Torna Strane Coppie, la XVIII edizione, si inizia sabato 4 a Palazzo Reale

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Strane Coppie, rassegna di letteratura e arte internazionale ideata dalla scrittrice e giornalista Antonella Cilento e realizzata da Ass. Cult. Aldebaran Park APS |Lalineascritta Laboratori di Scrittura, giunge alla 18esima edizione affrontando lo scottante tema “Confini” e lo declina in una rassegna letteraria internazionale che tocca “Linee e frontiere. Donne, sangue, storia, lingua”, una mostra d’artiste contemporanee campane, “La linea della materia”, e in un convegno, “Confini&Frontiere”, dedicato al territorio, al paesaggio e all’editoria.

Confini

Ci sembra, in questo momento storico, che Strane Coppie debba affrontare il tema dei Confini, che siano geografici o politici, che siano linguistici o culturali, che narrino di esili, guerre, razzismi o che rappresentino nuove frontiere da cui ripartire.

Prestigiosi relatori e relatrici racconteranno al pubblico coppie (strane) di scrittori e scrittrici, in alcuni casi dimenticati o poco conosciuti, per tornare a ragionare e ad approfondire un’idea di letteratura che non sia solo di consumo veloce ma che sia un recupero di grandi opere e gradi voci sommerse.

Gli ospiti

Saranno a Strane Coppie: Giuseppe Montesano, Matteo Palumbo, Gianni Montieri, Anna Ruchat, Marta Morazzoni, Giorgio Mariani, Vittorio Giacopini, Giorgia Spadoni, Monica Ruocco, Mariarosaria Sciglitano, Melania G. Mazzucco, Mario Fortunato, Giuseppe Gaeta, Daniela Colafranceschi, Mauro Franco Minervino, Davide Vargas, e due ospiti internazionali Josè Ovejero e Edurne Portela.

Croce e Basile

Si narrerà con il corredo di lettura e musica, di Benedetto Croce & G.B. Basile maestri ispiratori di Roberto De Simone (anteprima della manifestazione nell’ambito del Campania Libri Festival a Napoli), poiché una prima frontiera è quella della tradizione, e di Ágota Kristóf & Mariella Mehr, a Milano, poiché la storia di esilio, esclusione e violenza accomuna le due scrittrici, dall’Ungheria alla Svizzera.

E poi, a Napoli, di Stephen Crane & Franz Werfel, narratori del confine umano durante un genocidio, quello armeno, e una guerra, quella civile americana. E ancora di Simone Weil & Rachel Bespaloff, che dall’Iliade guardano alla guerra e alla pulsione di morte del nostro presente. E inoltre, di Grazia Deledda & Thomas Hardy, Strana Coppia immaginata da D.H. Lawrence, che vide già la vicinanza del traumatico passaggio dalla cultura agricola a quella industriale nella Sardegna di Deledda e nell’Inghilterra di Hardy.

Dedicato ad Anna Toscano

L’intera manifestazione celebra anche una delle sue storiche protagoniste, Anna Toscano, poeta e scrittrice, scomparsa prematuramente presentando il suo romanzo postumo, Brava Giulia (nottetempo) e si conclude con due ospiti internazionali di particolare spicco, José Ovejero e Edurne Portela, coppia nella vita e nell’arte, romanzieri di spicco della letteratura basca e spagnola contemporanee, che con Una bellezza terribile (Voland) raccontano il confine della resistenza a guerre e dittature lungo l’intero Novecento.

Arte contemporanea

Con la rassegna avrà luogo anche la mostra d’arte contemporanea a cura di Simona Di Sciullo, La linea della materia, che vede protagoniste Iole Cilento, Luana Di Sarno, Ellen G. e il convegno Confini&Frontiere, che vede protagonisti antropologi, architetti ed editori per ragionare di nuove frontiere del paesaggio e dell’editoria.

