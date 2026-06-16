Tornano Le Conversazioni a Capri, tutti gli appuntamenti

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Il festival internazionale Le Conversazioni ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini celebra il suo ventesimo anniversario e torna con gli appuntamenti estivi 2026 a Capri, dopo gli eventi a New York e Roma, con sei incontri con i protagonisti della cultura contemporanea.

Piazzetta Tragara

Nella suggestiva cornice di Piazzetta Tragara (ore 19), dal 26 al 28 giugno, saranno ospiti Jan Brokken, Maurizio De Giovanni e Nicola Gardini, e poi dal 3 al 5 luglio, William Oldroyd, Yasmina Reza e Walter Siti.

La sfida: senza crisi non ci sono sfide (A. Einstein)

L’edizione 2026 si interroga su uno dei concetti più potenti e ambivalenti del nostro tempo: la Sfida, partendo da una citazione di Albert Einstein: «Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.» Un invito per gli ospiti a riflettere sul tema di questa edizione cercando di andare oltre una singola verità troppo facilmente condivisibile, interrogandosi se la vera sfida non sia accettare la routine, anche a rischio di una lenta agonia, ed esplorando il suo significato nelle diverse culture, epoche e contesti sociali.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il festival

Il calendario de Le Conversazioni 2026 conferma ancora una volta la forte identità di un festival diffuso che spazia tra diverse città e nazioni.

Un festival internazionale itinerante, infaticabile laboratorio di idee che conta ad oggi centinaia di ospiti e che da vent’anni, dal 2006, organizza eventi a New York, Washington, Bogotà, Parigi, Milano, Roma, Napoli, Capri e Palermo.

In due decenni il festival ha esplorato i temi più urgenti e profondi dell’esistenza umana: identità, memoria, vizi capitali, diritti umani, eros, politicamente corretto, vincitori e vinti, corruzione e purezza, rivoluzione, diversità, menzogna, felicità, pregiudizio, desiderio, tradimento, viaggio, tempo e tabù.

I protagonisti in 20 anni

Tra i tanti protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte in questi 20 anni de Le Conversazioni: Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Salman Rushdie, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Colm Toibin, Anna Funder, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica Jong, Gay Talese, Wole Soyinka, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Dave Eggers, Patti Smith, Martin Scorsese, John Banville, Ian Buruma, David Mamet, Bennett Miller, Anne Applebaum, Manuel Vilas, Ari Aster, Laurie Anderson, Joshua Cohen, Siri Hustvedt, Anthony Appiah e molti altri. Tra gli italiani ricordiamo Paolo Sorrentino, Alessandro Baricco, Jovanotti, Paolo Giordano, Sandro Veronesi, Claudio Magris, Alessandro Piperno, Massimo Cacciari, Pupi Avati, Nicola Lagioia, Melania Mazzucco e Gabriele Salvatores.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI A CAPRI

26 giugno Jan Brokken

Ad aprire gli incontri a CAPRI, venerdì 26 giugno, sarà lo scrittore olandese Jan Brokken, i cui libri spesso intrecciano biografia, viaggio, storia e ricostruzione documentaria. Il suo ultimo lavoro è La malinconia del viaggiatore (Iperborea, 3 giugno 2026), una raccolta di quattordici racconti tra Europa e America, che segue La scoperta dell’Olanda (2025).

27 giugno Maurizio de Giovanni

Sabato 27 giugno a conversare con Antonio Monda sarà lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo Maurizio de Giovanni che con il suo ultimo romanzo Il tempo dell’orologiaio (Feltrinelli, maggio 2026), ha concluso la saga de L’orologiaio di Brest.

28 giugno Nicola Gardini

A chiudere il primo week end di appuntamenti, domenica 28 giugno, sarà lo scrittore ed artista Nicola Gardini, che ha recentemente pubblicato il libro Daddy (Mondadori, febbraio 2026). Tra i saggi più recenti Il romanzo più bello del mondo. L’Odissea raccontata da Nicola Gardini (Garzanti, 2025) ed Eco in una casa nuova. Dire e ascoltare il dolore (Aboca, 2025).

3 luglio William Oldroyd

Venerdì 3 luglio, ad aprire il secondo week end sarà il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, che ha esordito con il film Lady Macbeth (2016), e nel 2023 esce con il film Eileen. Il suo lavoro più recente è la serie His & Hers, interpretata da Tessa Thompson, uscita su Netflix a gennaio 2026.

4 luglio Yasmina Reza

Sabato 4 luglio sarà ospite Yasmina Reza, una delle più celebrate drammaturghe, scrittrici e sceneggiatrici francesi contemporanee. Tra le sue opere teatrali più note Art e Il dio del massacro (Adelphi), adattato per il cinema da Roman Polanski con il titolo Carnage. Il suo ultimo lavoro si intitola Da nessuna parte (Adelphi, febbraio 2026) composto da due testi finora inediti in Italia, e riuniti in un unico volume.

5 luglio Walter Siti

Domenica 5 luglio chiuderà gli incontri a Capri lo scrittore Walter Siti. vincitore del Premio Strega nel 2013 con il romanzo Resistere non serve a niente (Rizzoli, 2012). Tra i suoi ultimi saggi La fuga immobile. Lo strano caso della generazione Z (Silvio Berlusconi Editore, 2025) e Il romanzo sotto accusa, raccolta di saggi in uscita il 23 giugno con Rizzoli.

GLI APPUNTAMENTI DA INIZIO ANNO

Le Conversazioni 2026 sono iniziate già a gennaio con una serie di incontri internazionali che hanno attraversato Roma e New York.

Protagonisti a Palazzo Merulana sono stati Paolo di Paolo e Valerio Magrelli, mentre nei giardini dell’Hotel de Russie sono stati ospiti Fausto Bertinotti e Gianfranco Fini. Sempre a Roma, in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si sono svolti gli incontri con Giuseppe Tornatore, Chiara Gamberale e Francesco Piccolo.

A New York, come di consueto, gli eventi sono stati ospitati in sedi di grande prestigio. Stuart Klawans e Katie Kitamura sono stati protagonisti alla New York Society Library; Joyce Carol Oates alla New York Historical; Colum McCann, Ira Sachs e Olivier Guez alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University.

Gli incontri internazionali a Roma e New York riprenderanno da settembre fino alla fine dell’anno.

Le Conversazioni Capri 2026 è presentato da Dazzle Communication, in collaborazione con il Comune di Capri, con il sostegno di Fondazione Lottomatica, e con il contributo di Persol e Generali come Official Sponsor, con il supporto del Grand Hotel Quisisana e con ntdesign, Netcongress e Hotel Punta Tragara quali Partner del festival.

Si ringrazia Eni per il prezioso sostegno in qualità di main sponsor a Roma.

www.leconversazioni.it

LE CONVERSAZIONI 2026

CAPRI | il programma

CAPRI

Piazzetta Tragara – ore 19.00

ven 26/6 Jan Brokken

sab 27/6 Maurizio De Giovanni

dom 28/6 Nicola Gardini

ven 3/7 William Oldroyd

sab 4/7 Yasmina Reza

dom 5/7 Walter Siti