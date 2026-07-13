Torna il Pessoa Luna Park e per la prima volta apre il fossato di Castel Sant’Elmo

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Il fossato di Castel Sant’Elmo apre a Napoli per la prima volta nella sua storia, e lo fa ospitando una nuova tappa di Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante che da cinque anni trasforma spazi urbani inutilizzati in utopie con-temporanee di gioco, cultura e musica per Millennial e GEN Z.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i Musei Nazionali del Vomero, che aprono al pubblico un percorso finora inedito all’interno del complesso monumentale.

Il luna park occuperà il fossato dal 16 luglio al 9 agosto e dal 3 settembre al 4 ottobre 2026, dal giovedì alla domenica.

Ad aprirlo sarà l’inaugurazione di giovedì 16 luglio, a ingresso gratuito dalle 19.00: ad accogliere il pubblico sarà un rito collettivo firmato dalla Banda Basaglia, 22 fiati che suoneranno Like a Virgin per accompagnare il primo, vero attraversamento del Fossato. I primi 100 che si presenteranno in biglietteria tra le 19.00 e le 19.15 entreranno nella storia come i primi attraversatori del Fossato di Castel Sant’Elmo, e riceveranno in omaggio 100 birre Peroni Nastro Azzurro e Fontanella distribuzioni.

Dal tramonto in poi, spazio alla Festa in Maschera e, a seguire, alla performance delle mitiche drag queen Karma B.

Pessoa Luna Park è pensato soprattutto per Millennial e GEN Z, ma resta aperto a tutte le età: un’utopia che restituisce agli adulti la libertà di giocare, incontrarsi e stupirsi con la leggerezza di quando erano bambini, senza escludere i più piccoli, a cui è dedicato uno spazio apposito. Il progetto intreccia ecologia, innovazione e produzione culturale anche negli allestimenti: la plastica raccolta viene riciclata e trasformata in filamento per la stampa 3D degli oggetti del parco, a partire dalla marchetta, il gettone che attiva giochi ed esperienze e che ogni visitatore può comprare, usare o regalare.

IL PROGRAMMA

Il Fossato ospiterà installazioni e giochi in versione XXL che sfidano gli stereotipi, firmati da Pessoa Luna Park e dall’artista social-pop Roxy in the Box, un’area scacchi curata dall’Accademia Scacchistica Napoletana, un palco con concerti, talk dal vivo e dj set, un cinema e un teatro all’aperto, un programma di letture e podcast live, e format eno-gastronomici collettivi con tavolate condivise.

Pessoa Luna Park è prima di tutto un parco culturale e interattivo per la città, sempre accessibile a prescindere dalla programmazione del giorno: gli appuntamenti della settimana vengono svelati ogni 7 giorni sul profilo Instagram @pessoalunapark.

Anche la scelta dei partner segue lo spirito di Pessoa Luna Park: una mobilità sostenibile per raggiungere il parco, e una linea food che intreccia radicamento nel territorio e visione innovativa.

Mobile partner: Lime;

CU.QU. – Cucina di Quartiere, Irpinia Mood, Mar Limone e Staj Noodle, quattro realtà che reinterpretano la tradizione gastronomica napoletana e campana con un linguaggio contemporaneo. Con anche il sostegno della Fondazione Luciano De Crescenzo e dell’Ospedale delle Bambole. Food Partner:quattro realtà che reinterpretano la tradizione gastronomica napoletana e campana con un linguaggio contemporaneo. Con anche il sostegno dellae dell’

INFORMAZIONI PRATICHE



Dove: Fossato di Castel Sant’Elmo, Vomero – Napoli

Quando: 16 luglio – 9 agosto e 3 settembre – 4 ottobre 2026

Orari: 16 luglio – 9 agosto: giovedì-domenica 17.30–00.30. 3 settembre – 4 ottobre: giovedì e venerdì 17.30–00.30, sabato e domenica anche dalle 11.00. L’ingresso chiude tassativamente alle 00.30.

Accesso al complesso: chi entra entro le 18.30 può visitare anche il resto di Castel Sant’Elmo, inclusa la terrazza panoramica.

Biglietti: intero € 2,50 (a partire dalle 16.30); ridotto 18-25 anni € 2,00; gratuito under 18 e over 65. Il ricavato è interamente devoluto ai Musei Nazionali del Vomero. Il 16 luglio, giorno dell’inaugurazione, ingresso gratuito dalle 19.00.

Pass Pessoa: € 15,00 per 15 ingressi (1 euro a ingresso), con accesso salta-fila.

CHI È PESSOA LUNA PARK

Nato cinque anni fa e radicato a Napoli, Pessoa Luna Park è un progetto culturale itinerante che riattiva spazi urbani inutilizzati in modalità temporary, intrecciando in modo inedito tre vocazioni: ecologia, innovazione e produzione culturale. Sulla scia dei grandi programmi di rigenerazione urbana delle capitali europee, il progetto realizza ogni estate un luna park temporaneo all’aperto in cui cultura, socialità, gioco ed educazione convivono nell’immagine di una città più sostenibile: un’utopia immaginata per Millennial e GEN Z ma aperta a tutte le età.

Dichiarazioni

L’apertura straordinaria del Fossato di Castel Sant’Elmo rappresenta un momento storico di restituzione di un bene monumentale alla città di Napoli. Attraverso la rigenerazione urbana e il linguaggio del gioco e della cultura, questo luogo millenario si trasforma in uno spazio di aggregazione contemporaneo e inclusivo.»

— Direzione dei Musei Nazionali del Vomero .»— Direzione dei Musei Nazionali del Vomero «Quando siamo entrate nel Fossato non abbiamo guardato il panorama che tutti conoscono. Abbiamo guardato il Castello dal basso e ci siamo chieste se quello spazio potesse vivere in un modo diverso. Pessoa Luna Park nasce proprio da questo: cambiare prospettiva e immaginare nuovi usi per luoghi che sembrano già raccontati. Per noi questa non è solo una nuova edizione, ma un progetto pilota che speriamo possa aprire nuove possibilità per Castel Sant’Elmo e per la città.»

— Azzurra Galeota, Co-founder e Chief Utopian Officer di Pessoa