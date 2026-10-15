Tutela più deboli da cybercrime, protocollo Polizia-Fondazione Banco di Napoli

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione Banco di Napoli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti educativi e campagne di sensibilizzazione sui rischi della rete, con particolare attenzione alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla tutela dei minori da ogni forma di violenza e abuso online.

L’accordo

L’accordo è stato sottoscritto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dal Presidente della Fondazione Banco di Napoli prof. Orazio Abbamonte.

L’intesa coniuga le competenze specialistiche della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto dei crimini informatici con la vocazione sociale della Fondazione Banco di Napoli, istituzione profondamente radicata nel territorio e impegnata nel sostegno a iniziative di interesse collettivo, con particolare attenzione ai settori dell’educazione e della formazione, della ricerca e dell’assistenza alle categorie sociali più deboli.

Una vocazione che, attraverso il Protocollo, si estende alle nuove forme di vulnerabilità che possono manifestarsi nel dominio cibernetico, divenuto una dimensione concreta e rilevante della vita quotidiana, in particolare per bambini e adolescenti.

La collaborazione

La collaborazione sarà orientata alla promozione di un uso consapevole e sicuro della rete da parte delle nuove generazioni, delle famiglie e delle fasce maggiormente vulnerabili, attraverso azioni di educazione, prevenzione e protezione. Particolare attenzione sarà riservata al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minorenni online e di ogni altra forma di aggressione perpetrata attraverso la rete, nonché al sostegno integrato e prolungato alle vittime, anche sotto il profilo psicologico.

Per il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le attività previste dall’accordo saranno assicurate dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, e dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli.

Iniziative di informazione e sensibilizzazione

Il Protocollo prevede, in particolare, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione sui rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto nel territorio di operatività statutaria della Fondazione, nonché attività seminariali, corsi di aggiornamento professionale, workshop ed eventi culturali.

La collaborazione riguarderà inoltre attività di studio e analisi dei fenomeni emergenti nel dominio cibernetico e lo sviluppo di progettualità di comune interesse, anche attraverso il sostegno al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

L’accordo intende così mettere a sistema esperienze, competenze e risorse per rafforzare la capacità di prevenzione e sensibilizzazione, accompagnando giovani, famiglie e cittadini nella conoscenza dei rischi della rete e contribuendo alla diffusione di una sempre maggiore cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto della persona anche nel dominio cibernetico.