Torna il VG21 Mattina da lunedì 1

- pubblicità -

La Campania dall’alba, in diretta, su Canale 21. Da lunedì 1° settembre l’informazione live sulla nostra emittente torna a “farsi in quattro” con l’edizione 2025-26 del VG21 Mattina, le morning news dal lunedì al venerdì sia sul digitale terrestre (canale 10 in Campania e 19 nel Lazio su Canale 21 Extra) sia in web streaming su canale21.it.

Dalle 6.15 in punto i contenuti più aggiornati, completi e vicini alla Campania che si sveglia. Ma lo sguardo ai panorami più belli con webcam esclusive, le notizie del giorno, le prime pagine dei giornali e i punti su meteo, traffico e viabilità sono solo l’antipasto di un appuntamento sempre ricco di informazioni utili, per cominciare al meglio la giornata.

Alle 7.30 il tradizionale appuntamento carico di fede, devozione e pietà popolare, con la Santa Messa i dalla Casa di Loreto. Dalle 8.00 alle 8.30 di nuovo insieme live tra collegamenti in esterna, dibattiti sui temi del momento, tantissime rubriche che vanno dal fitness alla cucina, dalla salute al giardinaggio, dai consumi alla tecnologia per tutti passando per le questioni fiscali, legali e condominiali.

Confermatissima “La Campania in diretta”, spazio itinerante che ogni giorno porta i telespettatori in tutte le province della Regione, approfondendo l’attualità e le storie da Avellino, Benevento, Caserta e Salerno con i corrispondenti del VG21.

Sempre massima risonanza ai telespettatori grazie all’ “SOS 21”, una linea WhatsApp aperta 24 ore su 24 sette giorni su sette per segnalare problemi, disservizi e disagi, ma anche per condividere panorami e storie da raccontare: basta salvare il numero sulla rubrica del proprio smartphone e inviare foto, video e messaggi testuali o vocali allo 081-7623994.