Torna il Pessoa Luna Park e per la prima volta apre il fossato di Castel Sant’Elmo

Il fossato di Castel Sant’Elmo apre a Napoli per la prima volta nella sua storia, e lo fa ospitando una nuova tappa di Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante che da cinque anni trasforma spazi urbani inutilizzati in utopie con-temporanee di gioco, cultura e musica per Millennial e GEN Z.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero, che aprono al pubblico un percorso finora inedito all’interno del complesso monumentale.
Il luna park occuperà il fossato dal 16 luglio al 9 agosto e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica.
Ad aprirlo sarà l’inaugurazione di giovedì 16 luglio, a ingresso gratuito dalle 19.00: ad accogliere il pubblico sarà un rito collettivo firmato dalla Banda Basaglia, 22 fiati che suoneranno Like a Virgin per accompagnare il primo, vero attraversamento del Fossato. I primi 100 che si presenteranno in biglietteria tra le 19.00 e le 19.15 entreranno nella storia come i primi attraversatori del Fossato di Castel Sant’Elmo, e riceveranno in omaggio 100 birre Peroni Nastro Azzurro e Fontanella distribuzioni.
Dal tramonto in poi, spazio alla Festa in Maschera e, a seguire, alla performance delle mitiche drag queen Karma B.
Pessoa Luna Park è pensato soprattutto per Millennial e GEN Z, ma resta aperto a tutte le età: un’utopia che restituisce agli adulti la libertà di giocare, incontrarsi e stupirsi con la leggerezza di quando erano bambini, senza escludere i più piccoli, a cui è dedicato uno spazio apposito. Il progetto intreccia ecologia, innovazione e produzione culturale anche negli allestimenti: la plastica raccolta viene riciclata e trasformata in filamento per la stampa 3D degli oggetti del parco, a partire dalla marchetta, il gettone che attiva giochi ed esperienze e che ogni visitatore può comprare, usare o regalare.
IL PROGRAMMA
Il Fossato ospiterà installazioni e giochi in versione XXL che sfidano gli stereotipi, firmati da Pessoa Luna Park e dall’artista social-pop Roxy in the Box, un’area scacchi curata dall’Accademia Scacchistica Napoletana, un palco con concerti, talk dal vivo e dj set, un cinema e un teatro all’aperto, un programma di letture e podcast live, e format eno-gastronomici collettivi con tavolate condivise.
Pessoa Luna Park è prima di tutto un parco culturale e interattivo per la città, sempre accessibile a prescindere dalla programmazione del giorno: gli appuntamenti della settimana vengono svelati ogni 7 giorni sul profilo Instagram @pessoalunapark.
Anche la scelta dei partner segue lo spirito di Pessoa Luna Park: una mobilità sostenibile per raggiungere il parco, e una linea food che intreccia radicamento nel territorio e visione innovativa.
INFORMAZIONI PRATICHE
Quando: 16 luglio – 9 agosto e 3 settembre – 4 ottobre 2026
Orari: 16 luglio – 9 agosto: giovedì-domenica 17.30–00.30. 3 settembre – 4 ottobre: giovedì e venerdì 17.30–00.30, sabato e domenica anche dalle 11.00. L’ingresso chiude tassativamente alle 00.30.
Accesso al complesso: chi entra entro le 18.30 può visitare anche il resto di Castel Sant’Elmo, inclusa la terrazza panoramica.
Biglietti: intero € 2,50 (a partire dalle 16.30); ridotto 18-25 anni € 2,00; gratuito under 18 e over 65. Il ricavato è interamente devoluto ai Musei Nazionali del Vomero. Il 16 luglio, giorno dell’inaugurazione, ingresso gratuito dalle 19.00.
Pass Pessoa: € 15,00 per 15 ingressi (1 euro a ingresso), con accesso salta-fila.
CHI È PESSOA LUNA PARK
Dichiarazioni
— Direzione dei Musei Nazionali del Vomero
«Quando siamo entrate nel Fossato non abbiamo guardato il panorama che tutti conoscono. Abbiamo guardato il Castello dal basso e ci siamo chieste se quello spazio potesse vivere in un modo diverso. Pessoa Luna Park nasce proprio da questo: cambiare prospettiva e immaginare nuovi usi per luoghi che sembrano già raccontati. Per noi questa non è solo una nuova edizione, ma un progetto pilota che speriamo possa aprire nuove possibilità per Castel Sant’Elmo e per la città.»
— Azzurra Galeota, Co-founder e Chief Utopian Officer di Pessoa
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.