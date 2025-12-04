Un pensionato napoletano vince 100.000€ a L’Eredità

- pubblicità -

Marcello Memoli è il primo super campione della nuova stagione de L’Eredità, il più longevo game show di Rai 1 condotto ogni giorno alle 18.45 da Marco Liorni. Nella puntata trasmessa mercoledì 3 dicembre, il concorrente è riuscito a trionfare alla temutissima Ghigliottina, individuando la parola “ombra” e portando a casa un montepremi di 100.000€, il più alto assegnato fino a questo momento nell’edizione in corso.

Marcello è campione da 19 puntate consecutive dello show, prodotto da Banijay Italia, e nel corso di questa lunga cavalcata ha affrontato ben 11 Ghigliottine, dimostrando prontezza, cultura e una notevole capacità di ragionamento.

Prima dell’exploit dell’ultima puntata aveva già accumulato 18.750€, grazie alla vittoria ottenuta con la parola “condizione”. Il totale delle sue vincite raggiunge così l’impressionante cifra di 118.750€, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto di questa edizione.

La storia personale di Marcello aggiunge ulteriore fascino al suo profilo di concorrente. Nato a Napoli nel 1962 e laureato in Scienze Politiche, ha trascorso quasi quattro decenni lavorando in una banca di rilievo nazionale, ricoprendo incarichi diversi in più sedi sparse per l’Italia.

Oggi è in pensione e vive a Verona da circa vent’anni insieme alla moglie Annalisa, con la quale ha costruito una famiglia composta da due figli. Marcello coltiva numerosi interessi: ama la vela, la fotografia e il restauro di biciclette vintage; è appassionato di enigmistica e negli ultimi anni si è dedicato anche alla produzione casalinga della birra.

Dopo due vittorie alla Ghigliottina e una presenza così solida nel programma, il pubblico si chiede se e quali altre sorprese e colpi di scena potrà riservare il super campione nelle prossime puntate.