 2025. È stata vicepresidente della commissione FIFA ‘Football Stakeholders’. Per il suo impegno è stata insignita nel giugno 2002 della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, nel marzo 2006 del Premio Collare d’oro Olimpico e nel giugno 2023 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Giovedì 2 luglio

Giovedì 2 luglio arriva Nicolangelo Gerolmini, regista, sceneggiatore e montatore napoletano che ha diretto un episodio della seguitissima serie “L’arte della gioia” – con protagonisti Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Guido Caprino – e che ha ottenuto il Nastro d’Argento Speciale per il documentario “Lucio Amelio”, film del 2023 sullo storico gallerista napoletano. In Arena Arci Movie presenta “La gioia”, la storia di un legame proibito tra un’insegnante, interpretata da Valeria Golino, e uno suo studente.

Venerd’ 3 luglio

Venerdì 3 luglio è la volta di “Cime tempestose” dall’acclamata regista Emerald Fennell, vincitrice di Oscar e BAFTA, originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi con protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. La loro passione proibita si trasforma da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un’epica storia di desiderio, amore e follia.

Sabato 4 luglio

Sabato 4 luglio l’Arena Arci Movie accoglie due grandi ospiti. Arrivano il regista Rocco Papaleo, lunga carriera da attore sia teatrale che cinematografico ma anche regista. Papaleo dirige sé stesso, Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè e Giovanna Mezzogiorno ottenendo un grande successo di pubblico e di critica e la vittoria del David di Donatello, del Nastro d’Argento e del Globo d’Oro come Miglior Regista Esordiente nel 2011. Da molti anni gira l’Italia con spettacoli di teatro-canzone. In televisione si ricorda la sua partecipazione come presentatore del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi.

Insieme a lui ci sarà Teresa Saponangelo, carriera partita dal teatro che non ha mai abbandonato, diretta negli anni da Toni Servillo, Mario Martone, Luca Guadagnino, Antonio Capuano e altri. Dopo aver recitato in fiction e film tv di qualità, ha debuttato nel cinema nel 1994 con “Il verificatore” di Fabio Incerti. È stata poi diretta da Paolo Virzì, Silvio Soldini, Sergio Rubini, Cristina Comencini e Pippo Mezzapesa. Nel 2022 interpreta l’autobiografico “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e grazie alla sua folgorante interpretazione riceve il David di Donatelo e il Nastro d’Argento.

Papaleo e Saponangelo presentano in Arena Arci Movie “Il bene comune” in cui una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Polino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti. emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate.

Domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio la rassegna porta sul grande schermo “Era” presentato dal regista Vincenzo Marra e dall’attrice Dalia Frediani. Nel film – con protagonisti, tra gli altri, Giovanni Esposito e Maurizio Casagrande – la storia di Lina, un’anziana signora, vitale e molto attiva, che dirige e coordina un’associazione cattolica di vecchiette borghesi, si occupa della sorella e di suo nipote mai cresciuto, ma soprattutto continua ad esercitare il ruolo di mamma vecchio stampo nei confronti dei tre figli sessantenni in perenne crisi. Una vita iper-movimentata fino a quando succede qualcosa di imprevisto e drammatico.

Mercoledì 8 luglio

L’appuntamento successivo di Cinema intorno al Vesuvio, quello di mercoledì 8 luglio, è un omaggio alla cultura del cinema anime giapponese con “Millennium Actress” di Satoshi Kon, film nel 2001 restaurato in 4K. Decisi a ripercorrere la sua vita, un regista e il suo fido assistente ottengono un incontro con Chiyoko Fujiwara, diva del cinema giapponese ormai anziana e ritiratasi a vita privata.

Ripercorrendo i suoi ruoli più iconici e la ricerca di un amore mai dimenticato, i due filmmaker “scivolano” attraverso i ricordi di Chiyoko, diventando spettatori di un viaggio onirico in cui i confini tra realtà e finzione si dissolvono. L’opera sarà introdotta da un dialogo con Giorgio Amitrano, iamatologo, saggista e traduttore italiano, mai i massimi esperti di lingua e letteratura giapponese in Europa. Amitrano – professore ordinario di lingua e letteratura giapponese all’Università “L’Orientale” – ha tradotto, tra gli altri, i testi di Murakami Haruki e Yoshimoto Banana.

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio arriva “The Drama – Un segreto è per sempre” di Kristoffer Borgli. Zendaya (“Euphoria”, “Challengers”, “Spider-Man: No Way Home”) e Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”, “saga di Twilight”), per la prima volta insieme sul grande schermo, sono gli affiatati protagonisti di una commedia romantica unica e imprevedibile, un’intensa storia di amore e segreti rivelati su cosa significa amare davvero chi abbiamo accanto.

Altri titoli fino al 2 agosto

La rassegna, che si svolge in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, proseguirà con altri film e ospiti fino al 2 agosto 2026. L’orario d’inizio delle serate è sempre alle 21:15. Biglietto di ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano, Napoli. Programma completo e dettagli sui singoli film sul sito www.arcimovie.it e su Facebook ed Instagram Arci Movie Napoli