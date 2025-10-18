Totò e la sua Napoli, da un’idea di Pupi Avati la mostra a Palazzo Reale

- pubblicità -

Nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, promuove la mostra “Totò e la sua Napoli” che sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026.

La mostra nasce da un’idea di Pupi Avati, membro del Comitato Nazionale Neapolis 2500, e rappresenta un’inedita esposizione che rende omaggio al legame profondo e indissolubile tra Antonio de Curtis, in arte Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità.

Questa mostra rappresenta la prima tappa di un progetto internazionale che, dopo Napoli, approderà a New York, a testimonianza della forza universale dell’arte e dello spirito di Totò, ambasciatore nel mondo della cultura e dell’ironia partenopea.

“Con questa mostra – afferma il Prefetto di Napoli e Presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500, Michele di Bari – celebriamo non solo il genio di Totò, ma anche l’anima più autentica di Napoli. Totò è stato e rimane il volto di una città che ha saputo fare della creatività, dell’ironia e della resilienza la propria cifra distintiva. Il suo legame con Napoli è indissolubile, un dialogo d’amore che attraversa le generazioni e unisce la città al mondo intero. In occasione dei 2500 anni della fondazione di Neapolis, questo omaggio rappresenta un tributo alla storia e alla vitalità culturale della nostra città che sa sempre è di ispirazione per il mondo.”

“Totò e la sua Napoli” accompagnerà il visitatore in un viaggio emozionante attraverso la vita e la carriera dell’artista, rievocando la sua napoletanità profonda, ironica e malinconica, e il suo legame con la tradizione e la cultura popolare. Il percorso si articolerà in sezioni tematiche che ripercorrono le tappe fondamentali del suo mondo umano e artistico:

Le origini – Il Rione Sanità – Totò e le bellezze della sua Napoli – Teatro – Cinema – Poesie – Canzoni – Testimonianze – Il saluto della sua Napoli. In mostra, documenti originali, fotografie, filmati, costumi di scena, manifesti, locandine, installazioni multimediali e testimonianze permetteranno di scoprire un Totò inedito, restituendone il ritratto intimo e collettivo: quello di un uomo, di un artista e di un simbolo immortale della città.

L’esposizione è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura) con la partecipazione degli Eredi Totò.

Per rimanere aggiornati sulle attività e gli eventi previsti nell’ambito del programma definito dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 è possibile consultare il sito web www.napolimusa.it.