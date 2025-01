Torna Ercolano dei Popoli domenica 26

- pubblicità -

Torna il 26 gennaio l’appuntamento al Parco Archeologico di Ercolano con Ercolano dei popoli la serie di incontri organizzati per iniziativa e in collaborazione con Coopculture, questo mese dedicato a ‘Ercolano di cibi e di merci’.

L’appuntamento del 26 gennaio è dedicato ad uno degli argomenti più ricchi e complessi del mondo antico, che coinvolge fattori economici, sociali, di gusto e medico antropologici. Una pluralità di discipline confluiscono in un tema per lo svolgimento del quale il Parco di Ercolano è tra i siti con una peculiarità di testimonianze.

Grazie alla particolare modalità di seppellimento del luogo infatti, la conservazione dei resti organici ha consentito di ricostruire le abitudini alimentari, le conseguenze di tali regimi sulla salute degli antichi abitanti della città, le produzioni e colture, come sappiamo ricchissime grazie alla fertile terra vulcanica, ma anche una straordinaria vicenda di commerci, scambi, contatti, influenze e ricerca di rarità, collegate ai commerci, tra gli altri, con il mondo orientale. Il nutrimento dei popoli antichi passa non solo attraverso questioni politiche e commerciali, ma entra in vicende che riguardano l’identità e la formazione degli individui, nostri diretti antenati.

“Raccontiamo ai visitatori una parte fondamentale della vita quotidiana degli antichi romani che trova ad Ercolano un osservatorio privilegiato, e direi quasi unico per varietà e quantità delle testimonianze archeologiche – dichiara il Direttore Sirano – La nostra città, come altre del mondo romano, era un crocevia di popoli e merci, e questo aspetto ci permette di comprendere meglio la ricchezza culturale e l’influenza delle diverse civiltà che la popolavano. Attraverso la collaborazione con CoopCulture, abbiamo creato un’esperienza immersiva che esplora il ruolo delle attività commerciali e alimentari nella vita quotidiana. Un aspetto affascinante è la varietà di cibi, spezie e utensili da cucina, che testimoniano un contesto multiculturale e un mercato vivace, con un grande scambio di beni tra il Mediterraneo e le aree più lontane. In questo modo, ‘Ercolano dei Popoli’ non è solo una riflessione su una città distrutta dall’eruzione del Vesuvio, ma anche un’opportunità per vedere come le dinamiche sociali, economiche e alimentari contribuiscano a formare un’identità comune che, ancora oggi, possiamo riconoscere nel nostro patrimonio culturale.”

Ercolano dei popoli si svolge al Parco Archeologico di Ercolano alle ore 11.00 del 26 gennaio 2025, per un gruppo di massimo 25 partecipanti, la partecipazione è gratuita al costo regolare del biglietto di ingresso al Parco. Prenotazione al link https://www.coopculture.it/it/prodotti/close-up-cantieri-2025/ o in biglietteria fino ad esaurimento posti. L’appuntamentosi svolge al Parco Archeologico di Ercolano alle ore 11.00 del 26 gennaio 2025, per un gruppo di massimo 25 partecipanti, la partecipazione è gratuita al costo regolare del biglietto di ingresso al Parco. Prenotazione al linko in biglietteria fino ad esaurimento posti.

Il Parco Archeologico di Ercolano annuncia inoltre che, in seguito all’alto gradimento e alla richiesta ricevuta per la visita della Casa della Gemma, l’apertura della domus verrà prolungata per altre due settimane, quindi fino a metà febbraio. Questo darà ai visitatori un’opportunità in più di esplorare uno degli ambienti più affascinanti e suggestivi dell’antica città romana, celebre per i suoi mosaici e gli affreschi ben conservati.