/tràt·ti/, la prima personale di Raffaella Vasco

- pubblicità -

Venerdì 23 gennaio alle ore 18:00 si è tenuto il vernissage di /tràt·ti/, prima mostra personale di Raffaella Vasco, ospitata negli spazi dell’Acquedotto Augusteo del Serino, nel Rione Sanità (Via Arena della Sanità 5) a Napoli.

La mostra presenta un percorso di installazioni fotografiche che dialogano con l’architettura e la memoria del luogo, costruendo una relazione tra immagine, spazio e narrazione visiva. Le opere si inseriscono nell’antica struttura dell’acquedotto come tracce, segni, frammenti che attivano un confronto tra memoria storica e individuale e linguaggi contemporanei, all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico napoletano.

/tràt·ti/ conclude un percorso annuale di ricerca e sperimentazione nell’ambito di Voucher Talenti, programma finanziato dalla Regione Campania, con il supporto del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, e realizzato attraverso Scabec. Il progetto restituisce al pubblico l’esito di un lavoro sviluppato nel tempo, che indaga le possibilità del linguaggio fotografico quando si apre al dispositivo installativo e allo spazio espositivo.

La mostra sarà aperta al pubblico:

venerdì 23 gennaio , dalle 18:00 alle 20:00 (vernissage)

, dalle (vernissage) sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00

Info e prenotazioni: 328 1297472

Bio – Raffaella Vasco

Raffaella Vasco (Sarno, 2003) è un’artista e designer visiva che lavora tra fotografia, installazione e progettazione dello spazio espositivo. Laureata in Design per la Comunità all’Università Federico II di Napoli con la tesi Oggetti Media, è attualmente iscritta al biennio di Scenografia per il cinema e la televisione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

La sua formazione artistica inizia al Liceo Artistico di San Gennaro Vesuviano, indirizzo audiovisivo e multimediale, dove si avvicina alla fotografia e lavora come fotografa di backstage per cortometraggi e videoclip. In questo contesto sviluppa un interesse per lo spazio come elemento narrativo, scegliendo di ibridare il linguaggio fotografico con quello installativo.

La sua ricerca indaga il rapporto tra immagini, oggetti e memoria, con particolare attenzione ai processi di smaterializzazione, archiviazione e alle forme di permanenza delle cose nel tempo. Ha co-fondato e cura la mostra collettiva annuale ThetArte e collabora all’organizzazione e alla progettazione visiva di festival e rassegne culturali.