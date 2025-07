Tornano I Venerdì di Ercolano, 6 appuntamenti serali

- pubblicità -

Si rinnova anche per l’estate 2025 uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama campano: I Venerdì di Ercolano, la rassegna serale promossa dal Parco Archeologico di Ercolano, che giunge alla sua ottava edizione e conferma la vocazione del sito a farsi luogo di incontro tra memoria storica e linguaggi artistici contemporanei alla ricerca di nuovi modi per comunicare e condividere lo straordinario patrimonio del sito UNESCO.

Dal 4 luglio all’8 agosto 2025, ogni venerdì dalle ore 20:00 alle 24:00, il Parco si trasforma in un palcoscenico diffuso tra le domus, le strade e le botteghe dell’antica città, con performance artistiche, danza, teatro e musica dal vivo. Un’esperienza immersiva di conoscenza e bellezza, sotto il cielo stellato di Ercolano.

L’evento si svolge nell’ambito del Piano di valorizzazione del Ministero della Cultura e in

collaborazione con la Regione Campania- SCABEC.

Una nuova formula per vivere la città antica

La grande novità dell’edizione 2025 è l’apertura serale libera e autonoma dell’area archeologica che permette, all’interno di una fascia oraria di un’ora e mezzo, ai visitatori di muoversi in piena libertà lungo un itinerario appositamente illuminato, arricchito da contenuti digitali e da momenti performativi in postazioni dedicate.

Grazie all’applicazione Ercolano Digitale (scaricabile gratuitamente sul posto), il pubblico può seguire un percorso interattivo pensato per la rassegna, con materiali di approfondimento e supporti multimediali, perfettamente integrati alla visita fisica. Un modo nuovo e coinvolgente per scoprire l’antica Herculaneum.

“Una notte al Parco Archeologico di Ercolano è più di una percorso serale: è un’esperienza di bellezza, storia e immaginazione – dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco – Una città antica, raccontata con i linguaggi del presente, rivive in un viaggio emozionale tra corpo e mito dove protagonista è il visitatore”.

Corpo e mito: il tema dell’edizione 2025

Il filo conduttore degli eventi è il rapporto tra corpo e mito, affrontato attraverso linguaggi artistici differenti. Il mito, inteso come insieme di racconti e immagini simboliche che attraversano i secoli, e che diventa lente per osservare il corpo umano: le sue metamorfosi, i suoi desideri, i suoi riti. L’arte torna quindi a farsi voce del passato, ma anche specchio del presente, offrendo al pubblico proposte di lettura sotto varie angolazioni mettendo in primo piano l’aspetto emozionale e sensoriale del patrimonio archeologico.

Biglietti in vendita solo online per fasce orarie: 20.00 e 22.00:

IL PROGRAMMA ARTISTICO

Otto postazioni spettacolo disseminate lungo il percorso di visita accolgono i visitatori con performance cicliche della durata di 3-4 minuti, che si ripetono per l’intera fascia oraria.

Tra le proposte artistiche:

Compagnia teatrale Cercamond – Carne e cenere

Due quadri teatrali che mettono in scena un corpo vivo, pulsante, tra suggestioni mitologiche e umorismo:

Cornelia Dance Company – Corpus Evocans

Performance coreografiche site-specific, che rievocano miti e riti attraverso il linguaggio del corpo:

Associazione Pagus – Radici sonore – Il respiro della terra

Un’esperienza sonora immersiva ideata da Vincenzo Romano, per ascoltare le vibrazioni del paesaggio:

Antica Spiaggia: il respiro del mare, memoria viva di Ercolano.

I VENERDI’ DI ERCOLANO

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Date: 4, 11, 18, 25 luglio – 1, 8 agosto 2025

Orari: 20:00 – 24:00

Ingressi: Corso Resina 187 e via dei Papiri Ercolanesi 19

Biglietti

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00 per la fascia di età 18-25 non compiuti, compresi cittadini UE e per i possessori di Campania Artecard

Gratuito per i minorenni, per i disabili e loro accompagnatori.

Modalità di acquisto

I biglietti possono essere acquistati:

online sul sito ercolano.coopculture.it;

tramite call center al numero +39 081 0106490 (attivo anche per informazioni, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

L’accesso al Parco sarà organizzato su due turni:

Primo turno: ingresso dalle ore 20:00, con visita fino alle ore 21:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 21:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 22:00.

ingresso dalle ore 20:00, con visita fino alle ore 21:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 21:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 22:00. Secondo turno: ingresso dalle ore 22:00, con visita fino alle ore 23:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 23:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 24:00.

Durata della visita: circa 1 ora e 30 minuti.

Per ogni serata è previsto un numero massimo di 500 visitatori per ciascuna fascia oraria, per un totale di 1000 visitatori a serata.

Durante ciascun turno, i visitatori potranno accedere in qualsiasi momento della propria fascia oraria (per il primo turno, dalle 20:00 alle 21:30 e per il secondo turno dalle 22:00 alle 23:30, resta comunque obbligatoria l’uscita dall’area archeologica alle ore 21:30 per il primo turno e 23:30 per il secondo turno).

L’esperienza di visita sarà libera: i visitatori potranno muoversi autonomamente in un percorso che include luoghi ed edifici adeguatamente illuminati. Lungo l’itinerario, in postazioni dedicate, si svolgeranno performance artistiche (teatro, danza, musica), ciascuna della durata di 3-4 minuti, ripetute ciclicamente per l’intera durata dei due turni.

Per garantire un’esperienza piacevole e sicura:

I visitatori dovranno muoversi evitando assembramenti, seguendo le indicazioni del personale di vigilanza e accoglienza, supportati da segnaletica e messaggi sonori e digitali.

All’ingresso sarà distribuita una mappa con i percorsi, i luoghi visitabili e la posizione delle varie performance. Il qrcode darà accesso all’app Ercolano digitale con l’itinerario specifico de I venerdì di Ercolano.

Accessibilità

I visitatori su sedia a rotelle possono richiedere assistenza scrivendo a: pa-erco@cultura.gov.it almeno 3 giorni prima della visita, indicando data, orario e recapito telefonico.

Consigli utili

Si raccomanda l’uso di scarpe basse e

Si consiglia di proteggere la pelle con repellenti per insetti, per un maggiore comfort durante la visita

Condizioni meteo

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento potrebbe essere annullato. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, i biglietti acquistati saranno rimborsati.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio info e prenotazioni al numero +39 081 0106490 (attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Parcheggi

Possibilità di parcheggio gratuito presso la Scuola Rodinò (Via IV Novembre), la Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre), presso il parcheggio di Villa Favorita (Corso Resina) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

presso la Scuola Rodinò (Via IV Novembre), la Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre), presso il parcheggio di Villa Favorita (Corso Resina) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Possibilità di parcheggio a pagamento presso il Parcheggio Comunale “Herculaneum Parking” in Via dei Papiri

Informazioni importanti

La prevendita è obbligatoria anche per i visitatori che usufruiscono del biglietto

Il biglietto può essere acquistato per tutta la durata del turno, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 500 biglietti per ciascun turno): Primo turno : dalle ore 20:00 alle ore 21:30 Secondo turno : dalle ore 22:00 alle ore 23:30



ABBONATI

I possessori di abbonamento al Parco Archeologico di Ercolano (acquistabile sia on line sul sito www.ercolano.coopculture.it, sia presso la biglietteria del Parco) avranno diritto ad un ingresso gratuito in una delle date programmate previa prenotazione sul sito www.ercolano.coopculture.it.