I luoghi

Strane Coppie valorizza inoltre luoghi che rappresentano il patrimonio artistico, culturale e storico campano trascurato o in ombra , ovvero il Monastero delle Trentatré, ultima clausura del Mezzogiorno, dove, nella Sala Longo e negli spazi del giardino e della antiche cantine l’Atrio delle Trantatré ONLUS ospiterà la manifestazione.

Il convegno finale è previsto in un luogo di grande importanza e prestigio storico artistico della città, ovvero l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il programma della rassegna:

Napoli, domenica 4 ottobre 2026, h 16:00

Campania Libri Festival | Palazzo Reale | Teatro di Corte

La linea delle radici

B. Basile & Benedetto Croce

nel nome del Maestro Roberto De Simone

Giuseppe Montesano e Matteo Palumbo

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Gea Martire

Milano, lunedì 26 ottobre 2026, h 18:00 | BPM Sala delle Colonne, via San Paolo 12

La linea delle donne

Ágota Kristóf & Mariella Mehr

Omaggio ad Anna Toscano

con Gianni Montieri e Anna Ruchat

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Manuela Mandracchia

Napoli, sabato 31 ottobre 2026| Atrio delle Trentatré, Via Armanni 16

h 17:30 | La linea della memoria

Omaggio ad Anna Toscano

Brava Giulia di Anna Toscano (nottetempo)

con Antonella Cilento e Gianni Montieri

h 19:30 | La linea del sangue

Stephen Crane & Franz Werfel

Il segno rosso del coraggio e I quaranta giorni del Mussa Dagh

con Marta Morazzoni e Giorgio Mariani

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Fabio Cocifoglia

Napoli, sabato 7 novembre 2026, h 18:00| Atrio delle Trentatré, Via Armanni 16

La linea greca

Simone Weil & Rachel Bespaloff

La rivelazione greca e Sull’Iliade

con Giuseppe Montesano e Vittorio Giacopini

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Imma Villa

Napoli, sabato 14 novembre 2026| Atrio delle Trentatré, Via Armanni 16

h 11:00 | La linea della lingua

Traduttrici

Giorgia Spadoni, Monica Ruocco, Mariarosaria Sciglitano, Anna Ruchat

dialogano intorno a: Todor P. Todorov, Hagabula |Adania Shibli, Un dettaglio minore |Krisztina Tóth, Gli occhi della scimmia | Mariella Mehr, Labambina

coordina Antonella Cilento

h 17:00 | La linea della terra

Grazia Deledda & Thomas Hardy

con Melania G. Mazzucco e Mario Fortunato

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Cecilia Lupoli

h 20:00 | La linea della rivoluzione

Josè Ovejero e Edurne Portela

Una bellezza terribile (Voland)

traduzione di Antonella Sara

coordina Antonella Cilento

letture e musica Paolo Coletta e Cecilia Lupoli

Napoli |31 ottobre-14 novembre 2026 | Atrio delle Trentatré, Via Armanni 16

La linea della materia

mostra a cura di Simona Di Sciullo

opere di Iole Cilento, Luana Di Sarno ed Ellen G.

Sabato 31 ottobre h 17:00-21:00 | VERNISSAGE

Sabato 7 novembre h 17:00 | Performance di Iole Cilento

Sabato 14 novembre h 11:00-21:00 | FINISSAGE

Napoli | giovedì 26 novembre 2026 |Accademia di Belle Arti di Napoli via S. Maria di Costantinopoli, 10

Confini&Frontiere

h 10:00-13:00|Paesaggi. Arte, mare, strade, città

Giuseppe Gaeta, Daniela Colafranceschi, Mauro Franco Minervino, Davide Vargas

coordina Antonella Cilento

h 15:00-18:00 | L’editoria indipendente e le nuove frontiere della letteratura

Mauro Daltin (Bottega Errante Editore), Paolo Guazzo (Cliquot), Cristina Pascotto (Safarà)

coordinano Stefania Cantelmo e Giuseppe D’Antonio