Torna Comic(On)Off, eventi sul fumetto anche in biblioteca

Le biblioteche comunali Grazia Deledda di Ponticelli, Giancarlo Mazzacurati di Bagnoli, Guido Dorso di Secondigliano e Giustino Fortunato di Soccavo saranno protagoniste con “Fumetti in Biblioteca”: workshop con vignettisti e illustratori coinvolgeranno il pubblico di ogni età nella creazione di storie e personaggi, dalla scrittura al character design.

Grazie alla collaborazione tra Comicon e il Comune di Napoli, e agli editori partner del Festival, saranno selezionati 800 libri a fumetti da donare alle biblioteche napoletane.

“Con COMIC(ON)OFF l’arte del fumetto incontra la città. In parallelo all’esperienza del Comicon, la grande fiera della cultura pop che si terrà alla Mostra d’Oltremare, grazie all’impegno dell’Amministrazione Manfredi anche per il 2025 cresce e si sviluppa il programma ‘off’. Sono tantissimi i luoghi della cultura che si apprestano a diventare i protagonisti indiscussi di questo palinsesto diffuso di eventi, che metterà in circolo energie e idee nuove, confermando con forza la vitalità del nostro territorio. Tra questi non potevano mancare gli spazi comunali, dalla Real Casa Santa dell’Annunziata alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, passando per le biblioteche di Ponticelli, Secondigliano, Bagnoli e Soccavo. Il policentrismo, che sempre più caratterizza l’OFF e che rappresenta una delle linee guida delle politiche culturali dell’Amministrazione comunale in questi anni, è il segno più tangibile di una collaborazione che si basa su una comunione di intenti oltre che sul supporto concreto e organizzativo”, afferma il coordinatore delle Politiche Culturali del Comune, Sergio Locoratolo.

“COMIC(ON)OFF – aggiunge il delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi – è un progetto di respiro internazionale che, partendo dal fumetto e dalla graphic novel, parla alla città e della città, animando luoghi chiusi da tempo, come il foyer dell’Auditorium di Scampia, e spazi di recente apertura come Obù di Fondazione Terzoluogo. Seguendo l’orizzonte strategico tracciato dal Sindaco Manfredi per la cultura, il programma non solo affianca incontri, progetti espositivi e performativi e attività di cosplaying, ma soprattutto invita il pubblico a sperimentare in prima persona i mestieri del fumetto partecipando a workshop e laboratori formativi”.

“Con il COMIC(ON)OFF portiamo la creatività in maniera diffusa in tutte le Municipalità di Napoli – afferma Carlo Cigliano, amministratore delegato di VISIONA/COMICON –. Un programma fitto che ci vede impegnati da mesi e che prova a coniugare l’arte con il mondo giovanile e una moltitudine di nuovi spazi disponibili alla fruizione culturale. E da quest’anno siamo felici di avviare un progetto speciale: doneremo, a titolo definitivo, centinaia di fumetti al Comune di Napoli e alle sue biblioteche, realizzando per l’occasione alcuni eventi in quattro delle stesse. Avviamo con questa rassegna in città la XXV edizione di COMICON che aprirà alla Mostra d’Oltremare dal 1 al 4 maggio 2025”.