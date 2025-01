Torna Cinemagma a Pozzuoli

- pubblicità -

Si terrà dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025, ogni mercoledì alle ore 20.30, nel teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone (Via Bognar, 21, nei pressi della stazione metropolitana Pozzuoli/Solfatara), la V edizione di “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, ad ingresso libero .

La kermesse nasce con lo scopo di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio e sui film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari.

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani. Il presidente di giuria sarà il regista Giovanni Dota, affiancato dalle attrici Miriam Candurro e Adele Pandolfi, dal montatore Davide Franco e dalla giornalista Ilaria Urbani. Saranno protagonisti anche gli spettatori presenti in sala, che attribuiranno con il loro voto il premio del pubblico. Nelle prime quattro serate verranno presentati i 16 cortometraggi selezionati, accompagnati da dibattiti e interviste con i protagonisti. La cerimonia finale di premiazione, il 5 febbraio, sarà arricchita da un omaggio a Pozzuoli, con la presentazione fuori concorso del premiato documentario Pret’ a mmare, di Francesco Guardascione.

Questi i lavori finalisti: L’acquario, di Gianluca Zonta; Arctichoke – A mermaid not a punk, di Salvatore Rocco; La caparra, di Francesco Mucci; Chello ‘ncuollo, di Olga Torrico; Era ora!, di Valerio Manisi; Fame, di Alessandro Ragosta; Fatman, di Raffaele Patti; I fiori sbocciano a Napoli, di Andrea La Puca e Vittoria Mengoni; Fratelli di carne, di Paola Beatrice Ortolani; Fucking boobs e mani a terra; La giustificazione, di Alex Marano; Ho ballato di tutto, di Sarah Narducci; Kore, di Fabiana Russo; Kvara, una storia di amore e pallone, di Raffaele Iardino e Mario Leombruno; La notte è un giorno dispari, di Vincenzo Giordano; ‘O rione, di Gianluigi Signoriello.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di prenotazione, da richiedere scrivendo una mail a cinemagmafestival@gmail.com. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine Facebook e Instagram dell’evento.

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.

PROGRAMMA

Mercoledì 8 gennaio

Serata 1

I FIORI SBOCCIANO A NAPOLI

Andrea La Puca, Vittoria Mengoni • 2023 • 11 min.

FUCKING BOOBS E MANI A TERRA

Paolo Cipolletta • 2024 • 20 min.

HO BALLATO DI TUTTO

Sarah Narducci • 2024 • 15 min.

LA GIUSTIFICAZIONE

Alex Marano • 2023 • 17 min.

Mercoledì 15 gennaio

Serata 2

ERA ORA!

Valerio Manisi • 2023 • 15 min.

L’ACQUARIO

Gianluca Zonta • 2024 • 14 min.

KORE

Fabiana Russo • 2023 • 20 min.

FATMAN

Raffaele Patti • 2023 • 17 min.

Mercoledì 22 gennaio

Serata 3

LA CAPARRA

Francesco Mucci • 2024 • 16 min.

FAME

Alessandro Ragosta • 2024 • 9 min.

CHELLO ‘NCUOLLO

Olga Torrico • 2023 • 20 min.

LA NOTTE è UN GIORNO DISPARI

Vincenzo Giordano • 2024 • 20 min.

Mercoledì 29 gennaio

Serata 4

ARcTICHOKE – A MERMAID NOT A PUNK

Salvatore Rocco • 2023 • 14 min.

KVARA, UNA STORIA DI AMORE E PALLONE

Raffaele Iardino, Mario Leombruno • 2023 • 11 min.

FRATELLI DI CARNE

Paola Beatrice Ortolani • 2024 • 20 min.

‘O RIONE

Gianluigi Signoriello • 2024 • 20 min.

Mercoledì 5 febbraio

Serata di premiazione

Proiezione fuori concorso

PRET’ A MMARE

Francesco Guardascione • 2024 • 25 min.

Giuria: Giovanni Dota, regista (presidente); Miriam Candurro, attrice; Davide Franco, montatore; Adele Pandolfi, attrice; Ilaria Urbani, giornalista.

Gli organizzatori si riservano, in caso di forza maggiore, di apportare variazioni al programma e/o al calendario della rassegna.