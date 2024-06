Torna la poesia dai balconi del Rione Sanità: il pubblico vota per decretare il Campione della Campania

Si terrà domenica 9 giugno nella città di Napoli alle 18.00 la semifinale del Campionato regionale di poesia performativa organizzato da Caspar Campania Slam Poetry, che da otto anni propone questo campionato artistico, in collaborazione con LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) e, da quest’anno, con il Coordinamento Campano.

L’appuntamento nasce dalla rinnovata collaborazione tra Caspar e Putéca Celidònia, collettivo artistico che ha preso in gestione due beni confiscati alla camorra nel Rione Sanità, promotore del format il “Vicolo della cultura” e altri progetti sociali, come “Voci di dentro”, podcast in onda su RaiPlaySound , basato sul laboratorio teatrale tenuto dalla compagnia all’interno dell’istituto penale giovanile di Nisida.

Questa domenica sei poeti si sfideranno a colpi di versi, esibendosi dai balconi del Vicolo della cultura, in via Montesilvano 4/5, mentre il pubblico potrà ascoltare le esibizioni in filodiffusione.

A decretare i vincitori sarà il pubblico presente, che potrà esprimere il proprio gradimento delle esibizioni secondo le regole canoniche del Poetry Slam, un format che ha sempre più successo in tutto lo stivale e che è particolarmente amato in Campania per la sua formula divertente e aggregativa.

Chi di questi promettenti autori passerà alla Finale Regionale e concorrerà per le nazionali?

“Sono veramente soddisfatta di come abbiamo gestito il campionato quest’anno – dichiara Stella Iasiello, referente per la provincia di Avellino e coordinatrice regionale – Per la prima volta, dopo quasi dieci anni, il Coordinamento Campano non ha coinciso solo con il nostro collettivo, Caspar Campania Slam Poetry, ma ha visto il fiorire di tanti altri collettivi sul territorio Campano (“Diverbio” sull’agro-aversano, “Flysch Fact” su Benevento, “Limen” su Salerno, “Il Piccolo” su Battipaglia, “PoeMare” su Napoli), segno che questo duro e lungo lavoro ha finalmente portato frutti! Ringrazio principalmente questi collettivi, con alcuni dei quali avevamo già cominciato una collaborazione lo scorso anno, per il sostegno dimostrato anche nell’affidarsi a noi per la gestione delle finali regionali, che vedrà, anche grazie a loro, le poetiche di tanti nuovi autori che si affacciano nel panorama della poesia performativa campana.”

Evento gratuito.

Si raccomanda la massima puntualità poiché lo spettacolo si avvale della luce naturale.

Per informazioni:

casparcampania@gmail.com